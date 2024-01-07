Любые мнения, выраженные ниже, являются личным мнением автора и не должны служить основой для принятия инвестиционных решений, а также не могут быть истолкованы как рекомендация или совет по участию в инвестиционных сделках. Весь день мне снится порошок. Предпочтительны условия снежной бури. Мои любимые дни — когда серые облака покрывают гору, оставляя нескончаемый поток жирных хлопьев сухого хрустящего порошка шампанского. Я знаю, что даже если мне посчастливится измельчить фреши, через несколько часов поля восполнятся, и мой сеанс сноркелинга начнется заново. Чтобы обрести зрение и перспективу, я ищу убежища среди деревьев. Поляну усеивают голые березы и сосны. В этом лесном белом раю я наконец могу видеть контуры снега и ясно читать свою линию. В то время как деревья дают мне зрение во время ежедневной метели на Хоккайдо, руководители центральных банков и политики дают мне зрение, пока я ориентируюсь на мировых рынках капитала. Хотя ни один трейдер не может предсказать будущее, мы можем наблюдать дерево решений, сталкиваясь с нашими невежественными перегрузками, и присваивать вероятности каждому результату. Если вероятность, которую рынок приписывает событию, противоречит нашим собственным расчетам, у нас есть возможность для торговли. Криптовалютный бычий рынок находится на ранней стадии развития, и нам не следует увлекаться энтузиазмом. Поскольку блоки биткойнов производятся каждые 10 минут, нынешняя грязная бумажная финансовая система встретит свой предопределенный бесславный конец. Как бы я ни был уверен в этом конечном исходе, путь к этому будущему неизвестен. Мы должны сохранять бдительность и размещать свои фишки соответствующим образом. Проще говоря, я вложил достаточный капитал, то есть продал фиатную валюту и купил криптовалюту, для этого этапа цикла. Я готовлюсь к жестокому отмыванию всех криптотуристов в марте этого года. Существуют различные указатели, которые дают мне такое видение будущего. Я изложу свои рассуждения и переломные моменты, которые я буду наблюдать, которые дадут мне уверенность в том, что я сначала сделаю короткую продажу на рынке криптовалют в большом размере, используя биткойн-путы, а затем возобновлю продажу казначейских векселей США (казначейских векселей) и приобрету больше биткойнов и других криптовалюты. Переменные Есть три переменные в форме вопросов, которые сталкиваются друг с другом в марте. Когда баланс программы обратного репо (RRP) упадет почти до нуля? Ликвидность закачивается в систему за счет снижения баланса RRP. Когда это число приблизится к нулю, а я определяю его как баланс в 200 миллиардов долларов, рынок задастся вопросом, что будет дальше. Чтобы партия продолжалась, нужен еще один источник долларовой ликвидности. Чтобы больше понять механизм того, как снижение баланса RRP вводит ликвидность в систему, прочтите мое эссе « Плохая девчонка ». Я считаю, что в начале марта баланс RRP достигнет 200 миллиардов долларов. Я пришел к этому предположению на основе расчета темпов снижения в 2023 году, исходя из нескольких разных отправных точек. Дата начала Остаток рекомендованной розничной цены (млрд) Дата окончания Остаток рекомендованной розничной цены (млрд) Снижение в день (млрд) Дата до $200 млрд. Примечания 05.06.2023 2 131,42 доллара США 22.12.23 $772,26 $6,80 15.03.24 Государственный бюджет принят, Йеллен возобновляет заимствования 31.10.23 1137,70 долларов США 22.12.23 $772,26 $7,03 12.03.24 Йеллен переводит больше займов в казначейские облигации 30.09.23 1557,57 долларов США 22.12.23 $772,26 $9,46 20.02.24 Начало третьего квартала Будет ли продлена программа срочного банковского финансирования (BTFP)? 12 марта обанкротившиеся банки должны найти средства для обмена на казначейские облигации США и другие соответствующие облигации, которые они репоируют с ФРС. В конечном счете, это призыв к плохой девчонке Йеллен. За много недель до этого рынок начнет интересоваться, будут ли банки продолжать получать этот спасательный круг. Первоначальный поток BTFP заключался в том, что банки разместили облигации Казначейства США стоимостью, например, 80 долларов на открытом рынке, но получили 100 долларов наличными. Когда программа завершится, банк должен вернуть 100 долларов, чтобы затем получить первоначальную облигацию Казначейства США. Если деньги были переданы сбежавшему вкладчику, то как банк получит деньги, если не продаст больше своего капитала или не выпустит очень высокодоходные облигации? Чтобы понять, почему был создан BTFP и его последствия для темпов и масштабов девальвации бумажных денег, пожалуйста, прочитайте мое эссе « Кайсэки ». Снизит ли ФРС ставку? Мартовское заседание ФРС завершится 20 числа месяца. В настоящее время рынок ожидает, что ФРС инициирует первое снижение ставки как минимум на 0,25% с момента начала повышения ставок в марте 2021 года. Эти переменные взаимозависимы. Последовательность событий имеет значение, поскольку она повлияет на предположения рынка о будущем того, какой объем долларовой ликвидности будет или не будет предоставлен ФРС и Министерством финансов США. Если.. Тогда Теперь мы должны назначить вероятности различным путям и предвидеть реакцию рынка. Темпы снижения рекомендованной розничной цены Если к началу марта RRP снизится почти до нуля, финансовые рынки начнут проседать. Помните резкий рост доходности казначейских облигаций США, который произошел одновременно с демпингом фондового рынка? Единственная причина, по которой облигации продемонстрировали такой потрясающий рост, начиная с 1 ноября, — это были опубликованы в тот день. В этот теперь обязательный к прочтению отчет включено подтверждение того, что Казначейство США перенесет больше заимствований на короткий конец кривой доходности. При большем предложении и более высокой доходности по казначейским векселям фонды денежного рынка (MMF) будут финансово заинтересованы в использовании денежных средств, хранящихся в RRP, для покупки казначейских векселей. Снижение баланса RRP при прочих равных условиях добавляет ликвидности системе; это то, чему мы стали свидетелями на сегодняшний день, и именно поэтому рынки облигаций и акций во всем мире выросли. ежеквартальные документы Казначейства о возмещении Без каких-либо других новых источников долларовой ликвидности облигации, акции и, я уверен, криптовалюта также получат преимущество. Я подробнее расскажу об этом позже в разделе тактической торговли, но примерно в это же время я постараюсь купить значительную позицию по опциону пут на Биткойн. Мы априори не можем знать темпы снижения рекомендованной розничной цены, если вообще знаем. Поэтому я буду внимательно следить за скоростью изменений. Я соответствующим образом скорректирую свою торговую стратегию, если она существенно отклонится от моего прогноза. В любом случае, я загрузился криптовалютой во второй половине 2023 года и считаю, что сейчас до апреля это бесторговая зона с точки зрения добавления риска. БТФП 2024 год — год выборов, и плебеи Pax Americana устали от банковской помощи. Поэтому я считаю, что Йеллен, чтобы создать атмосферу уверенности в силе американской банковской системы, не будет продлевать BTFP. Однако, как только несколько достаточно крупных банков, не относящихся к TBTF, будут вынуждены заняться конкурсным управлением, поскольку их капитал упадет почти до нуля, что уничтожит необходимый нормативный капитал, Плохая Гурл Йеллен повесит свои туфли на шпильке и наденет вязаные тапочки, превратившись, таким образом, в бабушку Йеллен. Бабушка Йеллен раздаст сладкий-сладкий сахар печатных денег своим своенравным внукам-банкирам в виде обновленного BTFP. Сочетание недостатка ликвидности, хлынувшей из RRP, и отсутствия напечатанных денег для покрытия потерь по облигациям на балансах банков, не входящих в TBTF, приведет к опустошению финансовых рынков во всем мире. Рынок должен причинить боль держателям финансовых активов, чтобы заставить ФРС и Казначейство вернуться к печатанию денег. Это корреляция одного момента. Все активы, включая криптовалюту, рухнут вместе, поскольку рынок воодушевляется перспективой возобновления работы свободного рынка и очищения системы от неплатежеспособных банковских учреждений. Мартовское заседание FOMC Срок действия BTFP истекает 12 марта, а решение ФРС по ставке будет объявлено 20 марта. Между этими двумя важными моментами принятия решения проходит шесть торговых дней. Если мой прогноз верен, рынок обанкротит несколько банков в течение этого периода, что вынудит ФРС снизить ставки и объявить о возобновлении BTFP. Технически Казначейство США не может кредитовать банки; это работа ФРС. Но предположим, что ФРС теряет деньги, принимая залог на сумму меньшую, чем предоставленные доллары. В этом случае эти убытки переходят в Казначейство, и, в конечном итоге, американский налогоплательщик, как и Казначейство, должен занять больше денег для финансирования убытков в ФРС. Первоначально биткойн резко упадет вместе с более широкими финансовыми рынками, но восстановится перед заседанием ФРС. Это потому, что Биткойн — единственная нейтральная резервная твердая валюта, которая не является обязательством банковской системы и торгуется по всему миру. Биткойн знает, что ФРС ВСЕГДА отвечает вливанием ликвидности, когда дела идут плохо. Это можно было бы назвать чем-то новым, чтобы сбить с толку тех, кто получает новости из TikTok, но будьте уверены, Биткойн знает печатные деньги, в каком бы обличии они ни были. Таким образом, биткойн резко вырастет до и после возможной капитуляции ФРС перед перезапуском денежного принтера. Другая сторона Если я ошибаюсь, произойдет следующее волшебство: RRP будет медленно снижаться, и эта ликвидность продолжит поддерживать финансовые рынки в конце второго квартала. Йеллен сообщит, что BTFP будет продлен задолго до 12 марта. Решение ФРС в марте становится неактуальным. Независимо от того, сокращают ли они, сохраняют или повышают, чистый эффект, основанный на любом из этих результатов, в сочетании со всеми другими способами, с помощью которых ФРС и Казначейство добавляют долларовую ликвидность на рынок, остается стимулирующим. Если темпы снижения RRP окажутся медленнее, чем ожидалось, я не буду открывать пут-позицию в начале марта. Затем дата, когда Йеллен сообщит о продлении BTFP, наступит тогда, когда я выйду из бесторговой зоны. Я возобновлю продажу казначейских векселей за биткойны и другие криптовалюты. Тактические торговые решения Давайте вернемся к моему базовому сценарию исчерпания RRP к началу марта, BTFP будет отменен 12-го числа только для того, чтобы быть восстановленным 20-го числа, и снижения ставки ФРС. Теперь я немного расширю свой торговый план. Биткойн-путы Как многие из вас знают, у меня разнообразное крипто-портфолио. Мои крупнейшие позиции — это биткойны и эфиры, составляющие ~70% моего портфеля. Другие шиткоины, которыми я владею, гораздо менее ликвидны, и, в частности, ликвидность деривативов на этих шиткоинах плохая. Поэтому, если мне нужен ликвидный макро-крипто-хедж, я должен использовать производные биткойны. Я использую слово «хедж»; но это торговая позиция. Торговая установка, которую я описываю, займет всего две недели, чтобы разрешиться сама собой. Поскольку это сделка, я буду использовать опционы, которые позволят мне заранее узнать мой максимальный убыток; премия, уплаченная за мои опционы «пут». Бонусная функция заключается в том, что мне не нужно отслеживать уровни ликвидации, как если бы я торговал бессрочным свопом или фьючерсным контрактом. Я ожидаю, что Биткойн испытает здоровую коррекцию на 20–30% от любого уровня, которого он достиг к началу марта. Потеря может быть еще более серьезной, если список спотовых биткойн-ETF, зарегистрированных в США, уже начал торговаться. Представьте себе, что ожидание поступления сотен миллиардов бумажных денег в эти ETF в будущем приведет к тому, что Биткойн превысит 60 000 долларов и приблизится к своему рекордному максимуму 2021 года в 70 000 долларов. Я легко мог предвидеть коррекцию на 30–40% из-за снижения долларовой ликвидности. Вот почему я не могу покупать биткойны до тех пор, пока не пройдут мартовские даты принятия решения. Я думаю, что я приличный трейдер, когда я сосредоточен. Я попытаюсь поднять рынок в конце февраля, а затем купить значительную позицию пут. Я куплю опционы пут, срок действия которых истекает 28 июня. Мне не нужен срок экспирации 29 марта, потому что я открываю позицию в начале марта. Высокая отрицательная тета может превзойти любые дельта, гамма и вега прибыли и убытки. Более длительный срок действия будет дороже, но премия не будет снижаться так быстро, поскольку срок погашения истекает более чем на четверть. Я устанавливаю максимальный убыток, который будет значительным по сравнению с моей стандартной торговой позицией, а затем покупаю пут-опционы. Чтобы получить более выгодную прибыль от этих пут-опционов, я выберу страйк в размере от 20% до 25% денег, исходя из текущей цены квартального июньского фьючерсного контракта при деньгах. Выход из позиции Многие трейдеры, особенно трейдеры опционов, удачно входят в сделку, но не могут выйти. Поскольку выплаты по опционам зависят от траектории, вы можете правильно определить рынок, но все равно потеряете деньги, если будете слишком долго ждать закрытия позиции. Каждый день, когда я держу эти опционы, я теряю деньги. Если мои прогнозы оправдаются, то примерно 12 марта рынок начнет существенно корректироваться. Между 12 и 20 числами мне нужно попытаться опустить рынок и закрыть свою позицию, надеюсь, с прибылью. Если я правильно понимаю политику, но биткойн удерживается или растет, я должен немедленно закрыть свою пут-позицию. Бычий рынок продолжается К концу марта мы вернемся к графику. Плохая девчонка Йеллен и ее утка Пауэлл еще раз подтвердят, что они ничего не сделают, чтобы защитить бумажную платежеспособность финансовой системы Pax Americana. После того, как этот краткий период рыночных потрясений закончился, криптовалюта может снова взлететь вверх на фоне спекуляций относительно эффекта предстоящего сокращения вознаграждения за блок биткойнов вдвое. Таким образом, я возобновлю продажу казначейских векселей за биткойны и другие криптовалюты. Кривые шары Это эссе полностью сосредоточено на решениях двух людей, управляющих финансовой системой Pax Americana. Вся эта «демократия» и все такое по-прежнему управляется двумя неизбираемыми бюрократами. В любом случае, в бумажной финансовой системе театра Кабуки есть и другие важные действующие лица. Китай Выборы на Тайване могут привести к победе одного из прокитайских кандидатов, и тогда Си Цзиньпин включит краны для печатания денег в юанях. Поток кредитов в юанях на мировые рынки подавляет любые проблемы банковской системы США, в результате чего криптовалюта продолжает расти, даже если RRP иссякает и BTFP не продлевается. Тогда торговая установка становится намного менее привлекательной с точки зрения риска и вознаграждения, и я могу решить не покупать пут-опционы, а переключиться на покупку большего риска в криптовалюте. Япония Банк Японии (BOJ) постепенно позволяет повысить доходность государственных облигаций Японии (JGB). Если доходность JGB продолжит расти, это будет финансово стимулировать японские корпорации, пенсионные и страховые фонды, а также домохозяйства к репатриации капитала. Они продадут казначейские облигации США и купят JGB, потому что доходность на суше выше. Если эта тенденция наберет обороты, я обязательно благословлю вас, читатели, эссе, описывающим это явление более подробно. Учитывая, что Япония является крупнейшим держателем казначейских облигаций США и крупнейшим международным кредитором с точки зрения ее чистой международной инвестиционной позиции, действия японского частного сектора могут оказать огромное повышательное давление на доходность 10-летних казначейских облигаций США со сроком погашения плюс срок погашения. Это давление может усилиться задолго до начала марта и вызвать необходимость принятия новых мер по печатанию денег со стороны Плохой Гурл Йеллен. Если это так, то у меня, возможно, даже не будет возможности заключить эту сделку, потому что задолго до середины марта Йеллен уже продлила BTFP и представила какой-то новомодный способ печатать деньги, не называя это печатанием денег. Одним из кандидатов является зарождающийся план Министерства финансов США по покупке долгосрочных казначейских облигаций США путем выпуска большего количества краткосрочных векселей. Это мягкая версия контроля кривой доходности, которую она назвала программой обратного выкупа. В прошлом году по этому поводу была написана объяснительная статья, у меня есть если вы хотите просмотреть его. связал это здесь Риски негативных последствий В новом году, когда напечатанные деньги в различных формах хлынут из всех центральных банков, а также ожидаемые спотовые биткойн-ETF, зарегистрированные в США и Гонконге, риски становятся нисходящими. Сейчас нетрудно быть оптимистичным. Мне нравится покупать вещи, которые преуспевают, когда ситуации, которые, по мнению рынка, никогда не могут произойти, затем рассматриваются как возможные. С точки зрения торговли, соотношение вознаграждения за риск и использование этих указателей, представляющих бинарные результаты, для получения неконсенсусной точки зрения, лучше. В конце концов я могу ошибаться. Но если я прав на основе ожидаемой стоимости, моя прибыль будет намного больше, чем если бы я следовал за стадом.