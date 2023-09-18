SWOT-анализ Tezos (XTZ)
Слишком долго; ЧитатьВ этом SWOT-анализе оценивается Tezos (XTZ), подчеркивая его сильные стороны, такие как чистый имидж, растущий DeFi TVL, недавнее обновление Мумбаи, известность на рынке NFT, устойчивость к хардфорку и высокий коэффициент ставок. Тем не менее, он также указывает на слабые стороны, включая низкие резервы стейблкоинов и постоянную инфляцию. Возможности заключаются в совместимости EVM и потенциальном росте резервов стейблкоинов. Внешние угрозы включают острую конкуренцию со стороны других проектов уровня 1.