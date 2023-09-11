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    SWOT-анализ Binance Chain (BNB/BSC)к@andreydidovskiy
    624 чтения

    SWOT-анализ Binance Chain (BNB/BSC)

    2023/09/11
    8m
    к @andreydidovskiy 624 чтения
    tldt arrow
    RU
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    Этот SWOT-анализ посвящен Binance Chain (BNB), известному игроку в индустрии криптовалют и блокчейнов. В нем оцениваются сильные стороны BNB, включая узнаваемость бренда и лояльное сообщество, а также его недостатки, такие как низкая децентрализация. В анализе также изучаются такие возможности, как инициативы внешней поддержки и потенциал увеличения общей заблокированной стоимости (TVL). Тем не менее, в нем подчеркиваются угрозы, в том числе ужесточение нормативных требований и отставка исполнительного совета, которые могут повлиять на будущее БНБ. Заключение осторожно поддерживает БНБ, одновременно признавая его текущие проблемы, особенно в сфере регулирования.
    featured image - SWOT-анализ Binance Chain (BNB/BSC)
    web3 #web3 #cryptocurrency #bnbchain
    Andrey Didovskiy HackerNoon profile picture

    @andreydidovskiy

    Andrey Didovskiy

    Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.

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    by Andrey Didovskiy @andreydidovskiy.Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.
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