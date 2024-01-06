Много шума по поводу халвинга биткойнов
Слишком долго; ЧитатьКриптовалютное пространство постоянно наполнено новостями об аирдропах, выдергивании ковров, дерьмовых монетах и майнинге, которые постоянно падают в различные группы Telegram и Discord. Последнее обновление касается сокращения биткойнов вдвое, и суть в том, что вознаграждение за майнинг биткойнов будет уменьшено вдвое. Биткойн, как и любая другая криптовалюта, требует дефицита, чтобы сохранить свою ценность.
Количество доступных BTC будет постоянно оставаться на уровне 21 миллиона, а по состоянию на 2020 год в экосистему добавлялось 12,5 BTC каждые 10 минут посредством виртуального майнинга.