Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Çoğu İnsan Kriptografiyi Önemsemiyor ve Bu Bir Sorunile@davidecarmeci
    775 okumalar

    Çoğu İnsan Kriptografiyi Önemsemiyor ve Bu Bir Sorun

    2023/12/09
    10m
    ile @davidecarmeci 775 okumalar
    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader

    Çok uzun; Okumak

    Bu makale, dijital yaşamlarımızda kriptografinin kritik ancak sıklıkla gözden kaçırılan önemini ele alıyor. Signal, WhatsApp ve Telegram gibi platformların şifreleme kullanımlarındaki farklılıklar, hükümet düzenlemelerinin mahremiyet üzerindeki etkisi ve kriptografinin Panama Belgelerinde oynadığı önemli rol tartışılıyor. Makale, dijital gizliliği ve güvenliği korumak için kriptografi ilkelerinin kamu tarafından anlaşılması ihtiyacını vurguluyor ve kriptografi konusunda daha bilgili olmak için tüm beceri düzeylerine yönelik kaynaklar sunuyor. Yazar, artan gizlilik tehditleri ve yasal zorluklar karşısında bilinçli dijital vatandaşlığı savunuyor.
    featured image - Çoğu İnsan Kriptografiyi Önemsemiyor ve Bu Bir Sorun
    cybersecurity #cybersecurity #training
    Davide Carmeci HackerNoon profile picture

    @davidecarmeci

    Davide Carmeci

    Data and Privacy advocate | Cybersecurity Growth Expert | GTM Strategist

    Credibility

    react to story with heart
    AWS Security LIVE!

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    My Story in 12 Questions & Answers
    Published at Dec 13, 2023 by dorelb #tech-interviews
    Article Thumbnail
    Synthetic Audio is Now Available for 70,000+ HackerNoon Stories
    Published at Jul 17, 2022 by drone #hackernoon
    Article Thumbnail
    HackerNoon Uygulamasında Çalma Listenizi Oluşturma
    Published at Sep 29, 2023 by product #hackernoon
    Article Thumbnail
    Tips For Evergreen & Organic Traffic Generating Articles
    Published at Jan 30, 2019 by jare #seo
    L O A D I N G
    . . . comments & more!