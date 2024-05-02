Раскрытие НОАК-ИСБ и амбиций Китая в области искусственного интеллекта

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Создание НОАК-ИСБ вызывает беспокойство, поскольку оно предполагает усиление контроля КПК над всей деятельностью в области искусственного интеллекта в Китае, а также подчеркивает потенциал Китая для проведения долгосрочных военных кампаний с использованием технологий искусственного интеллекта. Кроме того, рост активности Китая в «серой зоне» лишь подчеркивает это мнение: последствия манипуляций в социальных сетях, атак на инфраструктуру и кибербезопасность значительно усиливаются в сочетании с искусственным интеллектом.
Ныне расформированные Силы стратегической поддержки НОАК (НОАК-ССФ) были первоначально сформированы в декабре 2015 года с намерением развивать
Двумя основными отделами НОАК-SSF были Департамент сетевых систем и Департамент космических систем, которые действовали со значительной автономией по сравнению с другими подразделениями НОАК. Раньше каждый филиал службы НОАК имел собственную информационную сеть и подразделения поддержки.
В результате НОАК-ИСБ были созданы Аэрокосмические силы, Киберпространственные силы и Силы информационной поддержки, причем эти три рода войск действуют в
Эта реорганизация, наряду с повышением ранга, необходимого для управления силами вместо департамента, подчеркивает стратегическую перестройку внутри НОАК, демонстрируя акцент, который КПК уделяет этим «новым» силам как части своих модернизированных военных возможностей.
НОАК уже давно занимается внедрением систем и возможностей с поддержкой искусственного интеллекта в рамках своей военной модернизации в соответствии со своей национальной стратегией военно-гражданского слияния (MCF), причем эти возможности простираются от традиционных военных функций до более модернизированной цифровой войны.
Подразделения НОАК долгое время уделяли внимание разработке робототехники и других беспилотных систем специально для военного применения, главным из которых является Caihong 4 (CH-4).
Другие примеры использования ИИ в китайских военных целях включают в себя
На современном фронте войны ИИ может использоваться для оказания помощи в деятельности «серой зоны», проводимой спонсируемыми государством субъектами. Будущее государственное использование ИИ может включать генеративный ИИ для манипулирования социальными сетями и использование
Некоторые известные прошлые примеры предыдущих действий серой зоны включают
Добавление ИИ к этим усилиям, независимо от того, явно или косвенно поддерживается НОАК, должно вызвать серьезную тревогу.
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Это основано на заявлениях Си Цзиньпина, сделанных в
Это особенно тревожно, учитывая плодотворный характер китайских исследований искусственного интеллекта: китайские исследователи опубликовали 155 487 статей по искусственному интеллекту в
Кроме того, сочетание законных и незаконных способов получения знаний об ИИ в КНР, будь то посредством
Хотя создание НОАК-ИСБ может показаться некоторым простым ребрендингом, недавно созданное НОАК-ИСБ предполагает существенные изменения в подходе Китая к новым технологиям и интеллектуальной войне. Возвышение НОАК-ИСБ и связанного с ними руководства как единого целого, а также формирование Аэрокосмических сил, Киберпространственных сил и Сил информационной поддержки демонстрируют военные обязательства, которые НОАК берет на себя, чтобы лучше обеспечить интеграцию новых технологий в НОАК.
Рост активности «серой зоны» в рамках современной войны демонстрирует огромный негативный потенциал, который может иметь ИИ, если использовать его ненадлежащим образом и без надлежащих мер безопасности. Поскольку этика КПК уже с самого начала вызывает сомнения, мир может только представить, какое влияние истинная интеграция ИИ в рамках национальной стратегии военно-гражданского слияния Китая окажет на остальной мир, особенно в свете создания НОАК-ИСБ.