NativeBook: объединение опыта разработки для iOS с помощью Storybook.js
Слишком долго; ЧитатьStorybook.js — это инструмент, используемый веб-разработчиками для изолированного создания и тестирования компонентов пользовательского интерфейса, предоставляющий площадку для создания и демонстрации отдельных частей пользовательского интерфейса. Однако для разработки под iOS прямого эквивалента не существует. В статье рассказывается о «NativeBook», предлагаемой системе, объединяющей приложение-каталог, предварительный просмотр SwidtUI, тесты снимков и генерацию HTML-документации для создания интерфейса, подобного Storybook.js, для iOS. Несмотря на то, что NativeBook по-прежнему является подтверждением концепции, он направлен на оптимизацию процесса разработки и документирования компонентов пользовательского интерфейса iOS.