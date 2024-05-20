Встречайте читателя HackerNoon

Когда маркетологи обращаются в HackerNoon с деловыми вопросами, угадайте, какой вопрос они задают чаще всего?
Вы правильно догадались: это «Кто читает HackerNoon?»
Возможно, это звучит немного банально, но
Сегодня мы здесь с ответами.
Наша команда разработала
Читательская аудитория HackerNoon (4 миллиона ЕЖЕМЕСЯЧНО) происходит из Силиконовой долины и всех других маленьких Силиконовых долин, расположенных по всему миру.
🇺🇸 Более 40% нашей читательской аудитории из США,
🌍30% из Северной и Западной Европы, прежде всего из Великобритании, Германии и Франции,
🌏 а остальные 30% — из Азии, в первую очередь из Индии, за которой следуют Китай, Япония, Ближний Восток и Дальний Восток.
Ваша любимая информация. Мы — сообщество передовых технологов, аудитория которого составляет около 4 миллионов человек в месяц.
От основных программистов до энтузиастов, находящихся на переднем крае новейших технологических разработок, таких как