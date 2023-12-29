Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Studio Neiro: новая платформа для видеомаркетингак@studioneiroai
    336 чтения

    Studio Neiro: новая платформа для видеомаркетинга

    2023/12/29
    2m
    к @studioneiroai 336 чтения
    tldt arrow
    RU
    Read on Terminal Reader

    Слишком долго; Читать

    Studio Neiro представляет новаторскую платформу, плавно переводящую текст в увлекательные видеоролики с минимальными усилиями по кодированию. Платформа устраняет необходимость в экстравагантных маркетинговых кампаниях с участием влиятельных лиц, предлагая обширный набор заранее разработанных аватаров. Благодаря огромному выбору из 70 голосов пользователи могут тщательно выбрать идеальный голос для своего проекта и даже настроить эмоциональные нюансы.
    featured image - Studio Neiro: новая платформа для видеомаркетинга
    machine-learning #ai-applications #ai-generative
    Studio Neiro AI HackerNoon profile picture

    @studioneiroai

    Studio Neiro AI

    Connect and Captivate with AI Avatars Anywhere

    Credibility

    react to story with heart
    AWS Security LIVE!

    ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ

    Article Thumbnail
    Повышение качества данных: изучение контрактов на передачу данных с Lyft
    Published at Jan 18, 2024 by bmarquie #data-quality
    Article Thumbnail
    Навигация по запрету криптовалюты в Индии: как Orion предлагает спасательный круг
    Published at Jan 19, 2024 by ishanpandey #cryptocurrency-ban-india
    Article Thumbnail
    Gall3ry обновляет пользовательский опыт Web3 с помощью передовой технологии: контента в цепочке
    Published at Jan 18, 2024 by gall3ry #tech-companies
    Article Thumbnail
    От недопустимого к агрессивному: эволюция крипторегулирования
    Published at Jan 18, 2024 by obyte #cryptocurrency-adoption
    L O A D I N G
    . . . comments & more!