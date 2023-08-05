Sağlam Bir İlk PHP Geliştirici Röportajı

İlk PHP röportajınız için endişeleniyordunuz, değil mi? Şansınız varsa siz de bu konuları okuyorsunuzdur. Burada bir blog yazısı, orada bir YouTube videosu var. Bu PHP röportaj sorularını okumak şu ana kadar sizi deli ediyor olmalı. Üstelik bu röportaj guruları bunu çok kolaymış gibi gösteriyor. Ama gerçek şu ki, hiçbir şey seni gerçek şeye hazırlamıyor. İşverenle tanışırsınız ve ne olur? Bu inceleme kasırgası size bir ton tuğla gibi çarpıyor. Benimle röportaj yapan iki kişi olacak kadar şanslıydım. Hasarın iki katı, biliyorum. Beni yanlış anlamayın; ikisi de sağlamdı. Ancak görüşme baskısı davranışlarınızın değişmesine neden olabilir. Basit soruları yanıtlamak için 5 dakikanızı ayırıyorsunuz. Daha iyi bir hazırlıkla on saniye sürebilecek yanıtlar. Birçok kez tamamen konunun dışına çıktınız. Yanıtlarınızın yarısı STAR yönteminde kötü dövülmüş bıçaklara dönüşüyor. İşveren bunu görür ve saatine bakmaya başlar. Eğer bir PHP geliştiricisi olmak istiyorsanız, birkaç tur röportajla uğraşmanız gerekecek. Bildiğim kadarıyla bunlar davranışsal bir görüşme ve oluşuyor. Benimki her şeyden çok sohbetti. İlk görüşmemin öncesinde ve sırasında hatalar yaptım. Ancak işveren bana geri bildirimde bulunacak kadar nazikti. Bunu sizinle paylaşmaktan onur duyuyorum, bu yüzden kemerlerinizi bağlayın ve bu hatalardan kaçının. teknik bir değerlendirmeden Mevcut Konumunuz Hakkında Açık sözlü olun Şirketler iş tanımlarında bu gibi hususları şart koşacaklardır. 20 veya 30 veya 50 mil yakınında bir PHP Geliştiricisi istiyorlar. Hibrit çalışma koşullarının bugünlerde, özellikle de teknoloji meraklıları için norm haline geldiği doğrudur. Ancak yedi saat dilimi uzakta olduğunuzda iletişim engellenecektir. Ve eğer gezegenin diğer tarafındaysanız, en azından bu konuda dürüst olun. Ben değildim. Hem CV'mde hem de LinkedIn profilimde İngiltere'de olduğum belirtiliyordu. Ancak röportajım sırasında Güneydoğu Asya'daydım. İşverenin bu bilgiyi sizden alması uzun sürmeyecektir. Aslında soracakları ilk sorulardan biri bu olacak. Bu yüzden profillerinize yalan söylemeyin. Konuşmanın çoğunu yüz ifadeleri yapacak ve kendinizi bir tahta gibi hissedeceksiniz. İşverenimin bunu benim için kolaylaştırdığı için minnettarım. Nazik ve bağışlayıcıydı ama bana gerçek zamanlı konumumu değiştirmemi tavsiye etti. Ancak uyarılmalıdır; Her görüşmecinin bu kadar hoşgörülü olacağının garantisi yok. Bu yüzden ilk önerim, tam olarak nerede bulunduğunuz konusunda dürüst olmanızdır. Bunun çok önemli olmasının başka bir nedeni daha var. İlk PHP Geliştirici rolünüze başlamak için dünyanın dört bir yanına uçtuğunuzu hayal edin. Bu kavramın potansiyel bir işvereni ilgilendirebileceğini söyleyelim. Yeni başlayanlar için yaşamak için yeni bir yer bulmanız gerekeceği anlamına gelebilir. Peki ya şirkete uyum sağlayamazsan? Eğer düşük performans gösterirsen ve seni bırakmak zorunda kalırlarsa ne olur? Bunlar işverenlerin onsuz yapabileceği sorunlardır. Bir PHP Geliştiricisi Yeteneğine Güvenmelidir LinkedIn'de içerik yayınlamak faydalıdır, buna hiç şüphe yok. Web sitem bir şeyler yayınlamaya bile başladım. Ancak yalnızca mücadeleleriniz hakkında gönderi paylaşmayın ve onu orada bırakmayın. Bu sizin deneyimsiz ve güvensiz görünmenize neden olur. Bir PHP Geliştiricisi olarak zaferlerinize daha fazla önem vermeyi düşünün. Onları zevkle ve inançla kutlayın. Ardından aynı içeriği bir ay sonra yeniden yayınlayın ve zaferlerinizi anın. BrooksCode'da Mülakat sürecinde de zararı olmaz. Eğer çekingen davranırsanız, işverenin size güveni azalacaktır. Kendileri teknoloji konusunda bilgili olmasalar bile 'yapabilirim' yaklaşımı cesaret verici olacaktır. Bu da işverenin bahsetme nezaketinde bulunduğu başka bir kusurumdu. Güven eksikliğim Elon'un korkunç X logosu gibi ortaya çıktı. Yine de bu benim PHP Geliştirici pozisyonu için yaptığım ilk röportajdı. Üstelik PHP'de kodlama konusunda henüz neredeyse hiç deneyimim yok. PHP becerilerinizi göstermenin Özetle işveren, bunu yapana kadar numara yapmanın makul bir politika olduğunu öne sürdü. Elbette bu, kıçını kaldırman gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak beden dili gibi basit değişiklikler bile anlaşmayı imzalayabilir. Temel şeyler (çeneyi kaldırma, sağlam göz teması vb.) üzerinde bir miktar kontrol sahibi olduğumuz şeylerdir. İddialı bir şekilde konuşmak güven yanılsamasını da arttırır. Daha da ileri gitmek istiyorsanız, ellerinizi dik tutmak kendinize güvenen ve emniyette görünmenizi sağlayacaktır. Soruları Doğrudan ve Net Bir Şekilde Yanıtlayın Hedefinize ulaşmak için tüm arka sokakları ve şehirlerarası yolları kullandığınızı hayal edin. Mükemmel derecede düzgün bir otoyol olsaydı, arkadaşlarınızı delirtirdi. Görüşmeyi yapan kişi size bir soru sorduğunda cevabı doğrudan eve yönlendirin. Konuya gelin ve bunu keskin bir şekilde yapın. İşte bu noktada çuvalladım. Mülakat sırasında sinirlerim bozuldu. Ne zaman bana basit bir soru sorulsa, teğet geçiyordum ve birkaç dakika konuşuyordum. Daha çalışkan olsaydım bu cevaplar yarıya indirilebilirdi. Neyse ki bu hataları tekrarlamamak için yapabileceğiniz değişiklikler var. Her sorudan sonra derin bir nefes alın. Bu iki şey yapacaktır. Öncelikle kendinizi daha rahat hissetmenize yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, size birkaç saniyelik düşünme süresi verecektir. Okula yeni gelen çocuktan daha gergin değilseniz, bu yanıtınızı formüle etmek için yeterli olacaktır. Ama hepsi bu değil. Röportajdan tam olarak ne bekleyeceğinizi anlamak da zarar vermez. Şans eseri, işveren sizinle yazışmalarında bunu açıkça ortaya koymuştur. Değilse, onlara ulaşmayı deneyin ve görüşmenin ne kadar teknik olacağını sorun. Bu size önceden en iyi şekilde nasıl hazırlanacağınız konusunda bir fikir verecektir. PHP Geliştirici Röportajınız İçin Doğru Konuları Araştırın Görüşmem sırasında bir yazılım mühendisinin orada bulunacağını biliyordum. Bu nedenle bir kısmının teknik sorulara ayrılacağını varsaydım. Bana tek bir soru bile sorulmadı. Zamanımın çoğunu ortak PHP geliştirici röportaj sorularını ve cevaplarını incelemeye ayırdım. Ancak dürüst olmak gerekirse, diğer alanlardaki performansımın teknik sorgulama eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Şirketin kurucusu bana pek fazla güven göstermediğimi söyledi. Sanırım yazılım mühendisi bu pozisyon için yetersiz olduğumu düşünüyordu. Ama kim söyleyebilir? Davranışsal bir röportaj bekliyorsanız ve göz atmanızı tavsiye ederim. Bu YouTuber'ların her ikisi de özgeçmişler ve röportajlarla ilgili birinci sınıf içerikler üretiyor. Jeff Su Andrew LaCivita'ya Gerçekten Doğru Bir Şey Yaptınız mı? Peki, sorduğun için teşekkürler. Bu arada, öğrenmeye ve esnek olmaya karşı güçlü bir istek gösterdim. Şirketin kurucusu yarı zamanlı mı yoksa sözleşmeli olarak mı çalışmaya açık olacağımı sordu. Bunun için onu öpebilirdim ve kolunu ısıracağımı söyleyebilirdim. Bu rekabetçi sektöre açılan herhangi bir kapı benim için yeterlidir. Ama yine de beklentileri yönetmeye çalışıyorum. Sadece araştırma yapıyordu. Demek istediğim, alternatif düzenlemelere açık olmak sizi kötü göstermeyecek. Sizin lehinize sonuçlanabilir. Dolayısıyla, biraz değiştirilmiş bir PHP geliştirici rolünü kabul edecek durumdaysanız, o zaman bunu yapın, özellikle de bu, endüstri deneyimi kazanmak için ilk şansınızsa. Dilenciler seçici olamaz, özellikle de bu piyasada. Görüşmenin sonunda size de birkaç soru sorma şansı sunulabilir. Bu konuyu atlamayın. Bunun bariz bir faydası, şirket veya kültür hakkında daha fazla bilgi edinebilmenizdir. Ama bununla bitmiyor. Hemen soru sormak daha ilgili görünmenizi sağlar. En azından bu fırsatı ihmal eden biriyle karşılaştırıldığında. Üstelik doğru soruları sorarsanız işveren sizi doğru nedenlerle hatırlayacaktır. Son Bir Düşünce Son olarak dik oturun, en iyi ayağınızı öne koyun ve biraz enerji gösterin. Bu şekilde herkesin seninle daha fazla ilgilenmesini sağlayacaksın. Yeterince adil, birçok röportaj video veya telefon görüşmesi yoluyla yapılıyor. Ancak alıcı yine de yüz ifadeleriniz ve ses tonunuz aracılığıyla coşkunuzu anlayacaktır. Öyleyse onları sayın. PHP Geliştiricisi olma yolundaysanız bu yazının faydalı olacağını umuyorum. Lütfen abone olmayı düşünün veya bana göz atın. BrooksCode'da