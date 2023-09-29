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    HackerNoon Uygulamasında Çalma Listenizi Oluşturmaile@product

    HackerNoon Uygulamasında Çalma Listenizi Oluşturma

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    Çok uzun; Okumak

    Kullanıcılara teknoloji öykülerine ve içgörülere kolay erişim sağlayan HackerNoon Uygulaması resmi olarak kullanıma sunuldu. Öne çıkan bir özellik, kullanıcıların tercih ettikleri hikayeleri kaydedip dinlemelerine olanak tanıyan çalma listesidir. Tek tıklamayla hikayeleri tek tek ekleyebilir, ilgi alanlarına göre gruplar oluşturabilir veya trend olan hikayeleri ekleyebilirsiniz. Uygulamayı ve heyecan verici özelliklerini bugün keşfedin! Teknoloji içeriğiyle etkileşime geçmenin yeni bir yolu için hemen indirin.
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