Конкурс авторов #crypto-api от CoinGecko и HackerNoon





Приветствую, хакеры!





Как всегда, команда HackerNoon хочет помочь вам получить вознаграждение за понимание ниши, предметную экспертизу и навыки письма.





В свете этого мы рады объявить о первом конкурсе авторов #crypto-api , организованном CoinGecko и HackerNoon !





Мы приглашаем разработчиков, новаторов и всех участников криптовалютной индустрии поделиться своим мнением об API-интерфейсах данных криптовалюты и получить шанс выиграть по-крупному из призового фонда в 1000 долларов .





Обсуждаете ли вы ценность API-интерфейсов данных криптовалюты, выделяете лидеров отрасли, таких как CoinGecko API, предлагаете учебные пособия, делитесь опытом интеграции, изучаете варианты использования или связанные темы, мы хотим услышать ваше мнение!





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Важная информация о конкурсе Прием заявок открыт: 18 апреля 2024 г.

Закрытие подачи заявок: 18 июля 2024 г. — 23:00 по восточному стандартному времени.

Общий призовой фонд: $1000 (3 победителя)





Об API CoinGecko

Конкурс авторов #crypto-api спонсируется CoinGecko API. Получите доступ к ценам на криптовалюты, рыночным данным, метаданным и данным DEX в сети с помощью самого надежного, точного и комплексного API данных о криптовалютах в мире. CoinGecko API, отслеживающий более 2,4 млн криптовалют в 140 сетях и 1000 DEX, пользуется доверием тысяч лидеров отрасли, включая Metamask, Etherscan, Chainlink и других.

Получите скидку 15% по коду «HACKERNOON15» на сайте www.coingecko.com/api.





Правила и рекомендации конкурса авторов #crypto-api

Для участия должно быть 18+.​

Контентом истории может быть любая оригинальная история на #crypto-api .

Необходимо создать учетную запись HackerNoon, так как с победителями свяжутся по электронной почте.​

Кто может принять участие в конкурсе?​

Любой человек старше 18 лет. Ограничений по местоположению нет.

Могу ли я писать под псевдонимом?

Да! Вы можете использовать свое настоящее имя в своем профиле HackerNoon, вымышленное имя или даже создать личность, под которой будете писать.

Как долго будет длиться конкурс?​

Конкурс продлится 3 месяца, начиная с 18 апреля 2024 г. и заканчивая 18 июля 2024 г.

Могу ли я подать на конкурс более одной работы?

Конечно. Каждый представленный рассказ считается новым участником конкурса сочинений.

Как выбираются победители?

Через 3 месяца мы составим шорт-лист и объявим 10 лучших историй, которые получат наибольшее количество просмотров (настоящие люди, а не боты!).

Далее сотрудники HackerNoon проголосуют за истории, вошедшие в шорт-лист.

Три лучшие истории, набравшие наибольшее количество голосов, будут названы победителями.





Помните: чем раньше вы отправите свою первую историю, тем выше ваши шансы на победу!

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Создайте черновик или используйте этот шаблон , чтобы принять участие в конкурсе авторов #crypto-api .



