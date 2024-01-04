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    Çocuklar İlk Tabletlerini Açtıkları Anda Siber Güvenliği Öğrenmeye Başlamalıile@davidecarmeci
    1,956 okumalar

    Çocuklar İlk Tabletlerini Açtıkları Anda Siber Güvenliği Öğrenmeye Başlamalı

    2024/01/04
    8m
    ile @davidecarmeci 1,956 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Bu makalede, çocuklara ilk tabletlerini kullanmaya başladıkları andan itibaren siber güvenlik eğitiminin erken yaşlarda verilmesinin önemi tartışılmaktadır. Yeni yürümeye başlayan çocuklar için temel çevrimiçi güvenlikten gençler için daha ileri konulara kadar siber güvenlik kavramlarını öğretmek için yaşa özel stratejiler ve kaynaklar sağlayarak, siber bilinçli ve sorumlu dijital kullanıcılardan oluşan bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
    featured image - Çocuklar İlk Tabletlerini Açtıkları Anda Siber Güvenliği Öğrenmeye Başlamalı
    cybersecurity #cybersecurity #kids-and-tech
    Davide Carmeci HackerNoon profile picture

    @davidecarmeci

    Davide Carmeci

    Data and Privacy advocate | Cybersecurity Growth Expert | GTM Strategist

    Credibility

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