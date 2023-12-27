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    Как эффективно оценить ваши заявки на RAG + LLMк@vndee
    984 чтения

    Как эффективно оценить ваши заявки на RAG + LLM

    2023/12/27
    17m
    к @vndee 984 чтения
    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые современные приложения кажутся волшебно умными? Большая часть этой магии исходит от чего-то под названием RAG и LLM.
    featured image - Как эффективно оценить ваши заявки на RAG + LLM
    machine-learning #rag-architecture #hackernoon-bn
    Duy Huynh HackerNoon profile picture

    @vndee

    Duy Huynh

    Retired competitive programmer, passionate engineer, and a science enthusiast.

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    by Duy Huynh @vndee.Retired competitive programmer, passionate engineer, and a science enthusiast.
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