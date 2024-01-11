Web3 Gaming: 7 прогнозов на 2024 год

Устойчивость игр Web3, подкрепленная развивающимся бычьим рынком криптовалют, прокладывает путь к тому, что эксперты отрасли прогнозируют как определяющий год в 2024 году. Сектор, который пережил волатильность медвежьих криптовалютных рынков, теперь находится на грани потенциального подъема, вызванного как динамикой рынка, так и технологическим прогрессом. Ажиотаж на рынке криптовалют в сочетании с ожидаемым коммерческим выпуском нескольких громких игр с блокчейном должен привлечь беспрецедентное количество геймеров в пространство Web3. Дмитрий Морозов, генеральный директор , отмечает: «Фундамент, заложенный в 2022 и 2023 годах с этапами альфа- и бета-тестирования, уже реализуется, и многие игры будут выпущены в коммерческий выпуск в 2024 году, что потенциально поднимет игры Web3 на новую высоту». ГГ Метагейм Недавний подчеркивает динамику, показывая около 1 миллиона уникальных активных кошельков, ежедневно использующих игры Web3 в последние месяцы. Однако эти цифры могут быть лишь прелюдией к гораздо более масштабному движению. Сиу прогнозирует приток до 100 миллионов геймеров к следующему году, и этот всплеск вызван переходом многих игр от альфа- и бета-стадий в 2022 и 2023 годах к полноценным коммерческим запускам в 2024 году. данные из DappRadar «2024 год — это год роста с точки зрения привлечения людей к Web3», — прокомментировал Ят Сиу, соучредитель игровой и венчурной компании Animoca Brands, в интервью Cointelegraph. Казуальное игровое пространство Web3, особенно мобильные игры, может оказаться в авангарде этой волны. Сиу предполагает, что «десятки миллионов, а может быть, даже 100 миллионов геймеров» познакомятся с играми на блокчейне через эти доступные платформы. В этой статье рассматриваются 7 ключевых прогнозов для индустрии Web3-игр, которые могут стать реальностью в ближайшие двенадцать месяцев. Ты играешь? Читай дальше! 1. Игровые гиганты Web2 переходят на Web3 Наступающий год обещает авторитетные игровые гиганты Web2 совершают набег на Web3. Такие стойкие приверженцы отрасли, как Nexon, Netmarble, Krafton и Come2uS, а также такие западные гиганты, как Square Enix, Konami, Ubisoft, CCP Games, Scopely, EA и Zynga, уже начали исследовать пространство Web3. свидетельствовать больше В этой связи Дмитрий комментирует: «Приход этих гигантов является явным показателем неиспользованного потенциала игр Web3, сигнализируя о смене парадигмы в отрасли». 2. Расширение присутствия в крупных магазинах приложений. Политики на основных платформах, таких как Apple App Store, Google Play Store и Epic Games Store, развиваются, освобождая место для большего количества игр Web3. В свете Закона ЕС о цифровых рынках ожидается, что мобильные игры на этих платформах начнут использовать стейблкоины в качестве способа оплаты, что особенно принесет пользу европейским геймерам. На рынке США также, вероятно, будут наблюдаться аналогичные тенденции благодаря таким событиям, как победа Epic над Google. 3. Рост рынка игровых токенов Рыночная капитализация игровых токенов в настоящее время составляет примерно . Учитывая недавние темпы роста игровой индустрии, вполне вероятно, что в 2024 году эта цифра может вырасти до 40 миллиардов долларов и более. Этот рост будет не только отражать растущую денежную стоимость, но также означать растущий интерес и инвестиции в игры Web3. 18 миллиардов долларов 4. Бренды Web2, использующие механику Web3 Тенденция традиционных известных брендов, интегрирующих геймификацию Web3, такова: . После 2022 года такие бренды, как Nike, Starbucks, Gucci, Adidas, Dior, Louis Vuitton, Balmain и Prada, либо запустили, либо активизировали свои инициативы Web3. «В наступающем году вполне возможно удвоение количества таких активаций бренда Forever в домене Web3», — прогнозирует Морозов. Это движение указывает на более широкое признание и интеграцию концепций Web3 за пределами игрового сектора. ожидается продолжение 5. Игра ради заработка: настало время естественной эволюции Игры «играй ради заработка» (P2E) стали доминирующей тенденцией в 2022 году, привлекая широкий круг пользователей соблазном зарабатывать реальную ценность посредством внутриигровых действий. Однако эта модель подверглась критике, поскольку как разработчики игр, так и игроки чрезмерно сосредоточились на аспекте «заработка», часто в ущерб подлинному игровому опыту. Сейчас происходит смена парадигмы. А Blockchain Game Alliance (BGA) подчеркнул, что улучшение качества игры должно иметь приоритет над простым внедрением механизмов P2E. Это мнение разделяет директор Oasys Games Дайки Морияма, который в , признал важность P2E, но подчеркнул его чрезмерный акцент в нынешней ситуации. Морияма предполагает, что использование известных IP-адресов и значительное улучшение пользовательского опыта могут изменить фокус. отчет за 2023 год интервью Джан Азизоглу, генеральный директор стартап-инкубатора Web3 Coinoxs, согласен с этой развивающейся точкой зрения. «Игровой ландшафт Web3 диверсифицируется. Игрокам нужны разнообразные игровые возможности, а не только P2E», — заявил он. Хотя P2E остается популярной моделью, рост этого сектора все больше включает в себя более широкий спектр игровых возможностей. Смещение акцента с P2E на более разнообразные игровые возможности знаменует собой взросление игровой индустрии Web3. Игроки ищут игры, в которых приоритет отдается увлекательному игровому процессу, что указывает на переход к более устойчивым и ориентированным на игрока игровым моделям в будущем. 6. НФТ: переход от спекуляций к интегрированным технологиям Роль невзаимозаменяемых токенов (NFT) в игровой индустрии претерпевает значительную трансформацию. Выходя за рамки простых спекулятивных активов, NFT пересматриваются как основополагающие элементы бизнес-моделей. Улуч Юка, соучредитель Curator Studios, проливает свет на этот сдвиг, отмечая, что NFT превращаются из просто формы валюты в основную часть игровой бизнес-модели. Эта эволюция означает, что игровые студии теперь выходят за рамки традиционных внутриигровых покупок и загружаемого контента. Вместо этого они изучают экономику, управляемую игроками, чему способствуют NFT и роялти. Юка уточняет: «NFT предлагают игрокам финансовую долю в игре, как основателям и сотрудникам. Такое соответствие успеху игры превращает игроков в страстных сторонников игр, которые они любят». Этот меняющийся взгляд на NFT сигнализирует о более глубокой и внутренней интеграции технологии блокчейна в игровой сектор. Вместо того, чтобы быть второстепенной или дополнительной функцией, NFT становятся центральным элементом игрового процесса, создавая сообщество игроков, которые финансово и эмоционально заинтересованы в успехе игры. Эта тенденция является шагом к созданию более устойчивой, ориентированной на игроков экономики в игровом мире, обещающей будущее, в котором игроки станут ключевыми заинтересованными сторонами в играх, в которых они участвуют. 7. Игры до цен: устойчивый рост после следующего бычьего ралли Нестабильный характер рынка криптовалют часто вызывает вопросы о долгосрочной жизнеспособности игр Web3. По словам Юки, существует вероятность того, что интерес к играм Web3 может упасть во время бычьего роста, поскольку инвесторы переключают свое внимание на другие области рынка. Однако он считает, что основная технология и потенциал игр Web3 могут продолжать привлекать пользователей и разработчиков, что приведет к устойчивому интересу в долгосрочной перспективе. «Интеграция технологии блокчейна в традиционные игры также может стимулировать постоянный интерес к играм Web3, даже во время бычьего роста», — добавляет Юка. «В конечном счете, успех игр Web3 будет зависеть от их способности предлагать пользователям уникальный и увлекательный опыт, независимо от рыночных условий». Вторя этому мнению, Морозов из GG MetaGame полагает, что привлекательность игр Web3 вряд ли уменьшится из-за колебаний рынка. «Мы наблюдаем растущий приток игроков с традиционным игровым опытом. Поскольку лишь часть мирового игрового населения в настоящее время занимается играми Web3, существует огромный потенциал для роста», — утверждает он. Майкл Пауэлл, руководитель отдела маркетинга продуктов Immutable: с таким оптимистичным прогнозом. «Игры — один из секторов, где технология блокчейна имеет самое непосредственное применение и полезность», — отмечает он. «Благодаря активным инвестициям в игры Web3, интересу со стороны крупных игровых компаний и усовершенствованиям инструментов для разработчиков мы находимся на пороге значительного расширения разнообразных типов игр в разных экосистемах». соглашается Пауэлл также подчеркивает текущую тенденцию роста игровых токенов и стратегического партнерства как индикатор того, что сектор готов к значительному росту в ближайшем будущем. «Импульс, который мы наблюдаем сейчас, является сильным сигналом готовности сектора к значительному расширению», - заключает он. В двух словах Подводя итог, можно сказать, что хотя рыночные условия будут продолжать влиять на игровой ландшафт Web3, консенсус среди лидеров отрасли очевиден: будущее игр Web3 зависит от их способности предоставлять захватывающий и уникальный игровой опыт, превосходя рыночные тенденции и приоритеты инвесторов. Такое внимание к самому игровому опыту, а не только к финансовым аспектам, может стать ключом к обеспечению устойчивого роста и устойчивого успеха в игровой сфере Web3.