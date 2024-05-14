Öncü Telegram Entegre DeFi: Storm Trade Kurucu Ortağı Denis Vasin ile Röportaj





Merkezi olmayan finans ( DeFi ), Telegram gibi popüler mesajlaşma uygulamalarını entegre eden platformlarla yeniliklere devam ediyor. Bu yakınlaşma, Telegram'ın kapsamlı kullanıcı tabanından ve sezgisel arayüzünden faydalanarak finansal hizmetleri doğrudan kullanıcılara getiriyor. Storm Trade, Telegram Wallet, Ston.Fi ve Dedust gibi projeler bu yaklaşıma öncülük ederek Telegram ekosistemi içerisinde ticaret, cüzdan ve takas hizmetleri sunuyor. Geleneksel finans ve merkezi olmayan çözümler kesişirken, Telegram'a entegre DeFi platformları karmaşık finansal hizmetleri basitleştirerek potansiyel olarak kitlesel benimsenmeyi teşvik ediyor.





Fırtına Ticareti TON blok zinciri üzerine kurulu merkezi olmayan türev ticaret platformu, Telegram ile entegre DeFi alanında ses getiriyor. 24 saatlik işlem hacmi 8.749.409 $ ve toplam kilitli değeri (TVL) 11.198.846 $'dır. Storm Trade, doğrudan Telegram mesajlaşma uygulaması aracılığıyla 50 katına kadar kaldıraçlı ticaret sunarak sonraki 10 milyon DeFi kullanıcısını çekmeyi hedefliyor.

Önümüzdeki aylarda Storm Trade yerel tokeni $STORM'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Platformun Market Makers NFT sahipleri, tokeni sabit bir fiyattan satın alma fırsatına sahip olacak.





Storm Trade bu token lansmanına hazırlanırken, Storm Trade'in Kurucu Ortağı ve Lider Geliştiricisi Denis Vasin ile projenin vizyonunu, Telegram entegrasyonunun rolünü ve hızlı bir şekilde çalışmanın zorluklarını tartışmak için oturma şansımız oldu. DeFi alanı gelişiyor.





Storm Trade'i diğer türev işlem platformlarından ayıran benzersiz özelliklerinden bahsedebilir misiniz?

Aslında Storm Trade, Telegram'daki ilk türev DEX'tir. DEX derken 2 buton ve bir grafikten bahsetmiyorum, profesyonel yatırımcılara yönelik bir mod ile birlikte ciddi bir araçtan bahsediyorum. Storm Trade, ticaret turnuvaları, takımlar, NFT koleksiyonları şeklinde gelişmiş mekanikler eklerken, çapraz marj, kopyalama şeklinde profesyonel araçlar ekleyerek ticareti yalnızca rahat değil aynı zamanda sıkıcı da yapmayı amaçlayan bir sosyal fi çözümüdür. ticaret ve çok daha fazlası.





Telegram ile doğrudan entegrasyon kullanıcılara nasıl fayda sağlıyor ve Storm Trade'in büyümesine nasıl katkıda bulunuyor?

Telegram'a doğrudan entegrasyon, tüm mesajlaşma kullanıcıları için neredeyse sınırsız olanaklar anlamına gelir. 900 milyon potansiyel kullanıcıya ek olarak, önceden belirlenmiş teklif verme parametreleriyle reklam entegrasyonlarına dahil edilme fırsatıdır.





İşte nasıl çalışıyor? Örneğin, bir Telegram kanalının yazarı, piyasanın yükseleceğini varsayar ve belirli bir zararı durdurma ve kar alma ile BTC çiftinde UZUN bir pozisyon açar. Genellikle birisinin böyle bir girişi tekrarlaması için borsaya kaydolması, oraya para yatırması, doğru çifti bulması ve genel olarak birçok şey yapması gerekir.





Storm Trade'in Telegram'a derin entegrasyonu, bir pozisyon oluşturduğunda, kanal yazarının bunu Telegram kanalında önceden ayarlanmış parametrelerle paylaşabileceği anlamına gelir. Aynı girişi tekrarlamak isteyenler ise sadece bağlantıyı takip ederek işlem yapmaya hazır oldukları teminat miktarını girebilecekler. Storm Trade - vadeli işlem teknolojisinde gerçek bir atılım.





$STORM tokeni yakında piyasaya sürülüyor. Tokenın faydası ve Storm Trade ekosistemine nasıl uyduğu hakkında daha fazla ayrıntı paylaşabilir misiniz?

Token lansmanı her ürün için en önemli etkinliklerden biridir. Tokenın ekosisteme önemli bir katkı sağlamadan üründen ayrı olarak var olması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. STORM için bu yaklaşım pek yakın görünmüyor.





STORM, ekosistemin kalbidir, doğrudan borsaya entegre edilir ve protokol ekonomisinin verimliliğinin artırılmasına yardımcı olur.





STORM'un çok güçlü iki faydası vardır: karı protokolün ücretlerinden oluşan staking ve likidite sağlayıcıları için iyi bir APR sağlayacak olan likidite tamponu.





Toplam token arzının yalnızca küçük bir yüzdesinin satışa sunulacağını belirttiniz. Bu kararınızın ardındaki mantığı açıklayabilir misiniz?

Yüzde 4'ün İDO'ya tahsis edilmesinin çeşitli nedenleri var. Geleneksel olarak büyük miktarda tokenı satışa ayıran memecoinlerin aksine, STORM kurumsal finansman çekiyor ve perakendeden fazla fon sağlamaya ihtiyaç duymuyor.





Piyasa Yapıcılarının NFT'leri token lansmanında nasıl bir rol oynuyor ve NFT sahiplerinin avantajları nelerdir?

Öncelikle Market Makers NFT'nin ne olduğunu anlamalısınız. Market Makers, sosyal kurgu mekaniğine yerleştirilmek üzere tasarlanmış, platformdaki en iyi yatırımcıları ve aktivistleri ödüllendiren, benzersiz, elle çizilmiş bir NFT topluluk koleksiyonudur. NFT'ye sahip olmak, sahibine token satın alımları için beyaz listede garantili bir yer sağlayacak ve gelecekte ticaret komisyonlarında, kullanıcı profili için avatarlarda ve diğer birçok kullanımda indirimler ekleyecektir.





Tüm NFT sahipleri beyaz listeye aynı anda erişebildiğinden, bu, STORM tokenlerini sabit bir başlangıç fiyatından ilk kez satın almak için harika bir fırsat olacaktır.





Her NFT'nin satın alma tutarına belirli bir tahsisi olacak ve cüzdanınızda ne kadar çok NFT varsa İDO'ya tahsis o kadar yüksek olacaktır.





İDO'dan sonra tahsilat fırsatları, indirimli işlem ücretlerinden VIP topluluk üyeliğine kadar artacak.





Bir türev ticaret platformu olarak Storm Trade, kullanıcıların varlıklarının emniyetini ve güvenliğini nasıl sağlıyor?

Storm Trade'in tüm iç işlerin akıllı sözleşmeler üzerine kurulduğu bir DEX olduğunu hatırlamakta fayda var. Tüm akıllı sözleşmeler birçok güvenilir kuruluş tarafından denetlenmektedir.





TON'da akıllı sözleşmeler oluşturmak oldukça karmaşık olduğundan denetçi bulmak kolay değil.





İlk denetimimiz TON Tech kampanyasından. Gelecek için ek denetimler planlanmaktadır.





Staking mekanizmasını ve platformu destekleyen token sahiplerini nasıl ödüllendirdiğini açıklayabilir misiniz?

Bahis mekanizması oldukça basit olacaktır. Paydaşın iki seçeneği olacak: Ston.Fi'ye likidite sağlamak ve tokenları piyasaya sunmak veya Storm Trade'deki staking'de tokenları kilitlemek ve tokenleri piyasadan çekmek. Mekanizmalar birbirini dengeleyerek deflasyonist bir token ekonomisi yaratacak.





Storm Trade'in Gotbit, Cointelegraph ve ToncoinFund gibi önemli kuruluşlarla ortaklıkları vardır. Bu ortaklıklar projenin gelişimine ve başarısına nasıl katkıda bulunuyor?

Yukarıdaki ortaklıkların tümü, şu veya bu alanda gelişmemize yardımcı oluyor. Cointelegraph medya desteğini hedeflerken Gotbit ve ToncoinFund bize yatırım ve danışmanlık desteği sağlıyor.





Storm Trade'in uzun vadeli hedefleri nelerdir ve platformun gelecekte nasıl gelişeceğini öngörüyorsunuz?

Storm Trade'in uzun vadeli hedefleri, hem rekabet ruhu için gelen hem de pasif kazanç için gelen deneyimli tüccarları ve yeni başlayanları bir araya getirerek Telegram'daki en heyecan verici platformu oluşturmaktır. Storm Trade, kolay katılım ve harika Sosyal-fi ürünleriyle ticaret için en dengeli yer olmayı hedefliyor.