Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    Почему все должно быть призывом к действиюк@aryawrites
    2,715 чтения
    2,715 чтения

    Почему все должно быть призывом к действию

    к Arya Sharan3m2024/02/18
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    RU

    Слишком долго; Читать

    SaaS-маркетинг — это не просто бомбардировка вашей аудитории фразами «нажмите здесь» или «зарегистрируйтесь сейчас». Речь идет о создании контента, который находит такой глубокий отклик, что следующий шаг кажется самой естественной вещью в мире. Все начинается с понимания психологии, лежащей в основе этих тонких сигналов.
    featured image - Почему все должно быть призывом к действию
    Arya Sharan HackerNoon profile picture

    Потому что все является призывом к действию.


    Но что это на самом деле означает в мире SaaS-маркетинга ? Речь идет не только о бомбардировке вашей аудитории фразами «нажмите здесь» или «зарегистрируйтесь сейчас».


    Вместо этого речь идет о понимании того, что каждый фрагмент контента, каждое взаимодействие тонко подталкивает вашу аудиторию к желаемому действию. Итак, как же овладеть этим искусством? Давайте погрузимся.

    Тонкое искусство призывов к действию без призыва к действию: помимо кнопок и ссылок

    Вы когда-нибудь читали сообщение в блоге или смотрели фрагмент вебинара и чувствовали необходимость узнать больше, хотя вас об этом прямо не просили? В этом сила призывов к действию без призыва к действию.


    Речь идет о создании контента, который находит такой глубокий отклик, что сделать следующий шаг кажется самым естественным делом в мире. Но как? Все начинается с понимания психологии, лежащей в основе этих тонких сигналов.


    Время по-настоящему понять своих клиентов


    Встраивая ориентированные на действия сообщения в ценный контент, вы легко управляете поведением пользователей.


    Вы когда-нибудь задумывались о путешествии, которое начинает ваш контент?

    От рассказывания историй к продаже: каждый рассказ — это путь к действию

    Вспомните, когда в последний раз история бренда по-настоящему захватила вас. Была ли это история успеха клиентов или, возможно, рассказ о том, как возникла компания?


    Эти повествования представляют собой замаскированные мощные призывы к действию, которые ведут вас по пути более глубокой связи с брендом. Тогда возникает вопрос: как ваш SaaS-бренд может рассказывать такие впечатляющие истории?

    Речь идет о включении ваших маркетинговых сообщений в истории, которые не только информируют, но и вдохновляют на действия.


    Пришло время превратить историю вашего бренда в самый убедительный призыв к действию.

    Визуальные эффекты шепчут громче слов: использование дизайна в качестве молчаливого призыва к действию

    Вы когда-нибудь замечали, как определенные цвета, макеты или изображения заставляют вас чувствовать себя более склонными к действию? Этот дизайн работает как тихий призыв к действию.


    Правильные визуальные элементы могут говорить о многом, направляя вашу аудиторию к определенному поведению без единого слова. Но что является ключом к осуществлению этого?


    Визуальные элементы обладают большей силой, чем вы думаете.

    Оно заключается в понимании того, как визуальные сигналы вызывают эмоциональные и поведенческие реакции.


    Итак, как же стратегия дизайна вашего SaaS-бренда может сделать недосказанное совершенно убедительным?

    Вовлеченность как путь: взаимодействие в социальных сетях как скрытые призывы к действию

    Каждый лайк, репост и комментарий в социальных сетях — это приглашение к дальнейшему участию. Эти взаимодействия представляют собой скрытые призывы к действию, призывающие вашу аудиторию глубже погрузиться в сообщество, которое вы создаете.


    Но как можно усилить эти взаимодействия? Речь идет о создании контента, который не только достоин совместного использования, но и создает чувство принадлежности. При каждом взаимодействии вы тонко поощряете лояльность и поддержку.


    Теперь вопрос в том, какие стратегии могут максимизировать это взаимодействие, превращая пассивных последователей в активных членов сообщества ?

    Петли обратной связи и основные функции: CTA в обучении ваших пользователей

    Вы когда-нибудь думали об учебных пособиях, руководствах по продуктам и объявлениях об обновлениях как о призывах к действию? Они есть.


    Когда мы рассказываем пользователям о новых функциях или передовом опыте, мы не просто делимся знаниями; мы призываем к действию. «Попробуйте эту функцию», «Поделитесь с нами своим мнением», «Посмотрите, как это может облегчить вашу работу». Эти сообщения побуждают пользователей глубже погрузиться в продукт, увеличивая их опыт и инвестиции.


    Но как нам создать эти образовательные призывы к действию, чтобы они не только информировали, но и вдохновляли на действия?

    Вам

    В мире SaaS-маркетинга действительно все должно быть CTA.


    От историй, которые вы рассказываете, до дизайна, который вы выбираете, и взаимодействия, которое вы создаете, каждый элемент должен вдохновлять вашу аудиторию сделать следующий шаг. Речь идет о целеустремленности, понимании тонкостей человеческого поведения и создании опыта, который естественным образом ведет к действию.


    Готовы ли вы переосмыслить свой подход и воспринимать все как призыв к действию?


    Stellar
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    Arya Sharan HackerNoon profile picture
    Arya Sharan@aryawrites
    Leading Content & Community at Attentive.ai by day, reading & updating my Letterboxd at night.
    Read my stories

    БИРКИ

    purcat-imgbusiness #marketing-strategies #digital-marketing #marketing #social-media-marketing #startup-marketing #community-engagement #media #hackernoon-top-story

    Languages

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-ko한국인hackernoon-bnবাংলাhackernoon-esEspañolhackernoon-frFrançaishackernoon-deDeutschhackernoon-ptPortuguêshackernoon-ja日本語hackernoon-ruРусскийhackernoon-trTürkçehackernoon-hiहिंदीhackernoon-zh中国人hackernoon-viTiếng Việt

    ЭТА СТАТЬЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ

    Article Thumbnail
    NEW Brand Dashboard: Technology Ads and Publishing Services
    by hackmarketing
    Jan 01, 1970
    #brand-dashboard
    Article Thumbnail
    Ремесленная сила: как предотвратить угрозу массового поражения
    by f1r3flyceo
    Jan 01, 1970
    #society
    Article Thumbnail
    Клиенты Apple массово возвращают Vision Pro
    by allan-grain
    Jan 01, 1970
    #apple
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas