Раскрытие НОАК-ИСБ и амбиций Китая в области искусственного интеллекта

В середина апреля 2024 г. ЦК КПК Китая и Центральный военный совет (ЦВС) объявили о ребрендинге Народно-освободительной армии Китая — Силы информационной поддержки (НОАК-ИСБ). НОАК-ИСБ — это последний шаг Китая по модернизации своей военной специализации до информационной войны и других новых технологий в рамках многодоменной оперативной концепции.





Создание НОАК-ИСБ вызывает беспокойство, поскольку оно предполагает усиление контроля КПК над всей деятельностью в области искусственного интеллекта в Китае, а также подчеркивает потенциал Китая для проведения долгосрочных военных кампаний с использованием технологий искусственного интеллекта. Кроме того, рост активности Китая в «серой зоне» лишь подчеркивает это мнение: последствия манипуляций в социальных сетях, атак на инфраструктуру и кибербезопасность значительно усиливаются в сочетании с искусственным интеллектом.

Реструктуризация НОАК-ИСБ

Ныне расформированные Силы стратегической поддержки НОАК (НОАК-ССФ) были первоначально сформированы в декабре 2015 года с намерением развивать Космические возможности Китая . Однако за 8 лет своего существования НОАК-ССФ в конечном итоге выступил в качестве центра централизации и консолидации всех информационных сетей и операций поддержки всей НОАК.





Двумя основными отделами НОАК-SSF были Департамент сетевых систем и Департамент космических систем, которые действовали со значительной автономией по сравнению с другими подразделениями НОАК. Раньше каждый филиал службы НОАК имел собственную информационную сеть и подразделения поддержки.





В результате НОАК-ИСБ были созданы Аэрокосмические силы, Киберпространственные силы и Силы информационной поддержки, причем эти три рода войск действуют в соединение с Объединенными силами логистической поддержки (JLSF), которые были созданы еще в 2016 году для улучшения китайских военных логистических операций.





Эта реорганизация, наряду с повышением ранга, необходимого для управления силами вместо департамента, подчеркивает стратегическую перестройку внутри НОАК, демонстрируя акцент, который КПК уделяет этим «новым» силам как части своих модернизированных военных возможностей.

НОАК Применение искусственного интеллекта

НОАК уже давно занимается внедрением систем и возможностей с поддержкой искусственного интеллекта в рамках своей военной модернизации в соответствии со своей национальной стратегией военно-гражданского слияния (MCF), причем эти возможности простираются от традиционных военных функций до более модернизированной цифровой войны.





Подразделения НОАК долгое время уделяли внимание разработке робототехники и других беспилотных систем специально для военного применения, главным из которых является Caihong 4 (CH-4).





Развитый Китайской академией аэрокосмической аэродинамики, которая сама является дочерней компанией Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий. CH-4 - это почти идентичный General Atomics MQ-9 Reaper с продажами в Конго в 2023 год , Индонезия в 2019 год и множество других страны .





Другие примеры использования ИИ в китайских военных целях включают в себя Беспилотный наземный аппарат «Шаньи-5» (UGV) и еще меньшие УБот-СКУ Б 10 УГВ . Кроме того, НОАК могла бы использовать ИИ для принятие военных решений , наведение ракеты , и электронная борьба .





На современном фронте войны ИИ может использоваться для оказания помощи в деятельности «серой зоны», проводимой спонсируемыми государством субъектами. Будущее государственное использование ИИ может включать генеративный ИИ для манипулирования социальными сетями и использование ИИ в рамках угрозы атаки (например, атака ботов, распределенный отказ в обслуживании (DDOS) и т. д.).





Некоторые известные прошлые примеры предыдущих действий серой зоны включают май 2023 г. Раскрытие Microsoft информации о деятельности, приписываемой хакерской группе Volt Typhoon, которая атаковала критическую киберинфраструктуру в подключенных к Интернету системах, а также май 2014 г. обвинение пяти китайских военных хакеров из отряда 61398 в компьютерном взломе, экономическом шпионаже и многом другом.





Добавление ИИ к этим усилиям, независимо от того, явно или косвенно поддерживается НОАК, должно вызвать серьезную тревогу.

Акцент КПК на искусственном интеллекте

В март 2023 г. Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин призвал НОАК «увеличить присутствие боевых сил в новых областях и нового качества». помочь обеспечить национальную стратегию Китая MCF, чтобы позволить КНР стать самой технически развитой армией в мире.





Это основано на заявлениях Си Цзиньпина, сделанных в Октябрь 2017 г. на 19-м Национальном конгрессе КПК, где он подчеркнул важность искусственного интеллекта и инноваций для развития вооруженных сил Китая.





Это особенно тревожно, учитывая плодотворный характер китайских исследований искусственного интеллекта: китайские исследователи опубликовали 155 487 статей по искусственному интеллекту в 2022 год Далее следуют исследователи из ЕС с 101 455 публикациями и исследователи из США с 81 130 публикациями. В 2021 году на долю китайцев пришлось почти 40% мировых публикаций об искусственном интеллекте.





Кроме того, сочетание законных и незаконных способов получения знаний об ИИ в КНР, будь то посредством инвестиции в частную промышленность и научно-исследовательское сотрудничество или посредством принудительной передачи технологий и откровенная кража , подчеркивает, почему новое консолидированное военное командование, сосредоточенное на сетевых операциях и новейших технологиях, вызывает серьезную тревогу.

Заключение

Хотя создание НОАК-ИСБ может показаться некоторым простым ребрендингом, недавно созданное НОАК-ИСБ предполагает существенные изменения в подходе Китая к новым технологиям и интеллектуальной войне. Возвышение НОАК-ИСБ и связанного с ними руководства как единого целого, а также формирование Аэрокосмических сил, Киберпространственных сил и Сил информационной поддержки демонстрируют военные обязательства, которые НОАК берет на себя, чтобы лучше обеспечить интеграцию новых технологий в НОАК.





Рост активности «серой зоны» в рамках современной войны демонстрирует огромный негативный потенциал, который может иметь ИИ, если использовать его ненадлежащим образом и без надлежащих мер безопасности. Поскольку этика КПК уже с самого начала вызывает сомнения, мир может только представить, какое влияние истинная интеграция ИИ в рамках национальной стратегии военно-гражданского слияния Китая окажет на остальной мир, особенно в свете создания НОАК-ИСБ.