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    Конкурс авторов #crypto-api от CoinGecko и HackerNoonк@hackernooncontests
    10,112 чтения
    10,112 чтения

    Конкурс авторов #crypto-api от CoinGecko и HackerNoon

    к HackerNoon Writing Contests Announcements2m2024/04/18
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    Слишком долго; Читать

    CoinGecko и HackerNoon приглашают криптоэнтузиастов принять участие в конкурсе авторов #crypto-api. Поделитесь своими мыслями об API-интерфейсах данных криптовалюты, лидерах отрасли, учебных пособиях и многом другом, чтобы получить шанс выиграть главный приз в размере 1000 долларов США!
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    Приветствую, хакеры!


    Как всегда, команда HackerNoon хочет помочь вам получить вознаграждение за понимание ниши, предметную экспертизу и навыки письма.


    В свете этого мы рады объявить о первом конкурсе авторов #crypto-api , организованном CoinGecko и HackerNoon !


    Мы приглашаем разработчиков, новаторов и всех участников криптовалютной индустрии поделиться своим мнением об API-интерфейсах данных криптовалюты и получить шанс выиграть по-крупному из призового фонда в 1000 долларов .


    Обсуждаете ли вы ценность API-интерфейсов данных криптовалюты, выделяете лидеров отрасли, таких как CoinGecko API, предлагаете учебные пособия, делитесь опытом интеграции, изучаете варианты использования или связанные темы, мы хотим услышать ваше мнение!


    Нужны еще идеи, чтобы начать?

    • Нажмите на этот шаблон , чтобы увидеть больше предложений!
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    Важная информация о конкурсе

    • Прием заявок открыт: 18 апреля 2024 г.
    • Закрытие подачи заявок: 18 июля 2024 г. — 23:00 по восточному стандартному времени.
    • Общий призовой фонд: $1000 (3 победителя)


    Об API CoinGecko

    Конкурс авторов #crypto-api спонсируется CoinGecko API. Получите доступ к ценам на криптовалюты, рыночным данным, метаданным и данным DEX в сети с помощью самого надежного, точного и комплексного API данных о криптовалютах в мире. CoinGecko API, отслеживающий более 2,4 млн криптовалют в 140 сетях и 1000 DEX, пользуется доверием тысяч лидеров отрасли, включая Metamask, Etherscan, Chainlink и других.

    Получите скидку 15% по коду «HACKERNOON15» на сайте www.coingecko.com/api.


    Правила и рекомендации конкурса авторов #crypto-api

    • Для участия должно быть 18+.​
    • Контентом истории может быть любая оригинальная история на #crypto-api .
    • Необходимо создать учетную запись HackerNoon, так как с победителями свяжутся по электронной почте.​

    Кто может принять участие в конкурсе?​

    Любой человек старше 18 лет. Ограничений по местоположению нет.

    Могу ли я писать под псевдонимом?

    Да! Вы можете использовать свое настоящее имя в своем профиле HackerNoon, вымышленное имя или даже создать личность, под которой будете писать.

    Как долго будет длиться конкурс?​

    Конкурс продлится 3 месяца, начиная с 18 апреля 2024 г. и заканчивая 18 июля 2024 г.

    Могу ли я подать на конкурс более одной работы?

    Конечно. Каждый представленный рассказ считается новым участником конкурса сочинений.

    Как выбираются победители?

    • Через 3 месяца мы составим шорт-лист и объявим 10 лучших историй, которые получат наибольшее количество просмотров (настоящие люди, а не боты!).
    • Далее сотрудники HackerNoon проголосуют за истории, вошедшие в шорт-лист.
    • Три лучшие истории, набравшие наибольшее количество голосов, будут названы победителями.


    Помните: чем раньше вы отправите свою первую историю, тем выше ваши шансы на победу!

    Создайте черновик или используйте этот шаблон , чтобы принять участие в конкурсе авторов #crypto-api .


    CoinGecko API
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

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