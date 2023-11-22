Правда об играх в 2023 году и что будет дальше

Конец года – время подводить итоги. Наш любимый рынок игровой индустрии показал стремительный рост количества игроков, выделил несколько новых тенденций и неплохо заработал. Вот самая важная информация из . отчета за этот год В 2023 году студии зарабатывают больше прогнозов, а рынок растет во всех направлениях. Эксперты продолжают прогнозировать стабильный рост доходов до 2026 года. Количество игроков растет, причем наибольший вклад в эту статистику вносят мобильные игры. Но давайте посмотрим на конкретные цифры. В 2023 году мировой рынок принесет $184,0 млрд, что соответствует росту на +0,6% в год. Число игроков по всему миру достигнет 3,38 миллиарда в 2023 году, что на 6,3% больше, чем в прошлом году. На рынок мобильной связи приходится наиболее значительная часть этого роста. игровой Поскольку игры продолжают проникать в массовую индустрию и молодую аудиторию, число игроков будет расти во всех направлениях. Юные игроки набираются опыта, а дети активно вовлекаются в индустрию с раннего возраста. Число платящих аудиторий выросло на +7,3% по всему миру в 2023 году до 1,47 миллиарда пользователей. Рынок ПК в этом году продемонстрировал значительный рост выручки, увеличившись на +3,9% в годовом выражении. Мировой игровой рынок продолжит приносить годовой доход в размере $205,7 млрд в 2026 году. К нынешнему поколению консолей, скорее всего, присоединится преемник , что должно еще больше повысить продажи. Nintendo Switch Рост количества игроков В посткоронавирусную эпоху игры прочно вошли в мейнстрим. С каждым молодым поколением вовлеченность в игры возрастает. Общей популярности игр способствует и кино. Например, фильмы Super Mario Bros., «Последние из нас» и многие другие фильмы и телешоу, связанные с играми, которые находятся в производстве, будут популяризировать игровую сферу среди негеймеров. В результате количество игроков по всему миру будет продолжать расти. Заглядывая в будущее, мы видим, что среднегодовой темп роста немного ослабнет, но останется стабильным на уровне +4,3%, достигнув 3,79 млрд человек к 2026 году. Региональное распространение На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится более половины мировых геймеров благодаря рынкам Индии и Китая, а также странам с высокой игровой активностью (Япония, Южная Корея). Число активных игроков здесь в 2023 году составляет 53%. Между тем, в Европе и Северной Америке проживает 20% игроков. Самый высокий рост числа игроков в 2023 году наблюдается на Ближнем Востоке и в Африке (+12,3% ежегодно) и Латинской Америке (+6,1%). Этот рост неудивителен, поскольку улучшение интернет-инфраструктуры и доступности способствует популяризации игр, росту среднего класса и доступности игр, распространяемых по модели freemium. В большинстве регионов наблюдается интенсивный рост доходов от игр. Доходы от игр в Северной Америке выросли на 1,7% ($50,6 млрд), а в Европе - на +0,8% ($33,6 млрд). На эти два региона приходится 46% доходов мирового игрового рынка. Рост на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке составил 4,7% и 3,8% соответственно. Хотя на долю каждого рынка приходится менее 5% мировых доходов от игр, он продолжит демонстрировать наиболее устойчивый и самый высокий рост. Азиатско-Тихоокеанский регион генерирует 46% доходов. Однако темпы роста там снизились на 0,8% ежегодно. Более медленный рост связан со спадом в Китае из-за медленной выдачи лицензий и прекращения сотрудничества NetEase с . Activision-Blizzard Проблемы на мобильном рынке В 2023 году выручка на мобильном рынке снизилась впервые за последние годы, упав на 1,6%. Разработчики мобильных игр столкнулись с проблемами, связанными с политикой конфиденциальности Apple и Google. Мобильные разработчики и маркетологи были вынуждены корректировать свои стратегии и искать новые подходы. Тем не менее, старые хиты продолжают гарантировать стабильность. Мобильный рынок остается самым значительным в игровой индустрии с точки зрения потребительских расходов: на его долю приходится чуть менее половины всех расходов игрового рынка. Консоли и ПК Между тем сегмент консолей стал вторым по величине, заработав в 2023 году $53,2 млрд (29% рынка). Благодаря множеству успешных проектов в этом году, продажи консолей растут на 1,9% ежегодно. Это связано с тем, что в этом году были выпущены многие из крупнейших игр, изначально запланированных на 2020–2022 годы, в том числе Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и . Final Fantasy XVI Сегмент компьютерных игр был самым быстрорастущим в 2023 году, увеличиваясь на 3,9% ежегодно и достигнув $40,4 млрд. Как обычно, платформа ПК генерирует множество игр, привлекая не только массовую игровую аудиторию, предпочитающую высокобюджетные AAA-проекты, но и поклонников нишевых жанров. Все это приводит к увеличению вовлеченности и монетизации сегмента. Лучшие игровые компании по выручке Tencent, крупнейший китайский гигант, остается на вершине с доходом более 7,5 миллиардов долларов. На втором месте Sony с $4,3 млрд. На третьем месте Apple с 3,6 миллиарда долларов, за ней следует Microsoft (3,1 миллиарда долларов). Замыкает пятерку лидеров еще одна китайская компания — NetEase с состоянием в 2,7 миллиарда долларов. Тенденции растут, а физические продажи снижаются. Частично это связано с наличием цифровых консолей и преимуществами раннего доступа к цифровым копиям. Цифровые продажи Облачные игры — чрезвычайно быстрорастущий рынок. Ожидается, что число платящих пользователей к концу 2023 года составит около 43 миллионов, а к 2025 году оно вырастет примерно до 80,4 миллиона игроков. . Мы можем ожидать дальнейшего увеличения числа разработчиков игр, поддерживающих новый контент, в течение длительного периода. Эти продукты богаты микротранзакциями и в случае успеха могут принести разработчикам высокие доходы. Игры с живым сервисом . Текущая реакция сообщества разработчиков игр на ИИ варьируется от оптимизма по поводу ускорения процесса разработки до пессимизма, наполненного опасениями по поводу массовых увольнений. Тем не менее, ИИ, несомненно, окажет значительное влияние на отрасль. Искусственный интеллект Сегодня несколько производителей и владельцев платформ работают над тем, чтобы позволить игрокам брать свои консоли с собой. Подходы различаются и включают выделенные устройства для облачных игр (Logitech G Cloud), локальное удаленное воспроизведение через Wi-Fi (проекты Sony) и портативные игровые ПК (Steam Deck и Asus ROG Ally). Портативные консоли. За время карантина популярность игр виртуальной реальности (VR) значительно возросла. После изоляции VR столкнулся с проблемами, поскольку люди начали заниматься реальной деятельностью и стали тратить меньше времени и денег в новой экосистеме. Однако Apple присоединилась к тренду, представив свою VR-систему, а Meta увеличила бюджеты в этом направлении, поэтому можно ожидать дальнейшего развития сектора. VR и AR. Заключение Когда мы размышляем о развитии игровой индустрии до 2023 года, становится очевидным, что ситуация быстро развивается под воздействием технологических достижений и изменения поведения потребителей. Отрасль преодолела трудности эпохи пост-COVID и воспользовалась новыми возможностями, что привело к значительному росту в различных сегментах. Рост числа геймеров во всем мире, в основном за счет сектора мобильных игр, подчеркивает расширение охвата и влияния отрасли. Интеграция игр с другими видами медиа, такими как фильмы и телешоу, еще больше расширяет аудиторию и укрепляет позиции игр в массовой культуре. Однако отрасль также сталкивается со своими проблемами, особенно в секторе мобильных игр, где разработчики сталкиваются с новой политикой конфиденциальности и динамикой рынка. Несмотря на эти препятствия, устойчивость и инновации в отрасли очевидны, о чем свидетельствует устойчивый рост сегментов игр для консолей и ПК. Заглядывая в будущее, можно сказать, что новые тенденции, такие как , игры как услуга и внедрение искусственного интеллекта в разработку игр, изменят представление об игровом опыте. Рост популярности портативных консолей и продолжающийся интерес к технологиям VR и AR указывают на будущее, в котором игры станут более доступными, захватывающими и интегрированными в нашу повседневную жизнь. облачные игры