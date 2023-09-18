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    SWOT-анализ Tezos (XTZ)к@andreydidovskiy
    746 чтения

    SWOT-анализ Tezos (XTZ)

    2023/09/18
    7m
    к @andreydidovskiy 746 чтения
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    RU
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    В этом SWOT-анализе оценивается Tezos (XTZ), подчеркивая его сильные стороны, такие как чистый имидж, растущий DeFi TVL, недавнее обновление Мумбаи, известность на рынке NFT, устойчивость к хардфорку и высокий коэффициент ставок. Тем не менее, он также указывает на слабые стороны, включая низкие резервы стейблкоинов и постоянную инфляцию. Возможности заключаются в совместимости EVM и потенциальном росте резервов стейблкоинов. Внешние угрозы включают острую конкуренцию со стороны других проектов уровня 1.
    featured image - SWOT-анализ Tezos (XTZ)
    web3 #crypto #tezos #xtz #hackernoon-ru
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    @andreydidovskiy

    Andrey Didovskiy

    Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.

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    by Andrey Didovskiy @andreydidovskiy.Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.
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