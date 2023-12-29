Studio Neiro: новая платформа для видеомаркетинга
Слишком долго; ЧитатьStudio Neiro представляет новаторскую платформу, плавно переводящую текст в увлекательные видеоролики с минимальными усилиями по кодированию. Платформа устраняет необходимость в экстравагантных маркетинговых кампаниях с участием влиятельных лиц, предлагая обширный набор заранее разработанных аватаров. Благодаря огромному выбору из 70 голосов пользователи могут тщательно выбрать идеальный голос для своего проекта и даже настроить эмоциональные нюансы.