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    NativeBook: объединение опыта разработки для iOS с помощью Storybook.jsк@psharanda
    366 чтения

    NativeBook: объединение опыта разработки для iOS с помощью Storybook.js

    2023/12/19
    15m
    к @psharanda 366 чтения
    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    Storybook.js — это инструмент, используемый веб-разработчиками для изолированного создания и тестирования компонентов пользовательского интерфейса, предоставляющий площадку для создания и демонстрации отдельных частей пользовательского интерфейса. Однако для разработки под iOS прямого эквивалента не существует. В статье рассказывается о «NativeBook», предлагаемой системе, объединяющей приложение-каталог, предварительный просмотр SwidtUI, тесты снимков и генерацию HTML-документации для создания интерфейса, подобного Storybook.js, для iOS. Несмотря на то, что NativeBook по-прежнему является подтверждением концепции, он направлен на оптимизацию процесса разработки и документирования компонентов пользовательского интерфейса iOS.
    featured image - NativeBook: объединение опыта разработки для iOS с помощью Storybook.js
    programming #ios #storybook #uikit #swiftui #swift
    Pavel Sharanda HackerNoon profile picture

    @psharanda

    Pavel Sharanda

    Software Engineer @Snap. Building things for iOS / macOS / Android / Figma. Specializing in UI / UX / Graphics

    Credibility

    react to story with heart
    Pavel Sharanda HackerNoon profile picture
    by Pavel Sharanda @psharanda.Software Engineer @Snap. Building things for iOS / macOS / Android / Figma. Specializing in UI / UX / Graphics
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