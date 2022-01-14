Кто вообще читает HackerNoon?

Ты, очевидно.
И миллионы людей, таких как мы, хотят услышать мнение технологических гигантов и местных гениев по темам, связанным с Интернетом. HackerNoon — это нишевое место, где вы можете найти буквально любую техническую историю, какую захотите. NFT , AI , ML , программирование , криптография , игры , стартапы , бизнес , продуктивность .
Но хватит об этом. Вы здесь ради цифр.
Ежемесячно 3-5 миллионов читателей и более 15 000 авторов публикуют рассказы. С момента запуска более 100 миллионов человек посетили HackerNoon, чтобы узнать что-то о технологиях.
Дааа, это много людей. Давайте разберемся еще немного
Ух ты, мы в ударе! Не помешает предоставить последний набор статистических данных.
По состоянию на 2019 год вот как выглядел среднестатистический хакер:
По данным Google Analytics, эти очевидные «технофилы» и «любители» обычно путешествуют по делам. Им, как правило, нравятся фильмы и средства массовой информации, спорт и фитнес, а также проекты «сделай сам». Давайте приблизим это число хотя бы к 50%, дамы!
Среди занявших второе место молодых людей в возрасте от 35 до 44 лет - 21,1%. Большую часть этих людей составляют носители английского языка, использующие Chrome, IE, Safari или Firefox (78,24% — на настольных ПК).
Далее следуют Индия, Канада, Великобритания и Австралия.
Мораль истории. У нас большой трафик на HackerNoon , и теперь вы узнали больше о своей аудитории.
Если у вас есть что-то новое и интересное или вы думаете, что можете объяснить одну тему лучше, чем другую, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы опубликовать пару историй . Это безопасное пространство, где мы развиваем и продвигаем инновации и идеи, в любом случае хорошие.
Если вы хотите представить свой бренд или концепцию, свяжитесь с нами . Мы не кусаемся.
И так, чего же ты ждешь? Никогда не знаешь, кто может с этим столкнуться.