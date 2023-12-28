Состояние крипторегулирования в 2023 году

2023 год подходит к концу, и он оказался чрезвычайно сложным для рынка криптовалют. Все началось в атмосфере, испорченной крахом FTX, в результате чего цена BTC упала до самого низкого уровня с 2020 года, составив 16 800 долларов за 1 BTC. Следовательно, в этом году на рынке произошел цикл восстановления, в первую очередь связанный с достижениями в регулировании криптовалют. В результате цены на криптовалюту теперь еще более восприимчивы к его влиянию. Эта тенденция была очевидна в течение некоторого времени, особенно при рассмотрении основных новостей в Web 3 в этом году, которые все больше вращаются вокруг регулирования – тенденция, как ожидается, сохранится в долгосрочной перспективе. В настоящее время динамикой рынка управляют обнадеживающие ожидания одобрения SEC биткойн-ETF. Кроме того, Федеральная резервная система, также являющаяся регулирующим органом, в течение длительного периода имела значительное влияние на рынок криптовалют. Возможно, в следующем году, если ФРС начнет снижать процентные ставки, это может еще больше повлиять на рынок. Регулирование криптовалюты расширяет свое влияние на различные сектора, охватывая такие области, как стейблкоины, налогообложение DeFi, правило путешествий и производные криптовалюты. В этой статье я стремлюсь обрисовать важные аспекты регулирования криптовалют в 2023 году. Соединенные Штаты В этом году законодатели США и криптосообщество сделали шаг к внедрению четкой системы регулирования криптовалют. Это привело к принятию первого в США федерального закона о регулировании криптовалюты — . Это первый законопроект такого рода, прошедший предварительные слушания, и оба ключевых комитета Конгресса одобрили его. Акт занимает 212 страниц. Закона о финансовых инновациях и технологиях 21 века Он начинается с рассмотрения существующих правил, применимых к цифровым активам в законодательстве США, а также в законах SEC и CFTC. Законопроект в целом соответствует либеральному духу криптоиндустрии и выступает против репрессивного подхода SEC. Примерно 70% цифровых активов должны быть признаны товарами и регулироваться CFTC, а не SEC. CFTC будет уполномочена регулировать спотовую торговлю цифровыми товарами и их вторичную торговлю. По словам авторов законопроекта, почти 20% американцев уже владеют цифровыми активами, и более 67% хотят использовать их на «доверенных, безопасных платформах». Однако Сенат придерживается несколько иной позиции в отношении регулирования криптовалют. Таким образом, обсуждение регулирования криптовалют в США не закончено и продолжится в следующем году. Одной из причин, по которой законопроект до сих пор не принят, является позиция SEC, которая в отсутствие прозрачного регулирования концентрирует на себе ненужные полномочия. В отсутствие федерального законопроекта о криптовалютах в США регулирование криптовалюты формируется из-за исков регуляторов против крупных криптовалютных компаний. Можно выделить несколько крупных событий в этой сфере в этом году: Иски CFTC и SEC против Binance и последующая сделка биржи с регуляторами США Решение суда в пользу Grayscale по делу против SEC Победа Ripple в судебном разбирательстве с SEC Противостояние между SEC и Coinbase и запуск кампании «Поддержим криптовалюту» SEC, возможно, и делает что-то для защиты инвесторов, но политика агентства в первую очередь обусловлена желанием взять на себя как можно больше полномочий по регулированию рынка от других регуляторов - CFTC и FINCEN. Однако это имело противоположный эффект. Как недавно признался Гэри Генслер, именно решение суда в пользу Grayscale, наконец, привело комиссию к рассмотрению заявок на биткоин-ETF по существу. В любом случае, в отсутствие федерального закона, судебные иски помогают в разработке законодательной базы. Кроме того, определенное влияние оказало давление со стороны законодателей — четыре конгрессмена, в том числе лидер республиканского большинства Том Эммер, написали письмо Гэри Генслеру с требованием немедленного запуска биткоин-ETF. В этом году IRS опубликовало 300-страничное по системе налогообложения криптовалют. Он содержит первое юридическое определение криптоброкера в США, которое определяет всех VASP и активных физических лиц как криптоброкеров. DeFi и DEX также могут квалифицироваться как брокеры, и им придется передавать данные клиентов. Однако это еще не закон. предложение IRS также опубликовало разъяснение о налогообложении ставок PoS, в котором говорится, что полученные вознаграждения за ставки включаются в валовой доход налогоплательщика. Это означает, что вознаграждения за ставки должны быть задекларированы для подоходного налога с населения, ставка которого варьируется от 10% до 37%. Международные организации Регулирование криптовалют на уровне международных организаций также обсуждается, но представители криптобизнеса мало привлекаются, и в большинстве случаев преобладает консервативный подход. Совет по финансовой стабильности (FSB) и Международный валютный фонд (МВФ) опубликовали по глобальному регулированию криптовалют. Этот 53-страничный документ был подготовлен по заказу межправительственного форума «Большой двадцатки» под руководством Индии. Документ предусматривает гармонизацию правил и обмена данными между странами по стейблкоинам, действующим криптовалютным организациям, DeFi, налогообложению криптовалют и оттоку капитала. В документе показано, что ФСБ и МВФ решили отказаться от идеи полного запрета криптовалют и перейти к их легализации. С другой стороны, они стремятся ввести достаточно жесткое регулирование. программный документ Министры финансов и главы центральных банков на саммите G20 в Марокко утвердили дорожную карту регулирования криптовалют, подготовленную МВФ и ФСБ. План включает в себя унификацию правил и борьбу с отмыванием денег и бегством капитала. Европа 20 апреля этого года Европейский парламент принял новую законодательную базу по регулированию криптовалют – MiCA. Законодательство вступит в силу поэтапно в период с 2024 по 2025 год. Можно выделить несколько ключевых положений этого 150-страничного документа. Важно отметить, что NFT и производные криптовалюты не подпадают под регулирование MiCA. MiCA устанавливает порядок лицензирования криптобирж и других криптовалютных организаций – CASP. Теперь им понадобится только одна лицензия в любой стране ЕС, чтобы работать в остальных юрисдикциях ЕС. Он также классифицирует три основных типа криптоактивов: токены, привязанные к активам (ART), токены электронных денег (EMT) и служебные токены. Функциональность ЕМТ аналогична электронным деньгам, а ART могут быть обеспечены бумажными активами, деривативами или сырьевыми товарами. Работа с АРТ и ЕМТ строго регламентирована. MiCA вводит концепцию «Правила поездок», и с 2025 года CASP будут обязаны сообщать обо всех транзакциях EMT и ART на сумму более 1000 евро. Он также вводит процедуры лицензирования стейблкоинов. Кроме того, по некоторым данным, это правило на данный момент будет применяться только к крупным криптобиржам с более чем 15 миллионами пользователей (например, Binance или Coinbase), в то время как у более мелких платформ будет несколько исключений. Европейское банковское управление (EBA) и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) будут следить за тем, чтобы криптоплатформы соответствовали правилам и использовали необходимые процессы управления рисками. Еще одно важное событие для крипторегулирования ЕС произошло в сентябре во Франции. Законодатели Европейского парламента подавляющим большинством голосов проголосовали за восьмую версию Директивы об административном сотрудничестве (DAC8) — правил отчетности по налогам на криптовалюты. Великобритания также играет жизненно важную роль в регулировании криптовалют во всем мире. Это еще и потому, что ей принадлежит множество оффшорных юрисдикций. В этом году Великобритания наконец приняла регулирование криптовалют посредством закона — . Это переводит стейблкоины и другие криптоактивы в правовую сферу. Закона о финансовых услугах и рынках (FSMB) Этой весной Служба внутренних доходов (HMRC) обновила налоговые требования. Налогообложение DeFi с этого года будет упрощено по принципу «нет прибыли — нет убытков»; отдельные виды операций больше не облагаются налогом, если они не приносят налогоплательщику прибыль. Казначейство Ее Величества опубликовало свою дорожную карту по регулированию стейблкоинов — для этого в следующем году будут внесены поправки в Положения о платежных услугах 2017 года (PSRs 2017). Изменения включают лицензирование стейблкоинов, выпущенных в Великобритании, и специальные процедуры для выхода на рынок фиатных стейблкоинов из других стран. Также Палата лордов разъяснила статус незаконных криптотранзакций – мошенничества с деньгами и финансовых преступлений. Азия Новое регулирование криптовалют было введено в знаковых юрисдикциях Азии, таких как Гонконг и ОАЭ. 1 июня в Гонконге были введены новые правила, и местный регулятор SFC разрешил розничным потребителям доступ к криптоуслугам. Эта новость получила хороший отклик на рынке. Новые правила защищают интересы инвесторов и требуют от лицензированных компаний поддерживать значительные резервы капитала и строгую политику бухгалтерского учета и ПОД. По данным , общая стоимость лицензии Гонконга составляет от $12 000 000 до $20 000 000. инсайдеров В Объединенных Арабских Эмиратах в соответствии с новым законом № 111/2022 был создан отдельный крипторегулятор — Управление виртуальных активов (VARA). Лицензия VARA необходима юридическим лицам, которые работают с резидентами ОАЭ. В конце апреля SCA (регулятор ценных бумаг) также заявил, что для работы в стране у них необходимо получить отдельную лицензию. Однако пока такая информация не подтвердилась. В течение года криптовалютные организации продолжали получать лицензии в ОАЭ от VARA, а также на международные операции в свободных зонах DMCC, ADGM и других регуляторов ОАЭ. Напротив, Катар и Кувейт запретили операции с криптовалютами. Япония и Южная Корея продолжили модернизировать свое законодательство. 1 июля корейский парламент принял 19 законодательных изменений для защиты интересов криптоинвесторов. Новое законодательство включает в себя обязательство хранить пользовательские и обменные средства отдельно и хранить активы клиентов в холодных кошельках. Новый законопроект SFC (регулятор безопасности Кореи), в который в 2023 году были внесены поправки, также требует от всех юридических лиц, которые выпускают или хранят криптовалюты, раскрывать их информацию. Правительство Японии провело налоговую реформу криптовалюты. С апреля 2024 года он отменит налог на криптовалютные активы для компаний, и они будут платить только за реализованную криптовалютную прибыль. Страна также вводит новые правила для стейблкоинов, и премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что «Web3 — это новая форма капитализма» во время конференции Web3X Asia. Латинская Америка и Африка 2023 год можно назвать годом крипторегулирования в Латинской Америке. После принятия нового закона в этом году на бразильский рынок вышли десятки криптовалютных бирж, а местные законодатели опубликовали расследование против Binance. В Чили в феврале 2023 года был принят новый закон о финансовых технологиях, разрешающий операции с криптовалютой лицензированным финтех-компаниям. Кроме того, впервые в истории Перу правила по борьбе с отмыванием денег в сфере криптовалют были введены в действие указом президента. Все VASP, работающие в Перу, должны быть зарегистрированы в местном отделе финансовой разведки (UIF). Новое правительство аргентинского либертарианца Хавьера Милея разрешило платежи в криптовалюте при расчетах по контрактам, что является беспрецедентным и историческим событием для страны. Национальная комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) предложила новую систему регулирования криптовалют. Рикардо Бонилья, министр финансов и государственного кредита Колумбии, объявил о федеральном законопроекте о криптовалюте на следующий год. Кроме того, страна работает над созданием CBDC, цифрового песо. Африканские страны все еще немного отстают, но также активно внедряют регулирование криптовалют. Историческим событием стало снятие Центральным банком Нигерии запрета на операции с криптовалютой в декабре этого года. Ботсвана, Кения и Намибия приняли новые правила в 2023 году. Заключение Все больше стран мира легализуют криптовалюты, что только увеличит спрос на них и доступ к капиталу на рынке. Кроме того, многие страны, где криптовалюты ранее были запрещены или действовали с ограничениями – например, Китай, Вьетнам, Россия, Марокко и Саудовская Аравия – рассматривают возможность снятия запретов или ограничений. В то же время регулирование криптовалют в критических странах, таких как США и других, все больше влияет на цены криптовалют. В следующем году мы можем ожидать уточнения регулирования в США, одобрения там ETF и легализации криптовалют во все большем количестве стран. Это должно благотворно повлиять на капитализацию крипторынка и защиту интересов инвесторов. 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