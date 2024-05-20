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    Встречайте читателя HackerNoonк@hackmarketing
    6,242 чтения
    6,242 чтения

    Встречайте читателя HackerNoon

    к Hack Marketing with HackerNoon for Businesses2m2024/05/20
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    Слишком долго; Читать

    Читательская аудитория HackerNoon (4 миллиона ЕЖЕМЕСЯЧНО) происходит из Силиконовой долины и всех других маленьких Силиконовых долин, расположенных по всему миру. Более 40% нашей читательской аудитории — из США, 30% — из Северной и Западной Европы, прежде всего из Великобритании, Германии и Франции, а остальные 30% — из Азии, прежде всего из Индии. От основных программистов до энтузиастов, находящихся на переднем крае новейших технологических разработок, таких как криптовалюта, блокчейн, искусственный интеллект и машинное обучение, до лучших менеджеров и лиц, принимающих решения с повышенной производительностью, HackerNoon имеет свои клыки (каламбур) в каждом из FAANG и имеет более 50 000 участников, которые помогли создать библиотеку для чтения, время чтения которой составляет более 200 лет.
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    Когда маркетологи обращаются в HackerNoon с деловыми вопросами, угадайте, какой вопрос они задают чаще всего?

    Вы правильно догадались: это «Кто читает HackerNoon?»

    Возможно, это звучит немного банально, но понимание и поиск целевой аудитории всегда были головной болью маркетологов.

    Сегодня мы здесь с ответами.

    Наша команда разработала эта совершенно новая страница с демографическими данными читателей со всеми деталями, которые вы хотели бы.

    Геолокация


    Читательская аудитория HackerNoon (4 миллиона ЕЖЕМЕСЯЧНО) происходит из Силиконовой долины и всех других маленьких Силиконовых долин, расположенных по всему миру.


    🇺🇸 Более 40% нашей читательской аудитории из США,

    🌍30% из Северной и Западной Европы, прежде всего из Великобритании, Германии и Франции,

    🌏 а остальные 30% — из Азии, в первую очередь из Индии, за которой следуют Китай, Япония, Ближний Восток и Дальний Восток.


    Вот 10 крупнейших стран, читающих HackerNoon ежемесячно ⬇️⬇️⬇️


    Чем наши читатели зарабатывают на жизнь?

    Ваша любимая информация. Мы — сообщество передовых технологов, аудитория которого составляет около 4 миллионов человек в месяц.

    От основных программистов до энтузиастов, находящихся на переднем крае новейших технологических разработок, таких как криптовалюта , блокчейн , ИИ , и МЛ Чтобы стать лучшими менеджерами и лицами, принимающими решения, с повышенной производительностью, HackerNoon имеет свои клыки (каламбур) в каждом из ФААНГ и имеет более 50 000 участников, которые помогли создать библиотеку для чтения, которая уже более 200 лет читается миллионами читателей.

    Вот должности людей, читающих HackerNoon:


    Забронируйте встречу с нами узнать, как более 4000 компаний решают свои маркетинговые задачи с помощью HackerNoon.


    Hacker Noon-Writing

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    About Author

    Hack Marketing with HackerNoon for Businesses HackerNoon profile picture
    Hack Marketing with HackerNoon for Businesses@hackmarketing
    Marketing is extra hard during bear market. Make it easier with HackerNoon.
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    БИРКИ

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