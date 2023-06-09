Ürün Öneri Sistemi Ne Zaman ve Nasıl Uygulanır?
Çok uzun; OkumakÜrün önerileri, 2008 yılında Amazon'un perakende sektörüne girmesinden sonra giderek daha popüler hale geldi ve hem perakendeciler hem de müşterileri için büyük bir değer sağlayabilir. Bu abartılı reklam, ürün önerileriyle ilgili (çoğunlukla satıcının satış ve pazarlama ekipleri tarafından yaratılan) bazen tehlikeli olabilecek birçok efsanenin ortaya çıkmasına yol açtı. Yani Ürün tavsiye çözümünün, web sitesine yüklendikten hemen sonra kişinin karını artıracak, tamamen özerk bir sihirli değnek olarak sunulduğunu hala görebilirsiniz.