Что могло остановить взлом 23andMe?
Слишком долго; ЧитатьВ октябре 2023 года 23andMe объявила об утечке данных, связанной с кражей личных, генетических и этнических данных миллионов пользователей, которые впоследствии были проданы в даркнете. Хакеры использовали «подброс учетных данных», используя украденные комбинации имени пользователя и пароля с других сайтов, используя обычную практику повторного использования паролей. Этот метод раскрывал даже учетные записи с надежными паролями, поскольку «ДНК-родственники» 23andMe содержат взаимосвязанные пользовательские данные. Этот инцидент подчеркивает нецелесообразность полагаться исключительно на пользователей в вопросе безопасности паролей, подчеркивая необходимость более строгих мер контроля доступа со стороны веб-сайтов.
Обсуждаются альтернативы традиционной защите паролей, включая менеджеры паролей, многофакторную аутентификацию (MFA), физические ключи безопасности, такие как YubiKey, комплексные решения безопасности, такие как Cisco Duo, приложения для аутентификации, такие как Google Authenticator, и инновационные технологии, такие как Invysta, которая превращает устройства входа в систему в физические ключи безопасности. Каждый вариант имеет свой набор преимуществ, проблем и уязвимостей. В статье подчеркивается развивающийся характер цифровой безопасности, особенно в связи с тем, что личные и конфиденциальные данные, такие как информация ДНК, становятся все более доступными в Интернете, что призывает к принятию передовых мер кибербезопасности для предотвращения таких нарушений.