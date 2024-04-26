7 способов бесплатного использования Llama-3

Покопавшись поглубже и покопавшись в Интернете, я рад поделиться своими открытиями о том, как использовать силу Ламы-3, не нарушая при этом денег! Будучи большой языковой моделью, Llama-3 может революционизировать то, как мы работаем и создаем, но доступ к ее возможностям может стоить очень дорого.





Будучи преисполнен решимости найти способ сделать его доступным для всех, я обнаружил семь скрытых сокровищ, которые позволят вам раскрыть потенциал Ламы-3, не тратя ни копейки. От малоизвестных платформ до творческих обходных путей — я бесплатно покажу вам, как начать работу с Llama-3. Являетесь ли вы разработчиком, писателем или просто интересуетесь искусственным интеллектом, будьте готовы раскрыть возможности этой передовой технологии без каких-либо затрат!









Мета ИИ Веб

Meta A I доступен во многих странах мира, включая Австралию, Канаду, Гану, Ямайку, Малави, Новую Зеландию, Нигерию, Пакистан, Сингапур, Южную Африку, Уганду, Замбию и Зимбабве. Доступ к этой передовой платформе искусственного интеллекта можно получить на английском языке через различные мета-сервисы, такие как Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger и веб-сайт Meta AI.

Прямой доступ к платформе Meta — лучший способ познакомиться с Llama в ее полном официальном качестве. К сожалению, как пользователь из Гонконга, не имеющий премиум-подписки на VPN, я не могу продемонстрировать полный интерфейс.









ЭнакинAI

AnakinAI предлагает модели Meta Llama-3 70B и 8B на своей платформе инструментов искусственного интеллекта, и их можно использовать бесплатно. Платформа может похвастаться сотнями других приложений искусственного интеллекта, и вы также можете создавать приложения самостоятельно.





Вы можете использовать модели 7B и 8B на английском и японском языках, как показано ниже.









Лаборатории недоумения Perplexity Labs , часть Perplexity AI, предоставляет разработчикам удобную платформу для изучения и экспериментов с большими языковыми моделями, включая Llama 3. Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу вы можете легко выбрать либо llama-3-70b-instruct, или лама-3-8b-инструктируйте модель и сразу начните взаимодействовать. Одним из заметных преимуществ Perplexity Labs является щедрый лимит токенов, позволяющий вам без ограничений тщательно тестировать возможности Llama 3.



Для модели llama-3–70b-instruct вы можете делать до 20 запросов в минуту, 60 запросов в минуту и 600 запросов в час с ограничением скорости токена 40 000 токенов в минуту и 160 000 токенов за 10 минут. Модель llama-3–8b-instruct имеет аналогичные ограничения: предел скорости токена составляет 16 000 токенов за 10 секунд, 160 000 токенов в минуту и 512 000 токенов за 10 минут. Perplexity Labs является частью Perplexity AI, поисковой системы, основанной на моделях OpenAI GPT, и ее определенно стоит изучить из-за ее впечатляющих возможностей и удобного интерфейса.

HuggingChat HuggingChat — интерфейс с открытым исходным кодом, разработанный HuggingFace, позволяет пользователям работать с большими языковыми моделями, включая Llama 3.



Просто войдите в систему или создайте бесплатную учетную запись, выберите модель «Мета-Лама-3–70B-Instruct» и начните общение. Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко взаимодействовать с Llama 3, хотя количество бесплатных токенов четко не указано.

Replication Replication Playground позволяет пользователям экспериментировать с моделями Llama 3 без создания учетной записи. Доступ к моделям осуществляется через мета-лама-3–70b и мета-лама-3–8b . Простой интерфейс позволяет легко начать тестирование и сравнение моделей Llama 3.









Версель Чат Vercel Chat предлагает бесплатное тестирование моделей Llama 3, за исключением «llama-3–70b-instruct». Сравните качество ответа и использование токенов, общаясь в чате с двумя или более моделями рядом. Эта функция дает ценную информацию о сильных и слабых сторонах и экономической эффективности различных моделей.

Запустите чат-бот ламы на своем локальном компьютере

Если ваша система имеет необходимые аппаратные возможности, вы можете настроить и запустить чат-бот llama на своем локальном компьютере. Сделать это: Посетите сайт Meta AI, чтобы загрузить необходимые веса (файлы, содержащие параметры модели).

Посетите репозиторий чат-бота llamma на GitHub, где вы найдете пошаговые инструкции по установке и настройке чат-бота. Выполнив эти шаги, вы сможете запустить чат-бота на своем компьютере, поэкспериментировать с ним и изучить его возможности.

Благодаря семи бесплатным методам, описанным в этой статье, каждый теперь может воспользоваться мощью этой революционной языковой модели. От изучения удобных для пользователя платформ до использования реализаций с открытым исходным кодом — возможности безграничны. Ищете ли вы ген



Примечание. Этот пост не спонсируется и не связан ни с одной из упомянутых платформ. Я делюсь этой информацией исключительно для того, чтобы помочь читателям, которые заинтересованы в изучении моделей Llama 3 и технологии больших языков. Моя цель — предоставить полезные ресурсы и идеи, и я надеюсь, что вы найдете эту информацию полезной!