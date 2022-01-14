Кто вообще читает HackerNoon?

Ты, очевидно.

И миллионы людей, таких как мы, хотят услышать мнение технологических гигантов и местных гениев по темам, связанным с Интернетом. HackerNoon — это нишевое место, где вы можете найти буквально любую техническую историю, какую захотите. NFT , AI , ML , программирование , криптография , игры , стартапы , бизнес , продуктивность .

Но хватит об этом. Вы здесь ради цифр.

Ежемесячно 3-5 миллионов читателей и более 15 000 авторов публикуют рассказы. С момента запуска более 100 миллионов человек посетили HackerNoon, чтобы узнать что-то о технологиях.

Дааа, это много людей. Давайте разберемся еще немного

ХакерПолуденные читатели

⅓ нашей читательской аудитории — выходцы из США и Канады.

Еще ⅓ происходит из северной и западной частей Европы – прежде всего из Соединенного Королевства.

Оставшаяся ⅓ поступает из Индии, Австралии, Китая, России, Ближнего и Дальнего Востока.

Ух ты, мы в ударе! Не помешает предоставить последний набор статистических данных.

По состоянию на 2019 год вот как выглядел среднестатистический хакер:

76,9% мужчины

По данным Google Analytics, эти очевидные «технофилы» и «любители» обычно путешествуют по делам. Им, как правило, нравятся фильмы и средства массовой информации, спорт и фитнес, а также проекты «сделай сам». Давайте приблизим это число хотя бы к 50%, дамы!

48,9% читателей в возрасте от 25 до 34 лет.

Среди занявших второе место молодых людей в возрасте от 35 до 44 лет - 21,1%. Большую часть этих людей составляют носители английского языка, использующие Chrome, IE, Safari или Firefox (78,24% — на настольных ПК).

Большинство читателей HackerNoon проживают в США.

Далее следуют Индия, Канада, Великобритания и Австралия.

Мораль истории. У нас большой трафик на HackerNoon , и теперь вы узнали больше о своей аудитории.

Если у вас есть что-то новое и интересное или вы думаете, что можете объяснить одну тему лучше, чем другую, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы опубликовать пару историй . Это безопасное пространство, где мы развиваем и продвигаем инновации и идеи, в любом случае хорошие.

Если вы хотите представить свой бренд или концепцию, свяжитесь с нами . Мы не кусаемся.

И так, чего же ты ждешь? Никогда не знаешь, кто может с этим столкнуться.



