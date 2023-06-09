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    Ürün Öneri Sistemi Ne Zaman ve Nasıl Uygulanır?ile@philippvolnov
    524 okumalar

    Ürün Öneri Sistemi Ne Zaman ve Nasıl Uygulanır?

    2023/06/09
    11m
    ile @philippvolnov 524 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Ürün önerileri, 2008 yılında Amazon'un perakende sektörüne girmesinden sonra giderek daha popüler hale geldi ve hem perakendeciler hem de müşterileri için büyük bir değer sağlayabilir. Bu abartılı reklam, ürün önerileriyle ilgili (çoğunlukla satıcının satış ve pazarlama ekipleri tarafından yaratılan) bazen tehlikeli olabilecek birçok efsanenin ortaya çıkmasına yol açtı. Yani Ürün tavsiye çözümünün, web sitesine yüklendikten hemen sonra kişinin karını artıracak, tamamen özerk bir sihirli değnek olarak sunulduğunu hala görebilirsiniz.
    featured image - Ürün Öneri Sistemi Ne Zaman ve Nasıl Uygulanır?
    business #marketing #retail-technology
    Philipp Volnov HackerNoon profile picture

    @philippvolnov

    Philipp Volnov

    Director of Customer Success at Mindbox, a cloud-based marketing automation platform.

    Credibility

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