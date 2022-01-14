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    Кто вообще читает HackerNoon?к@annieeechu
    316 чтения
    316 чтения

    Кто вообще читает HackerNoon?

    к Annie Chu2m2022/01/14
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    Слишком долго; Читать

    HackerNoon — это нишевое место, где вы можете найти буквально любую техническую историю, какую захотите. Этот сайт посещают 3–5 миллионов читателей ежемесячно, и более 15 000 авторов публикуют рассказы. Только в 2019 году мы привлекли в общей сложности более 36 миллионов новых пользователей со всего мира. Большинство из этих людей составляют англоговорящие люди, использующие Chrome, IE, Safari или Firefox. Среднестатистический хакер — это 76,9% мужчин в возрасте от 25 до 34 лет. Мораль этой истории? У нас большой трафик на HackerNoon. Писать! Публиковать! Спонсор!

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    featured image - Кто вообще читает HackerNoon?
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    Ты, очевидно.

    И миллионы людей, таких как мы, хотят услышать мнение технологических гигантов и местных гениев по темам, связанным с Интернетом. HackerNoon — это нишевое место, где вы можете найти буквально любую техническую историю, какую захотите. NFT , AI , ML , программирование , криптография , игры , стартапы , бизнес , продуктивность .

    Но хватит об этом. Вы здесь ради цифр.

    Ежемесячно 3-5 миллионов читателей и более 15 000 авторов публикуют рассказы. С момента запуска более 100 миллионов человек посетили HackerNoon, чтобы узнать что-то о технологиях.

    Дааа, это много людей. Давайте разберемся еще немного

    ХакерПолуденные читатели

    • ⅓ нашей читательской аудитории — выходцы из США и Канады.
    • Еще ⅓ происходит из северной и западной частей Европы – прежде всего из Соединенного Королевства.
    • Оставшаяся ⅓ поступает из Индии, Австралии, Китая, России, Ближнего и Дальнего Востока.

    Ух ты, мы в ударе! Не помешает предоставить последний набор статистических данных.

    По состоянию на 2019 год вот как выглядел среднестатистический хакер:

    76,9% мужчины

    По данным Google Analytics, эти очевидные «технофилы» и «любители» обычно путешествуют по делам. Им, как правило, нравятся фильмы и средства массовой информации, спорт и фитнес, а также проекты «сделай сам». Давайте приблизим это число хотя бы к 50%, дамы!

    48,9% читателей в возрасте от 25 до 34 лет.

    Среди занявших второе место молодых людей в возрасте от 35 до 44 лет - 21,1%. Большую часть этих людей составляют носители английского языка, использующие Chrome, IE, Safari или Firefox (78,24% — на настольных ПК).

    Большинство читателей HackerNoon проживают в США.

    Далее следуют Индия, Канада, Великобритания и Австралия.

    Мораль истории. У нас большой трафик на HackerNoon , и теперь вы узнали больше о своей аудитории.

    Если у вас есть что-то новое и интересное или вы думаете, что можете объяснить одну тему лучше, чем другую, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы опубликовать пару историй . Это безопасное пространство, где мы развиваем и продвигаем инновации и идеи, в любом случае хорошие.

    Если вы хотите представить свой бренд или концепцию, свяжитесь с нами . Мы не кусаемся.

    И так, чего же ты ждешь? Никогда не знаешь, кто может с этим столкнуться.


    Stellar
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    Annie Chu HackerNoon profile picture
    Annie Chu@annieeechu
    New to all of this. Really love food, music, and pop culture. Living life with a positive attitude and an open heart!
    Read my storiesNominated for 2022 - HackerNoon Contributor of the Year - Analytics

    БИРКИ

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