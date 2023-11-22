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    Правда об играх в 2023 году и что будет дальшек@beatboyninja
    762 чтения

    Правда об играх в 2023 году и что будет дальше

    2023/11/22
    6m
    к @beatboyninja 762 чтения
    RU
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    Слишком долго; Читать

    featured image - Правда об играх в 2023 году и что будет дальше
    gaming #video-games #game-industry
    Sergey Snegiev HackerNoon profile picture

    @beatboyninja

    Sergey Snegiev

    Head of Game Design and App Development in Dobro Games. Host of "80 Levels of Game Design" podcast.

    Credibility

    react to story with heart
    Sergey Snegiev HackerNoon profile picture
    by Sergey Snegiev @beatboyninja.Head of Game Design and App Development in Dobro Games. Host of "80 Levels of Game Design" podcast.
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