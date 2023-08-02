Çevrimiçi Endüstriyel Deneyim Tek Ekrana Yönleniyor

CEO'lar bu durumdan kurtulmaya çalışıyor Devam eden tedarik zinciri aksaklıklarına ve oranlar ve enflasyonla ilgili soruların ortasında olmasına rağmen daha küçük bütçelerle. Fiziksel ticaretin son kalıntıları gibi görünen satış ve pazarlama stratejilerinde büyük revizyonlar yapıyorlar. çevrimiçi. fırsatlar göç Artık pek çok şirket, web siteleri ve web seminerleri gibi müşteriye yönelik ürünlerin yeniden icat edilmesine öncelik vermiş olsalar da, oluşturdukları yeni araçlardan yararlanmalarına olanak sağlayacak temellere sahip olmadıklarını keşfediyor. Bir yandan rekabete ayak uydurmak için dijital yeniden başlatmalara giriştiler. Öte yandan, dijital stratejilerinin sağladığı yeni satış hızını yakalamak için acele ederken işletmelerinin web portalı cephesinde gerginlik işaretleri görülmesi nedeniyle artık dijital bir kabustan korkuyorlar. Bu zor durumda oldukları için kendilerini sahtekar gibi hisseden yöneticiler yalnız değiller. Pek çok CEO, giderek dinamik hale gelen bir dünyada, buna ayak uydursalar bile, teklifleri verimli ve etkili bir şekilde geri çevirmek ve ürünler sunmak için gereken temel operasyonel süreçlere ve teknolojilere yeterince yatırım yapmadıklarını fark ediyor. tesislerinde de benzer gelişmeler yaşanıyor. Başka bir deyişle, ön uç ve arka uç yeteneklerini birleştirmek için araçlara ihtiyaçları var. Endüstri 4.0 Çözüm, tedarikten kurumsal kaynak planlamasıyla entegre olacak şekilde B2B ve B2C işlemlerini, satış siparişlerini, pazar yerlerini ve satıcıları yönetmek için belirli işletmelere göre özelleştirilebilen birleşik e-ticaret platformlarında veya tek noktadan hizmet uygulamalarında yatmaktadır. İnsan kaynaklarına zincir gözetimi. Sorular, sorular, sorular… Aşağıdaki sorular CEO'ların bu çağdaki dijital dönüşümde nasıl kahraman olunacağını anlamalarına yardımcı olabilir. Tedarik zincirleriniz esneklik ve esneklikle çalışıyor mu? Müşteri ihtiyaçlarını karşılıyorlar mı ve aynı zamanda sürekli, hızla değişen pazar koşullarıyla başa çıkabiliyorlar mı? Kullanımı kolay sipariş yönetimi, e-ticaret, düzenli veri akışları ve sürekli erişim, görünürlük, verimlilik, esneklik ve ürün yaşam döngülerini, teslimat hızlarını ve kişiselleştirme ve özelleştirmeye yönelik pazar talebini tahmin etme gücünü sağlar. Amaç mutlaka tedarik zincirleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak değildir. Ürünleri tutarlı bir şekilde teslim etmek için tedarik zincirlerinin nasıl yönetileceğini bilmekle ilgilidir. Bu bilgilerin çoğu zaten bir şirketin günlük iş akışlarında yer alıyor. Ancak pek çok şirket, tedarik zinciri zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olacak içgörüleri ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak e-ticaret çözümlerinden yoksundur. Bulut tabanlı kurumsal ticaret sistemleriniz ve süreçleriniz var mı? Temel operasyonlarda veri görünürlüğü ve bütünlüğü sağlayabilir misiniz? Kurumsal ticaret işin merkezinde yer alır. Şirketinizin çalışma şekline göre özelleştirilmesi gerekiyor. Üretimde SymphonyAI, otomasyona sahip olmanın yeterli olmadığına dikkat çekti. Otomasyonu iş akışlarına dahil etmek için işletmenizin kültürüne ve kapasitesine göre ayarlanması gerekir. Aksi takdirde işletmeniz çalışanla birlikte bir bedel ödeyecektir. . Aynı şey sipariş yönetimi ve ticaret için de geçerli. Gerçekçi inovasyonun kilidini açmak ve büyümeyi teşvik etmek için öncü karar alma sürecini etkinleştirebilir misiniz? tükenmişlik Yeteneğinizde performans verimliliğinin ve sahiplenme zihniyetinin kilidini açmak için eksiksiz bir teknoloji yaklaşımından etkili bir şekilde yararlanıyor musunuz? ABD'de sektörler arası çalışan kaybı oranı yüzde 22'dir. CEO’lar bunu anlıyor Peki. Bir ön saf çalışanını değiştirmek maliyetli olabilir Kalmaları halinde maaş olarak ne ödenecek. Daha üst düzey profesyoneller bulmak altı ila dokuz arası bir maliyete neden olabilir maaşlarından. sorun yüzde on altı aylar İletişim belki de yeteneği elde tutmanın en iyi yoludur. Ormancı Örneğin pandeminin ilk günlerinde çalışanların yalnızca yüzde 43'ü kuruluşlarının olup bitenlerle ilgili bir planı olduğuna inanıyordu. Bunu doğru yapmak, yöneticilerin müşterilere ve diğer paydaşlara odaklanmasını kolaylaştırdı. Son olarak, güçlü çalışan iletişimlerine ve performans döngülerine dayalı, süre boyunca bir iş sürekliliği planı kurmak değer katar. kurmak Son olarak, işletmeniz müşterilerinizin karmaşık ürün ve hizmetleri yapılandırma ve fiyatlandırma konusunda kontrolü ele alma ve istedikleri kendi kendine yardım ve desteği dijital olarak alma çabalarını destekleyebilir mi? Gelirinizi optimize etmek istiyorsanız, düşük sürtünmeli bir alıcı ve müşteri deneyimi sunmanız ve iyileştirmeniz gerekecektir. Bunu doğru yaptığınızda, müşterileriniz hakkında bilgi edinmenin ve gördüklerinizden para kazanmanın yanı sıra, iş ve finans işlevlerine alt yönde yatırım yapabileceğiniz normalleştirilmiş yararlı veriler de elde edeceksiniz. Zipari'den Mark Nathan bu alanda öncü olmuştur. birçok üretici takımlarını arıyor. sağlık Sigortası Birleşik ticaret Bu temel operasyonel süreçler, akıllı, entegre ve çevik, bulut konusunda bilgili işletmeleri tanımlar. Doğrudan dijital dönüşüm yatırımlarının 2020 ile 2023 yılları arasında küresel olarak toplam 6,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu, neredeyse yüzde 16'lık bir bileşik yıllık büyüme oranı anlamına geliyor. IDC'ye. Dijital dönüşüm hizmetleri pazarının 186 milyar dolara ulaşması bekleniyor . binaen 2024 Bilgi işlem gücünün şirkete ait makinelerden daha çevik bulut tabanlı hizmetlere taşınması, şu anda her endüstrinin geçirmekte olduğu bir evrimdir. Gartner'ın Bulut hizmetlerine yapılan küresel harcamaların gelecek yıl 400 milyar dolara yaklaşacağı öngörülüyor. Geçen yıla kıyasla neredeyse yüzde 50'lik bir artış var. tahmin Ancak yine de para harcamak, dijital yeniden başlatmanın yeni kahramanı olmakla aynı anlama gelmiyor. Eski teknolojik borçlarla mücadelenin üstesinden gelmek için nakit paradan daha fazlası gerekiyor. Yükselen dijital üretim liderleri, teknolojinin ötesinde, işletmelerinin organizasyonel, süreçsel ve kültürel temellerine de bakıyor. Bu soruları sormak şirketleri doğru yola yönlendirir. Sıradaki ne? Sonuç, kaybedilen satış fırsatlarından, dağıtım eksikliklerinden, tutarsız mali yönetimden, optimumun altında kaynak planlamasından ve yüksek çalışan devir oranından kaçınmaktır. Açıkçası tüm bunları gerçekleştirmek günümüzde çoğu danışmanlığın hizmetlerinden daha fazlasını gerektirecektir. Gerçek iş ortakları gibi davranan personel bulma ajansları bunu kesmeyecektir. Ve çok az sayıda dijital dönüşüm peygamberi, yeni nesil ticari öncüler için yeni nesil dijital işletim platformlarında yenilik yapma amacıyla yaratılmıştır. Ancak piyasanın bir sonraki seviyeye geçmek için ihtiyaç duyduğu şeyi ileriye çekmenin bir yolu var. CEO'lar rekor düzeydeki tatmini sağlama mücadelesinin üstesinden gelebilir ve gelecektir aynı zamanda geleceğin teknolojisinden de yararlanıyor. talep etmek