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    Çok Silahlı Haydutlar: Göreviniz için En İyi Takviyeli Öğrenme Çözümüile@teenl0ve
    612 okumalar

    Çok Silahlı Haydutlar: Göreviniz için En İyi Takviyeli Öğrenme Çözümü

    2023/07/20
    9m
    ile @teenl0ve 612 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Makale, keşif (yeni seçenekleri denemek) ve sömürüyü (mevcut en iyi seçeneği kullanarak) dengelemek için kullanılan bir takviyeli öğrenme tekniği olan Çok Silahlı Haydutları (MAB'ler) araştırıyor. ε-açgözlü, UCB ve Thompson Örnekleme gibi çeşitli MAB algoritmalarını sunar. ε-açgözlü yöntem çoğu zaman en iyi bilinen seçeneği kullanır, ancak aynı zamanda yeni seçenekleri de araştırır. UCB ise tahmini ödülü ve buna bağlı belirsizliği dikkate alıyor. Bayesci bir yaklaşım olan Thompson Örneklemesi olasılıksal bir eylem seçimi kullanır. MAB'lerin reklamcılık, sağlık hizmetleri, web optimizasyonu, dinamik fiyatlandırma, ağ yönlendirme ve makine öğrenimi alanlarında geniş kapsamlı uygulamaları vardır. Keşif ve kullanım dengesi, onları belirsiz ortamlarda karar verme konusunda ideal kılmaktadır.

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    featured image - Çok Silahlı Haydutlar: Göreviniz için En İyi Takviyeli Öğrenme Çözümü
    multi armed bandit via HackerNoon AI Image Generator
    machine-learning #reinforcement-learning #python
    Valentine Shkulov HackerNoon profile picture

    @teenl0ve

    Valentine Shkulov

    Data Science expert with desire to help companies advance by applying AI for process improvements.

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