Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    Представлены экстремальные аксионы: обсуждение и будущая работак@cosmological
    437 чтения
    437 чтения

    Представлены экстремальные аксионы: обсуждение и будущая работа

    к Cosmological thinking: time, space and universal causation 4m2024/05/20
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    RU

    Слишком долго; Читать

    В этой статье исследователи представляют экстремальные аксионы, исследуя их влияние на мелкомасштабные структуры в космологии, особенно при измерениях лесов Ly-α.
    featured image - Представлены экстремальные аксионы: обсуждение и будущая работа
    Cosmological thinking: time, space and universal causation HackerNoon profile picture
    0-item

    Этот документ доступен на arxiv под лицензией CC 4.0.

    Авторы:

    (1) ХАРРИСОН ВИНЧ, факультет астрономии и астрофизики, Университет Торонто и Институт астрономии и астрофизики Данлэпа, Университет Торонто;

    (2) РЕНЕ ХЛОЗЕК, факультет астрономии и астрофизики, Университет Торонто и Институт астрономии и астрофизики Данлэпа, Университет Торонто;

    (3) ДЭВИД Дж. МАРШ, Теоретическая физика элементарных частиц и космология, Королевский колледж Лондона;

    (4) ДЭНИЭЛ ГРИН, Хаверфордский колледж;

    (5) КЕЙР К. РОДЖЕРС, Институт астрономии и астрофизики Данлэпа, Университет Торонто.

    Таблица ссылок

    4. ОБСУЖДЕНИЕ И БУДУЩАЯ РАБОТА


    Хотя сравнение с вероятностями LSS из обзоров галактик и вероятностью реликтового излучения для спектров мощности линзирования, температуры и поляризации является наиболее простым, самые жесткие текущие ограничения на аксионы возникают из измерений леса Ly-α, поскольку они способны исследовать MPS в гораздо меньших масштабах, чем исследования галактик или CMB (Rogers & Peiris, 2021). Однако сравнение прогнозов MPS для экстремальных аксионов с данными из леса Ly-α сложнее, поскольку требует гидродинамического моделирования мелкомасштабной нелинейной структуры, которая в принципе может зависеть от нелинейного поведения модели экстремального аксиона. В этой статье мы использовали оценки линейного MPS по данным леса Ly-α, которые предполагали CDM для эволюции мелкомасштабной структуры, но этот метод действителен только в режиме низкой плотности аксионов, где CDM составляет большую часть темная материя. Была проделана некоторая работа по моделированию нелинейного леса Ly-α для экстремальных аксионов (Леонг и др., 2019), но это моделирование требует больших вычислительных затрат. В идеале лучшим подходом было бы обучить эмулятор производить экстремальные аксионные прогнозы данных Ly-α, аналогично тому, что было сделано в Rogers & Peiris (2021). В сочетании с нашим модифицированным аксионным CAMB это могло бы позволить проводить быстрые вычисления и прямое сравнение с данными о лесах Ly-α, что дало бы наиболее информативные ограничения на мелкомасштабное поведение этих экстремальных аксионных моделей. Кроме того, прямое сравнение с наблюдаемыми Ly-α позволило бы нам использовать спектроскопические исследования с более высоким разрешением, такие как те, которые были проведены Кеком или VLT Lu et al. (1996); Ирсич и др. ˇ (2017б).


    Точные одновременные ограничения на массу аксиона, долю плотности и начальный угол позволили бы количественно решить важный вопрос, к которому до сих пор подходили только качественно: а именно, необходимую степень тонкой настройки для работы этих экстремальных моделей аксионов. Рисунок 10 показывает, что хорошего согласия с данными можно достичь, если начальные углы аксионов близки к пику и разделены менее чем на 10%. Арванитаки и др. (2020) предложили модель, которая могла бы заставить аксионное поле начинаться вблизи пика в очень ранние моменты времени, но правдоподобие этих моделей будет зависеть от того, насколько точно потребуется тонкая настройка. Требуемая степень точной настройки зависит от массы и плотности аксиона, как видно на рисунках 9, 10 и 11, а также может зависеть от других космологических параметров. С помощью нашего модифицированного axionCAMB мы могли бы оценить необходимую степень точной настройки для ряда аксионных и космологических параметров, помогая определить правдоподобность этих моделей, которые создают начальные углы, близкие к π.


    Еще одна область, которую стоит изучить, — это сравнение этих ограничений с чувствительностью прогнозов будущих экспериментов CMB, таких как обсерватория Саймонса и CMB-S4 (Hlozek et al. ~ 2017; Lee et al. 2019; Dvorkin et al. 2022; Abazajian et al. 2022). Хотя Планк уже ограничен космической дисперсией для температуры при низком ℓ, могут быть сделаны существенные улучшения с помощью эксперимента с лучшей поляризацией и/или данными при высоких ℓ (Aghanim et al. 2016). Линзирование CMB также дает возможность исследовать DM MPS в различных масштабах (Rogers et al. 2023). Мы также могли бы поэкспериментировать с одновременными ограничениями от источников CMB и MPS. Прямые исследования MPS также могут использоваться для ограничения модели экстремального аксиона, включая Исследование темной энергии (которое мы использовали для ограничения модели ванильного аксиона в Дентлере и др., 2022), Евклиде (Амендола и др., 2018), JWST ( Парашари и Лаха, 2023 г.) и Обсерватория Веры Рубин (Мао и др., 2022 г.).



    Наконец, мы могли бы попытаться ограничить потенциалы, выходящие за рамки стандартной косинусной формы. Были предложены модели с аксионами, обладающими четвертичным, гиперболическим косинусным или монодромным потенциалом (Cembranos et al. 2018; Urena L ˜opez ´ 2019; Jaeckel et al. 2017). Кроме того, аксионоподобные скалярные поля с различными потенциалами были предложены в качестве раннего компонента темной энергии, потенциально способного ослабить напряжение Хаббла (Kamionkowski & Riess 2022; Poulin et al. 2023). Аксионные возмущения во всех этих потенциалах предположительно могут быть смоделированы с использованием нашего модифицированного axionCAMB, поскольку потенциальная функция реализована в общем виде. Единственное требование состоит в том, чтобы проверяемый потенциал упрощался до квадратичного значения при малых значениях φ, чтобы приближение DM частиц было действительным в поздние времена.

    Stellar
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    Cosmological thinking: time, space and universal causation HackerNoon profile picture
    Cosmological thinking: time, space and universal causation @cosmological
    From Big Bang's singularity to galaxies' cosmic dance the universe unfolds its majestic tapestry of space and time.
    Read my stories

    БИРКИ

    purcat-imgscience #cosmological-modeling #axions #dark-matter #axion-like-particles #computational-cosmology #hydrodynamical-analysis #lyman-alpha-forest #cosmology

    Languages

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-trTürkçehackernoon-ruРусскийhackernoon-bnবাংলাhackernoon-ja日本語hackernoon-hiहिंदीhackernoon-ko한국인hackernoon-deDeutschhackernoon-ptPortuguêshackernoon-esEspañolhackernoon-viTiếng Việthackernoon-zh中国人hackernoon-frFrançais

    ЭТА СТАТЬЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ

    Article Thumbnail
    Плавание по водам: разработка RAG-приложений промышленного уровня с использованием озер данных
    by minio
    Jan 01, 1970
    #minio
    Article Thumbnail
    Раскрытие силы ИИ. Систематический обзор передовых методов: Краткое содержание и введение
    by decentralizeai
    Jan 01, 1970
    #ai
    Article Thumbnail
    Telegram: мост Крипто-острова на материк
    by blockhiro
    Jan 01, 1970
    #cryptocurrency
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas