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    Önemsiz Bilim ve Gerçek Bilim: Hangisi Hangisi?ile@propublica

    Önemsiz Bilim ve Gerçek Bilim: Hangisi Hangisi?

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    Çok uzun; Okumak

    Önemsiz bilim, onu destekleyecek yeterli araştırma veya kanıt olmaksızın bilimsel gerçek olarak sunulan herhangi bir teori veya yöntemi ifade eder. Bazı önemsiz bilim türlerinin neredeyse hiçbir destekleyici kanıtı yoktur, diğerleri ise gerçek ama karmaşık bilim bulgularının aşırı basitleştirilmesidir. Ülke çapındaki soruşturmalarda 911 çağrı analizi kullanıldı. Yanlış yerleştirilmiş bir kelime, çok uzun bir duraklama veya bir nezaket ifadesi bir katili ortaya çıkarabilir.
    featured image - Önemsiz Bilim ve Gerçek Bilim: Hangisi Hangisi?
    science #science #junk-science #crime
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