Çocuklar İlk Tabletlerini Açtıkları Anda Siber Güvenliği Öğrenmeye Başlamalı
Çok uzun; OkumakBu makalede, çocuklara ilk tabletlerini kullanmaya başladıkları andan itibaren siber güvenlik eğitiminin erken yaşlarda verilmesinin önemi tartışılmaktadır. Yeni yürümeye başlayan çocuklar için temel çevrimiçi güvenlikten gençler için daha ileri konulara kadar siber güvenlik kavramlarını öğretmek için yaşa özel stratejiler ve kaynaklar sağlayarak, siber bilinçli ve sorumlu dijital kullanıcılardan oluşan bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır.