Конкурс авторов #crypto-api от CoinGecko и HackerNoon

Приветствую, хакеры!
Как всегда, команда HackerNoon хочет помочь вам получить вознаграждение за понимание ниши, предметную экспертизу и навыки письма.
В свете этого мы рады объявить о первом конкурсе авторов #crypto-api , организованном CoinGecko и HackerNoon !
Мы приглашаем разработчиков, новаторов и всех участников криптовалютной индустрии поделиться своим мнением об API-интерфейсах данных криптовалюты и получить шанс выиграть по-крупному из призового фонда в 1000 долларов .
Обсуждаете ли вы ценность API-интерфейсов данных криптовалюты, выделяете лидеров отрасли, таких как CoinGecko API, предлагаете учебные пособия, делитесь опытом интеграции, изучаете варианты использования или связанные темы, мы хотим услышать ваше мнение!
Нужны еще идеи, чтобы начать?
Важная информация о конкурсе
Конкурс авторов #crypto-api спонсируется CoinGecko API. Получите доступ к ценам на криптовалюты, рыночным данным, метаданным и данным DEX в сети с помощью самого надежного, точного и комплексного API данных о криптовалютах в мире. CoinGecko API, отслеживающий более 2,4 млн криптовалют в 140 сетях и 1000 DEX, пользуется доверием тысяч лидеров отрасли, включая Metamask, Etherscan, Chainlink и других.
Получите скидку 15% по коду «HACKERNOON15» на сайте www.coingecko.com/api.
Любой человек старше 18 лет. Ограничений по местоположению нет.
Да! Вы можете использовать свое настоящее имя в своем профиле HackerNoon, вымышленное имя или даже создать личность, под которой будете писать.
Конкурс продлится 3 месяца, начиная с 18 апреля 2024 г. и заканчивая 18 июля 2024 г.
Конечно. Каждый представленный рассказ считается новым участником конкурса сочинений.
Помните: чем раньше вы отправите свою первую историю, тем выше ваши шансы на победу!
Создайте черновик или используйте этот шаблон , чтобы принять участие в конкурсе авторов #crypto-api .