Çapraz Toplama dApp'leri ve INTMAX ile Blockchain Birlikte Çalışabilirliğinin Geleceği

"Başlangıçların Arkasında" serimizin bu özel bölümünde Hioki, blockchain ortamında devrim yaratmaya hazır öncü bir çözüm olan INTMAX'ın arkasındaki kökenleri ve itici güçleri açıklıyor. Bir Plazma Araştırmacısı olarak zengin bir geçmişe ve blockchain verimliliğini artırmaya yönelik sarsılmaz bir bağlılığa sahip olan Hioki'nin hikayesi, teknolojinin kararlılıkla buluştuğu bir dünyada atılımların aralıksız takibinin bir kanıtıdır. Ölçeklenebilir, güvenli ve daha kapsayıcı bir dijital gelecek arayışından doğan bir girişim olan INTMAX'ın başlangıcını keşfederken bize katılın ve Hioki'nin vizyonunun blockchain teknolojisi ve ötesi için nasıl yeni ufuklar şekillendirdiğini keşfedin.

Blockchain Sınırını Ölçeklendirmek: INTMAX Devrimi

Ishan Pandey: Merhaba Leona, "Startup'ın Arkası" serimiz için sizi burada görmek çok güzel. Lütfen bize geçmişinizden ve INTMAX'ı kurmanın ardındaki motivasyondan bahseder misiniz?





Leona Hioki: Bir programcı olarak Ethereum benim için en büyüleyici blockchain'di. Her ne kadar çeşitli fikirler deneniyor olsa da zincirin ölçeklenebilirliği, dünya çapındaki insanlar tarafından kullanılması ve paylaşılması açısından son derece yetersizdi. O dönemde blockchainler en verimsiz veritabanları olmakla eleştiriliyordu.





Daha sonra Plasma ve Raiden gibi kavramlar önerildi ve neredeyse tüm ilgim ve zamanımı ölçeklenebilirlik konularını ele almaya adadım. Plasma Cash'ten sonra Ethereum topluluğu dışarıdan gelenleri hoş karşılamaya başladı ve ben de fikirlerimi yayınlamaya başladım. O zamanlar dahil olduğum araştırma topluluğunda kayda değer bir sonuç elde edemedim ve bir kez Plazma'dan vazgeçtim. Daha sonra, ZKP doğrulaması için gas maliyetini önemli ölçüde azaltan zkRollups hakkında bir teklif yayınladığımda, birçok ünlü araştırmacıdan makale olarak yanıtlar ve alıntılar aldım ve bir kez daha en yüksek ölçeklenebilirliğe ulaşma hayaline takıntılı hale geldim.





Konu politikaya gelince, mülkiyet haklarının toplumun en önemli temeli olduğuna olan inancım, beni mülkiyet hakları ölçeğinde uzmanlaşmış bir 2. Katman yaratma isteğine yöneltti. Bunun INTMAX için temel bir yön haline geldiğini düşünüyorum.





Ishan Pandey: Plazma Araştırmacısı olarak geçmişinizin INTMAX'ın gelişimini nasıl etkilediğini açıklayabilir misiniz?





Leona Hioki: Plasma Cash'in en son sürümü ve onun çeşidi olan Plasma Prime, bir coinin belirli bir noktadan beri hareket etmediğini kanıtlayarak Katman 2'den etkileşimsiz ve güvenilmez para çekme işlemlerine izin veren gerçekten harika bir fikir ortaya koydu. Bu kavram zkRollup uygulamalarında büyük ölçüde göz ardı edildi. Ancak bu fikri zkRollup'a entegre etmek, Katman 1 veya Veri Kullanılabilirliği (DA) katmanlarına veri gönderme ihtiyacını önemli ölçüde azalttığını ortaya çıkardı. Kullanıcılar, varlıklarını korumak için kendi verilerini saklayabilir ve çifte harcamanın gerçekleşmediğini bağımsız olarak kanıtlayabilir.





Bazıları DA katmanının yokluğunun anlayış eksikliği nedeniyle risk oluşturduğunda ısrar ederken, kavramı anlayanlar bunu Plazma ve Toplamalar arasında bir melez olarak tanımladılar ve güvenliği ve ölçeklenebilirliği artırmak için her ikisinin de güçlü yönlerini birleştirdi.

Ishan Pandey: Ölçeklenebilirlik genellikle blockchain'in benimsenmesinde büyük bir darboğaz olarak gösteriliyor. INTMAX ölçeklenebilirlik sorunlarını nasıl çözüyor?





Leona Hioki: Önerdiğimiz iki çözüm var: Intmax2 ve onun daha basit versiyonu olan Plasma Next. Intmax2'de Veri Kullanılabilirliği (DA) ile ilişkili küçük bir maliyet bulunurken Plasma Next sabit bir maliyet olan O(1) ile ölçeklenir. Kabaca söylemek gerekirse her ikisi de Plasma'nın hedeflediği ölçeklenebilirliğe zkRollup ile aynı güvenlik varsayımlarıyla ulaşabilir. Genel olarak bu çözümlere "Durumsuz" adı verilir; bu, verileri tutan düğümler veya doğrulayıcılar yerine kullanıcıların kendi verilerini yönetmesi anlamına gelir. Kullanıcıların kendi verilerini yönetme fikri karmaşık görünse de, bunların çoğu muhtemelen şifreli yedeklemelerle birlikte otomatikleştirilecektir.





Plasma Next, vatansızlığın imkansızlığına sahte bir çözüm olarak hizmet ediyor ve esasen imkansızı mümkün kılıyor. Intmax2 benzer ölçeklenebilirliğe ulaşırken aynı zamanda tam gizlilik ve son derece basit blok oluşturma olanağı sunar.

Ishan Pandey: INTMAX'ın durum bilgisi olmayan mimarisinin diğer Katman 2 çözümleri ve blockchain platformlarıyla birlikte çalışabilirliğin arttırılmasına nasıl katkıda bulunduğunu açıklayabilir misiniz?

Leona Hioki: Vatansız bir Katman 2, esasen diğer tüm Katman 2 çözümlerini çevreleyen bir sis gibi davranır. Güvenlikle ilgili hesaplamalar ve veri depolama zincir dışında veya kullanıcı tarafında gerçekleştiğinden, farklı durum bilgisi olan Toplamalar arasında işlem yürütmek daha kolay hale gelir. Bu, Justin Drake tarafından önerilen Tabanlı Toplama'dan farklı türde bir şekillendirilebilirlik sunacaktır.





Özellikle Plasma Next'te tüm Toplamalar üzerinden para yatırmak ve Ödeme Kanalları oluşturmak mümkündür. Bu, hem birçok varlık aktarımı kullanım durumu için hem de çapraz Toplama dApp'leri oluştururken son derece yararlı olacaktır.

Ishan Pandey: INTMAX Cüzdanının oluşturulmasının ardındaki karar verme sürecine ve bunun, kripto işlemlerini bir bağlantı paylaşmak kadar basit hale getirme vizyonuyla nasıl uyumlu olduğuna dair içgörülerinizi paylaşabilir misiniz?

Leona Hioki: Ah, bu çok ilginç bir hikaye. Ürünümüz alışılagelmiş blockchain çözümlerinden oldukça farklıdır. Hatta Lightning Network gibi bir şeye daha yakın bile olabilir. Bu nedenle cüzdan benimseme konusunda zorluklar olacağını tahmin ediyorduk. Önlem olarak kendi arayüzümüzü oluşturmaya karar verdik. Ancak onu geliştirdikten ve FHE (Tam Homomorfik Şifreleme) gibi en son şifreleme teknolojilerini dahil ettikten sonra, bunun çok güvenli ve kullanıcı dostu olduğunu gördük. Bu yüzden onu bağımsız bir ürün olarak piyasaya sürmeye karar verdik.

Ishan Pandey: Merkezi olmayan finansa (DeFi) artan ilgiyle birlikte INTMAX, DeFi ekosistemine nasıl katkıda bulunuyor?

Leona Hioki: Platformumuz büyük olasılıkla vatansız DeFi uygulamalarına yol açacak. Bunlar, farklı blok zincirler arasında nispeten yüksek gizliliğe sahip olacak ve hem çok istikrarlı hem de düşük işlem ücretleri sunacak. Bu ücretlerin önemli ölçüde düşük değişkenliği önemli bir yapısal avantaj olacaktır. Geliştiricilerin platformumuzda oluşturmasını hedeflediğimiz şey, Binance'in merkezi olmayan versiyonuna benzer bir şeydir.





Vatan bilgisi olmayan uygulamalar biraz zorludur ve bu durum burayı büyük ölçüde keşfedilmemiş bir alan haline getirmektedir. Ancak geleneksel DeFi'nin kopyalayamayacağı benzersiz özelliklere sahiptir. Sağlam, Veri Erişilebilirliği (DA) temelli DeFi ile karşılaştırıldığında, burada ortaya çıkan şey, havada süzülen DeFi'ye benzer şekilde daha hafif ve daha ruhani gelebilir.

Ishan Pandey: INTMAX ekibi Japon kökleri ve siberpunk kültürü gibi unsurları şirket kültürüne ve ürün geliştirmeye nasıl dahil ediyor?

Leona Hioki: Bu biraz Epimenides'in paradoksuna benziyor, ama anlıyorum ki Japonlar bazı konularda biraz fazla "Japonya, Japonya" olabiliyor. Sanırım bunu bana bu yüzden sordunuz, düşüncenizi takdir ediyorum. Genel olarak, Japonya'dan gelen ve dünya çapında takdir edilen şeyler (anime, oyunlar ve makineler gibi) genellikle ulusal kimliğe takılıp kalmayan insanlardan çıkıyor. Daha çok ayrıntılar konusunda biraz gergin olan doğal bir kültürle ilgili.





Çeşitli ülkelerdeki insanların yardımıyla ekibimiz gerçek anlamda uluslararası ve dayanıklı bir grup haline geldi. Kripto kültürünün önyargısız olmasından dolayı minnettarım, özellikle de nereye gidersek gidelim görünüşümüze göre sıklıkla çocuk muamelesi gördüğümüzü düşünürsek. Benim için Ethereum ikinci bir ev gibi geliyor.

Ishan Pandey: Vitalik'in INTMAX'tan bahsetmesi ve başarılı bağış toplama turları dahil olmak üzere kayda değer başarıları göz önüne aldığımızda, yakın gelecekte INTMAX'tan ne gibi kilometre taşları ve gelişmeler bekleyebiliriz?

Leona Hioki: Drake ve Vitalik gibi düşünceli kişilerin projemizi ilginç bulması INTMAX'ın çekirdek geliştiricileri için son derece heyecan verici. Ethereum topluluğunun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunuz anlardan biri. Vitalik ayrıca INTMAX'ın "çılgın" olduğunu ve kimsenin bunu bilmediğini söyledi. Yani bunun bir iltifat olup olmadığından emin değilim LOL. 2022'deki en zor zamanımızda bize yardımcı olan yatırımcılara gerçekten minnettarım. Yol haritamız, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren daha basit versiyon olan Plasma Next ile ağımızı genişletmeyi ve ardından 2025'te her şeyin Intmax2 ile bir araya gelmesini içeriyor.





Ishan Pandey: Sizce hangi gelecek trendler blockchain sektörünün geleceğini önemli ölçüde şekillendirecek?

Leona Hioki: Blockchain endüstrisinin amacını tek bir şeye indirgemek gerekirse, bu, yasalar ve politika üzerine kurulu bir toplumdan kriptografiye dayalı bir topluma geçişle ilgilidir. Her şeyi değiştirmeyeceğiz, ancak dünyadaki sözleşmelerin uygulanmasının ve mülkiyet haklarının yarısının bile kripto tabanlı olmasını sağlayabilirsek, bu yeni bir medeniyetin başlangıcı olacaktır. Bir saniyeliğine Bitcoin'e geri dönelim. Para, kaya ve deniz kabuğu olmaktan çıkıp değerli metallere, ardından kağıt ve defterlere dönüştü. Şimdi sıra kriptografide.





Paranın kriptografiden kazanılmasının ne kadar çılgın ve büyüleyici olduğunu hiç düşündünüz mü? Sonra, kriptografiyle yapılan akıllı sözleşme adı verilen tüzel kişiliğinizin olduğu Ethereum var. Bu gerçekten ilginç. Mülkiyet haklarını en üst düzeye çıkaran bir blockchain artık ortalama bir insan için bir silah gibidir. Şimdiye kadar blockchain katman1 alanında Ethereum'dan daha ilgi çekici bir şey bulamadım ama kim bilir?





Belki tanık şifreleme veya kuantum bilgisi gibi akıllı kriptografiyle oluşturulan zincirler daha da büyüleyici olabilir. Sonuçta mülkiyet haklarını kriptografiyle koruyan blok zincirler, insanlar için uygun maliyetli silahlar gibidir ve daha önce bildiğimizden farklı bir medeniyetin habercisidir.

Ishan Pandey: Bitcoin ETF'sinin merkezi olmayan finans (DeFi) ekosistemi üzerindeki uzun vadeli etkilerini nasıl öngörüyorsunuz?

Leona Hioki: Bu pek umurumda değil. Belki fiyatlar artar bilemiyorum. Ancak Bitcoin-ETF'ler, stablecoin'ler ve RWA'lar gibi düzenlemeye tabi kriptoyla ilgili varlıklar sıradan insanların hayatlarını çok değiştirecek veya yardımcı olacak. İnsanlara yardım etmek gerçekten çok güzel.





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