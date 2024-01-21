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    Как стать лучше, принимая рискк@vinitabansal

    Как стать лучше, принимая риск

    2024/01/21 Новая история
    9m
    к @vinitabansal
    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    Принятие риска не ограничивается несколькими людьми, обладающими особыми талантами и способностями. Любой может нарастить умственную силу, чтобы пойти на риск, проявив смелость, опыт и практику.
    featured image - Как стать лучше, принимая риск
    management #engineering-leadership
    Vinita Bansal HackerNoon profile picture

    @vinitabansal

    Vinita Bansal

    Author Upgrade Your Mindset, Rethink Imposter Syndrome. Scaling products ￫ Scaling thinking. Former AVP Engg @Swiggy

    Credibility

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