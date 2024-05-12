Метаморфоза началась: Состояния сети v0.01

Когда большинство людей думают о всплывающем городе, они думают о Burning Man. Фактически, до недавнего времени «всплывающие города» относились к временным или полупостоянным «полугородским» застройкам, которые возникли в ответ на различные социальные, экономические или экологические факторы.





Несколько примеров:





Лагеря помощи при стихийных бедствиях и лагерях беженцев. После стихийных бедствий, таких как землетрясения и ураганы, конфликтов или гуманитарных кризисов, могут быть созданы временные поселения и лагеря для предоставления жилья, еды и медицинской помощи перемещенному населению.

Площадки для фестивалей и мероприятий: во время крупных мероприятий, таких как музыкальные фестивали, спортивные турниры или культурные мероприятия, временная инфраструктура, такая как палатки, сцены и продуктовые лавки, может создать атмосферу временного города, вмещающую тысячи людей на короткое время.

Временные городские объекты. В некоторых юрисдикциях создаются временные городские объекты для оживления малоиспользуемых пространств или продвижения культурных мероприятий. Эти инсталляции могут включать художественные выставки, открытые рынки или площадки для выступлений.





В конечном счете, всплывающие города характеризуются временным характером, гибкостью и способностью адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Эти города служат важным решением для оказания немедленной помощи или удовлетворения краткосрочных потребностей в быстро меняющихся ситуациях. Хотя прошлые всплывающие города полезны, существует новый тип всплывающих городов, который обещает оказать огромное влияние на будущее — начиная с того, как мы внедряем инновации, координируем, сотрудничаем и представляем, как может выглядеть будущее.

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Все началось в Черногории. 25 марта 2023 г. В течение трех месяцев эклектичная группа новаторов, строителей, мыслителей и визионеров собиралась вместе в приморской деревне в сельской местности Черногории, чтобы построить всплывающий город нового типа под названием Зузалу. Идея, изложенная Виталиком Бутериным, основателем Ethereum и идейным вдохновителем Zuzalu, заключалась в том, чтобы объединить случайные встречи на конференциях, техническую направленность и долгосрочный период хакерских домов, а также возникающий дух «снизу вверх» Web3. В его собственные слова :





«К 2022 году я уже некоторое время думал о многих из этих тем. Я читал и рецензировал книгу Баладжи Сринивасана о сетевых состояниях, писал статьи о том, как может выглядеть криптогород, и исследовал вопросы управления в контексте цифровых конструкций, основанных на блокчейне, таких как DAO. Но казалось, что дискуссия слишком долго оставалась слишком теоретической, и казалось, что настало время для более практического эксперимента. Так и пришла идея Зузалу.

Это попадает в золотую середину: это достаточно амбициозно и достаточно отличается от того, что уже повторялось до тошноты, чтобы мы действительно чему-то научились, но все же достаточно легко, чтобы это было логистически осуществимо. И он также намеренно не сосредотачивает какое-либо конкретное видение того, как что-то подобное должно быть сделано, будь то Баладжи или кто-то другой».





Зузалу продемонстрировал силу всплывающих городов в создании прочных глобальных сообществ с общим видением. С тех пор появились и другие всплывающие города, вдохновленные Зузалу, и многие другие организуются, выступая в качестве «тестовых сетей» для создания постоянных и физических сообществ. До сих пор в 2024 году ваш автор лично присутствовал Виталия в феврале и муБуэнос в апреле.





«Виталия», изначально запланированная на 2 месяца, сначала расширилась до трех месяцев, затем до четырех, а теперь превратилась в годичное мероприятие, целью которого является быстрое создание постоянной базы граждан – и им это удается! Многие всплывающие города предпочитают сохранять долгосрочное видение на стадии формирования, позволяя новым идеям заполнять пробелы снизу вверх. Но одним из путеводных светов, как упомянул Бутерин, является «Сетевое государство», задуманное Баладжи Шринивасаном.

Что такое состояние сети?

Сетевое государство, по мнению Шринивасана, — это цифровая нация, построенная на основе общего видения, управляемая признанным лидером, наделенная полномочиями за счет собственной криптовалюты, объединенная сильным чувством коллективной идентичности и движимая амбициями по приобретению суверенной земли, финансируемой за счет краудфандинга.





Выбор сообщества: Сетевые государства по своей природе не являются собственниками. Граждане могут выбрать выход из этих систем и миграцию в другие, конкурирующие государства сети, если они того пожелают. Согласование с практикой управления и культурой этих сетевых обществ является ключевым фактором в создании счастливых и преданных своему делу членов сообществ и граждан.

Природа без границ: в настоящее время государства Сети и их сообщества, благодаря своей цифровой, кочевой природе, выходят за традиционные геополитические границы, позволяя участникам со всего мира взаимодействовать и сотрудничать, не будучи ограниченными национальными юрисдикциями. Эта безграничная природа может способствовать углублению глобального сотрудничества и обмену идеями и ресурсами.

С учетом интересов, с учетом образа жизни: сетевые государства, по-видимому, развиваются в рамках определенных нишевых интересов, где люди, вкладывающие средства в эти ниши и интересы, получают огромную выгоду, участвуя в формировании физического расширения своего сетевого состояния. Виталия является прекрасным примером такого всплывающего города, отсюда его быстрая трансформация в более постоянное поселение на территории Просперы и Роатана, Гондурас.





В целом, сетевые государства представляют собой видение управления и социальной организации, которое использует возможности цифровых сетей и технологий для создания более интегрированных, прозрачных и адаптивных систем будущего. А всплывающие города, что интересно, представляют собой месячную демонстрацию того, как эти видения будущего управления могут появиться в ближайшие десятилетия.

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Всплывающие города и сетевые состояния переплетаются. Однако не все всплывающие города одинаковы. Как человек, которому посчастливилось побывать в трех всплывающих городах за последние несколько месяцев, в этом разделе я попытаюсь подробно рассказать о сходствах и различиях между muBuenos, Vitalia и ZuConnect. (К сожалению, я не был в Зузалу — любой отзыв сообщества о том, чем Зузалу отличается и, возможно, является более особенным, приветствуется.)





Критерии, которые я буду использовать для приведенного ниже сравнения, взяты из поста Ноа Чонга о Зузагоре под названием «Что такое мероприятие в стиле Зузалу?» В статье Ной перечисляет приведенные ниже характеристики как неотъемлемые части всплывающего города, подобного Зузалу. Я перечислю и оценю каждый город в соответствии с этими атрибутами.





Коливинг и Коворкинг

Курирование граждан

Совместно созданная и совместная повестка дня

Сила и согласованность миссии





Коливинг и коворкинг:





Как правило, во всплывающем городе должно быть около 150 активных резидентов, работающих на среднесрочной основе и работающих над повесткой дня города. Большой, тихий коворкинг и общая ратуша способствуют постоянным связям и дискуссиям. Правильный образ жизни и инфраструктура здравоохранения должны удовлетворять диетические и физические потребности граждан.





Коливинг имеет решающее значение: граждане образуют «групповые дома» из 2–10 соседей по дому со схожими интересами. Коворкинг и коливинг создают счастливую случайность и продуктивность, необходимые для потенциального центра состояния сети. Это один из процессов, который нуждается в дополнительной поддержке. Я лично работаю над созданием необходимой инфраструктуры для развития всех вариантов совместного проживания. (Подсказка: ZuForever)





Курирование граждан:

В Зузалу каждый из 8 основных организаторов пригласил около 15 жителей, каждый из которых мог пригласить по 2 гостя. Дополнительные резиденты были отобраны посредством подачи заявок и по результатам отбора кандидатов. Гости могли продлить свое пребывание, платя еженедельно, но без гарантированного проживания, как жители. Аналогичным образом, первые всплывающие города должны тщательно курировать посетителей, чтобы способствовать крепким отношениям и связям, которые будут стимулировать формирование первых сетевых государств. Это будет иметь решающее значение в ближайшие годы, поскольку эти усилия будут формировать общественное мнение.





Однако успешное сетевое государство в конечном итоге должно быть одновременно устойчивым к внешнему влиянию и открытым для всех соответствующих потенциальных граждан, которые соответствуют критериям, установленным этими развивающимися сетевыми обществами.





Совместно созданный график

Принятые участники получают доступ к общему календарю для публикации событий. Будние дни открыты для совместного составления расписания, а выходные отведены организаторам для планирования официальных презентаций, дискуссий и переговоров.





Процветающие всплывающие города должны предлагать опыт «за пределами кампуса», где участники могут свободно переключаться между ролями преподавания и обучения. Мероприятия, организуемые сообществом, могут включать технические семинары, презентации исследований, здоровые занятия, такие как походы и купания в холоде, а также общественные мероприятия, такие как чайные церемонии или вечеринки Blockravers.





Сила и согласованность миссии

Миссия, видение и ценности всплывающего города являются наиболее важными движущими силами его сообщества. Отсутствие ясности в этих аспектах приводит к тому, что сообщество становится несфокусированным и разобщенным. Согласование миссии Pop-up City с его деятельностью, дизайном и производством имеет решающее значение для успеха.

Стратегическое расположение играет ключевую роль в улучшении миссии всплывающего города.





Например, размещение Vitalia в особой экономической зоне, такой как Prospera, напрямую поддерживает ее миссию, в то время как muBuenos стратегически позиционирует себя в местах с сильным присутствием преданных своему делу разработчиков и разработчиков Web3.

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Как уже было сказано, я буду использовать каждый из них, чтобы представить, проанализировать и оценить всплывающие города, которые я посетил лично: muBuenos, Vitalia и ZuConnect.

Давайте начнем с ЗуКоннект:

Категория Рейтинг (1-10) Коливинг и Коворкинг 7 Курирование граждан 10 Совместно созданная и совместная повестка дня 3 Сила и согласованность миссии 5

Общий балл: 25/40





Константинополь занимает особое место в моем сердце. Двухнедельный курс ZuConnect в октябре 2023 года изменил жизнь. Люди, еда, низкая стоимость жизни, места и дискуссии были захватывающими. Люди оставались, работали, тусовались и обедали вместе. Постоянное прибытие новых участников перед DevConnect улучшало качество работы.





Однако были и недостатки. Внутренние конфликты подтолкнули Виталика к децентрализации будущего Зузалу в конце 2023 года. Напряженность между основными участниками была очевидна, вызывая путаницу относительно природы Зузалу, целей ZuConnect и долгосрочного будущего движения. Повестка дня в основном контролировалась организаторами ZuConnect и отслеживала потенциальных клиентов из-за ограниченных двухнедельных сроков. Тем не менее, события, инициированные сообществом, все же имели место.





Несмотря на приведенный выше рейтинг, ZuConnect до сих пор был моим лучшим опытом использования всплывающих окон. Мне только хотелось бы, чтобы между ценными членами сообщества было меньше напряжения и оно продолжалось дольше двух недель.





Виталия:

Категория Рейтинг (1-10) Коливинг и Коворкинг 4 Курирование граждан 9 Совместно созданная и совместная повестка дня 6 Сила и согласованность миссии 10

Общий балл: 29/40





Действие «Виталии», действие которого началось в январе 2024 года и продолжается до сих пор, происходит на Роатане, острове у побережья Гондураса, где находится Проспера ЗЕДЕ. Миссия Виталии по устранению смерти и старения идеально сочетается с целью Просперы по раскрытию предпринимательского потенциала посредством эффективной правовой и институциональной инфраструктуры.





Это сотрудничество обеспечивает юридическую ясность для новаторов, работающих на передовых позициях в области биотехнологий, здравоохранения и медицинской науки, позволяя проводить быстрые медицинские испытания, разработку лекарств и нишевые эксперименты на теле.





Расширенные временные рамки Виталии позволяли широко участвовать сообществу в создании внеконференционных мероприятий, хотя иногда это приводило к конфликтам с гражданами, на которых социальные события негативно повлияли. Направления конференции более успешно управлялись назначенными руководителями тем.





Однако Виталия столкнулась с проблемами с инфраструктурой коливингов и коворкингов. Роатан — дорогой город, его цены конкурируют с американскими, но в нем не хватает таких удобств, как спортивные залы и рестораны. Комары, москиты и проблемы с транспортом усложняли жизнь. Высокие расходы на проживание, составлявшие в среднем более 2000 долларов в месяц за общее помещение, были существенным недостатком, который не позволял некоторым оставаться дольше.





Несмотря на эти проблемы, Виталия, похоже, имеет хорошие позиции для ниши научных исследований и биотехнологий, которую они создали. Их постоянная деятельность свидетельствует об эффективном дизайне всплывающих городов, что принесло им самый высокий рейтинг среди всплывающих городов, которые я посетил. Проспера может даже стать хозяином первого полноценного сетевого государства.





муБуэнос:

Категория Рейтинг (1-10) Коливинг и Коворкинг 7 Курирование граждан 9 Совместно созданная и совместная повестка дня 4 Сила и согласованность миссии 8

Общий балл: 28/40





MuBuenos проходил в Буэнос-Айресе в марте и апреле 2024 года. Я присутствовал на нем весь апрель, и это мероприятие стало одним из самых влиятельных мероприятий для моих личных целей и стремлений. Команда mu продемонстрировала свою способность создавать целенаправленные и преданные своему делу сообщества, которые неоднократно приносят пользу более широкой экосистеме криптоактивов, о чем свидетельствует их предыдущий всплывающий город muChang Mai в Таиланде и возвращение многих прошлых посетителей в muBuenos.





Четкая ориентация Mu на криптовалюту и развитие собрала на протяжении 6 недель некоторых из наиболее эффективных разработчиков глобальной экосистемы криптоактивов, многие из которых базируются в Аргентине. Страна, пожалуй, является наиболее развитой юрисдикцией для внедрения криптоактивов: более 10% населения использовали криптоактивы в своей повседневной жизни, годы экономической неопределенности и множество успешных проектов, исходящих от аргентинских строителей.





Пространство muCoworking в самом сердце района Палермо в Буэнос-Айресе идеально подходило для совместной работы: здесь было несколько комнат, столов, досок и удобств. Однако совместное проживание ограничивалось вариантами самоорганизации, а сила местной экосистемы привела к снижению международной идентичности. Однако высокое качество и талант местных строителей перевешивали недостатки международного меньшинства.





Повестка дня му была открытой, как и хотелось для мероприятия, вдохновленного Зузалу, но отсутствие структуры и приверженности некоторым предлагаемым мероприятиям создавало трения. Это подчеркивает, насколько рано мы находимся на временной шкале всплывающего города и что принципы, по которым мы стремимся жить, не всегда могут быть лучшими процессами для повседневной деятельности.

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Все три всплывающих города были чрезвычайно успешными и предоставили фантастические возможности, но существуют общие ограничения, которые необходимо устранить для будущего успеха и проявления постоянных сетевых состояний.





Во-первых, нуждается в улучшении иммиграционная поддержка членов сообщества из-за пределов ЕС и США. Многих строителей заблокировали на границе или так и не получили визы. Единый фронт поддержки туристической логистики и оформления виз имеет решающее значение для всех всплывающих городов.





Во-вторых, по мере того как всплывающие города превращаются в постоянные сетевые государства и инновационные центры, логистические операции должны совершенствоваться, чтобы соответствовать ожиданиям граждан, связанным с образом жизни. Это включает в себя новые торговые линии, техническую и медицинскую инфраструктуру и даже «Амазонку для всплывающих городов».





Наконец, стоимость посещения и посещения этих всплывающих городов должна стать более доступной для обычного человека. Следует изучить возможность предоставления стипендий или постоянных решений для решения проблемы дорогостоящих членских взносов, стоимости авиабилетов и проживания.





Как только эти препятствия будут преодолены, движение «Всплывающие города» продолжит расти как социальное доказательство лучшего будущего. И я видел видения этого роста – нашего «Кречимиенто».

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В течение последней недели muBuenos я стал свидетелем появления Операция Кречимьенто , новое движение, целью которого является запуск временного всплывающего города в августе, за которым последует постоянная социально-экономическая зона, ориентированная на долгосрочный рост и внедрение децентрализованных приложений в сети в Аргентине. Благородная цель Кречимьенто — доказать, как новые технологии могут изменить общество к лучшему, и нет лучшего места и времени для такой деятельности, чем обветренная и беспокойная Аргентина Милеи.





При поддержке Protocol Labs, mu, правительства Милей и многих других, Crecimiento предоставляет четкую дорожную карту того, как влияние всплывающего города может привести к возникновению настоящего, постоянного сетевого государства. Как поклонник Аргентины, всплывающих городов и сетевых государств, я рад видеть, как мир принимает эту новую парадигму, зная, что линия домино сетевых государств строится по одному всплывающему городу за раз.

Будущее светлое, децентрализованное, и оно строится по одному всплывающему городу за раз.

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Эта статья написана Ксенофонтом Контурисом в сотрудничестве с Кристофером Кэмпбеллом. Крис и Ксенофон являются соавторами будущего руководства по всплывающим городам и космолокализму.



В своей работе Ксенофон и Крис взяли интервью у основателей, организаторов и посетителей Pop-up City. Весь контент будет способствовать созданию «Открытого руководства по космолокализму», а неразрезанный ранний доступ к материалам интервью доступен основным покровителям и сторонникам книги и движения.



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Дополнительная информация:





*По сей день сообщество, созданное Зузалу, поддерживает важные связи и беседы, в первую очередь через специальный форум под названием Зузагора и через специальные чаты Telegram.





**После Зузалу в Черногории состоялось еще одно мероприятие по Зу; что-то вроде краткосрочного отделения, которое состоялось в ноябре 2023 года и длилось две недели, прямо перед DevConnect в Стамбуле. ЗуКоннект , как его называли, создал основу последних нескольких месяцев, когда, стремясь децентрализовать и расширить влияние Зузалу, Виталик организовал раунд квадратичного финансирования и позволил множеству новых всплывающих городов появиться в 2024 год; все в модели произведено в Черногории.





*** му Команда также очень активна: MuAccra пройдет в июне в Гане, а постоянный muHub в Буэнос-Айресе рассматривается (наряду с еще одним интересным событием, о котором я расскажу позже в статье) .





Многие другие города также собираются запустить:

В мае и июне Занзулу проходит на Занзибаре. Помимо этого, действие Edge Esmeralda происходит в Калифорнии, а ZuBerlin — в Берлине.



Сразу за ним, в июле, последует ZuVillage Georgia, а в августе ZuLead пройдет в Швейцарии.



Сентябрь также насыщен: Digitalia проходит в Риме и Крае Таиланда, начиная с конца сентября и заканчивая DevCon в ноябре.



