Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Öğlen Durumu: İnşa Etme, Satış ve Hikaye Anlatma @ HackerNoonile@noonion

    Öğlen Durumu: İnşa Etme, Satış ve Hikaye Anlatma @ HackerNoon

    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    Çok uzun; Okumak

    İnşa ediyoruz! HackerNoon yüzlerce ürün özelliği sundu, etkileyici gelir rakamlarına ve editoryal kilometre taşlarına ulaştı. Ürün geliştirme ekibimiz, HackerNoon CMS'yi internetin en iyi yayınlama teknolojileriyle bir araya getirerek oluşturuyor ve entegre ediyor. Yılın Startup'ları ilk 135.000'den fazla oyu aldı ve internetin her yerinde HackerNoon adaylıkları hakkında konuşan trend startup'lar var. İş veritabanımız artık 60 binden fazla şirket hakkında bilgi içeriyor. Yılbaşından bu yana %52 artışla 8.311 hikaye yayınladık. Editoryal seçimler için HackerNoon Top Stories'i ve insanlar tarafından seçilen trend hikayeler için The TechBeat'i okuyun.

    People Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail
    featured image - Öğlen Durumu: İnşa Etme, Satış ve Hikaye Anlatma @ HackerNoon
    hackernoon #hackernoon #state-of-the-noonion
    State of the Noonion for HackerNoon Shareholders HackerNoon profile picture

    @noonion

    State of the Noonion for HackerNoon Shareholders

    Where you can read shortened shareholder letters being sent to HackerNoon 1.3k+ shareholders.

    react to story with heart
    Brave-E

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Kripto-Anarşizmi Keşfetmek: Gizlilikten Kripto Para Birimlerine ve Ötesine
    Published at Dec 02, 2023 by obyte #crypto-anarchism
    Article Thumbnail
    İnsanlar ve Yapay Zeka: Devam Eden Savaşa İlişkin Skor Tablosu Güncellemesi
    Published at Dec 01, 2023 by thetechpanda #ai-randd
    Article Thumbnail
    Sıfır Gün'ün Etkisi: Bir Sonraki Hamleniz Nedir?
    Published at Dec 01, 2023 by chrisray #cybersecurity
    Article Thumbnail
    HackerNoon Uygulamasında Çalma Listenizi Oluşturma
    Published at Sep 29, 2023 by product #hackernoon
    L O A D I N G
    . . . comments & more!