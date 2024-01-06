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    Много шума по поводу халвинга биткойновк@juxtathinka
    1,502 чтения

    Много шума по поводу халвинга биткойнов

    2024/01/06
    7m
    к @juxtathinka 1,502 чтения
    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    Криптовалютное пространство постоянно наполнено новостями об аирдропах, выдергивании ковров, дерьмовых монетах и майнинге, которые постоянно падают в различные группы Telegram и Discord. Последнее обновление касается сокращения биткойнов вдвое, и суть в том, что вознаграждение за майнинг биткойнов будет уменьшено вдвое. Биткойн, как и любая другая криптовалюта, требует дефицита, чтобы сохранить свою ценность. Количество доступных BTC будет постоянно оставаться на уровне 21 миллиона, а по состоянию на 2020 год в экосистему добавлялось 12,5 BTC каждые 10 минут посредством виртуального майнинга.
    featured image - Много шума по поводу халвинга биткойнов
    web3 #bitcoin-mining #token
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    @juxtathinka

    Juxtathinka

    Freelance Content Writer with a keen interest in creating the best beginner friendly blockchain content.

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    by Juxtathinka @juxtathinka.Freelance Content Writer with a keen interest in creating the best beginner friendly blockchain content.
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