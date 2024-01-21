Как стать лучше, принимая риск

Некоторые люди имеют наглость идти на риск. Дайте им вызов, и они сразу примутся за него. Вы увидите, что эти люди возглавляют некоторые из крупнейших инициатив, реализуют самые сложные проекты и принимают смелые решения на работе. Их восхищают и уважают за их способность действовать, когда все остальные пытаются избежать риска. Эти люди являются движущими силами перемен, идейными лидерами и провидцами, которые обладают умением решать сложные проблемы, смелостью шагнуть в неизведанное и навыками, позволяющими справляться с неопределенностью. Но что делает этих людей такими хорошими любителями риска? Это их врожденный талант? Есть ли у них какие-то особые способности? Рождены ли они для того, чтобы рисковать? Вполне возможно. Но принятие риска — это также навык, который можно развить с опытом и практикой. Для большинства людей мысль сделать что-то неизвестное пугает. Это выявляет их самые большие страхи потерпеть неудачу, столкнуться со смущением из-за того, что они не оправдали ожиданий других людей. Если позволить страху контролировать их мышление, они сдадутся еще до того, как начнут. Они избегают риска и стараются играть осторожно. Безопасная игра не только ограничивает их рост, но и снижает их склонность к риску. Они избегают рискованных проектов, рискованных разговоров, рискованных решений и всего, что кажется хоть сколько-нибудь рискованным. А вы? Вы принимаете на себя риски на работе или стараетесь действовать осторожно? Если вы продолжаете действовать осторожно, вы не можете использовать правильные возможности для продвижения своей карьеры. Стратегическое использование рисков и эффективное управление ими может укрепить доверие, увеличить ваше влияние и открыть двери для более крупных и лучших возможностей. Принятие риска предполагает смелость и уверенность. Вы должны быть готовы выйти из своей зоны комфорта и сделать шаг в неизведанное. Как же сделать это хорошо? Задайте эти 5 вопросов, чтобы принять решение, претворить его в жизнь и увеличить свои шансы на успех. Риск опьяняет. Как только вы начнете, вы отправитесь в путь вверх, жаждая все больших и лучших рисков. \\Прогресс всегда сопряжен с риском. Вы не можете украсть вторую базу и остаться на первой. — Фредерик Уилкокс Стоит ли риск того? Рисковать без правильных критериев оценки глупо. Это все равно, что прыгнуть в бассейн, не зная, чего ожидать, и надеясь, что выживешь. Не все риски оправданы. Некоторые риски могут нанести вред вашей карьере, если вы пойдете на них без подготовки. Например: брать на себя обязанности, не обладая соответствующими навыками, заявлять, что являетесь экспертом в тех областях, в которых вы не так хорошо разбираетесь. Несмотря на то, что риск имеет свои преимущества, есть и потенциальный недостаток. Всегда есть цена — подумайте об эмоциональных, физических и социальных издержках принятия риска, а не только о финансовых последствиях. Чтобы определить, стоит ли риск вашего времени и энергии, задайте следующие вопросы: Что вы получите, если рискнете? Что вы потеряете, если не рискнете? Какова цена для вас и других людей, если вы пойдете на риск и не достигнете желаемого результата? Ваша рабочая среда способствует принятию риска или препятствует ему? После того, как вы обдумали приведенные выше вопросы, ответьте на следующие: То, что вы можете потерять в результате принятия риска, существенно перевешивает вашу выгоду или наоборот? Какие проблемы вы предвидите, если ваша рабочая среда не поощряет риск? Какая поддержка вам понадобится, чтобы создать план и претворить его в жизнь? Не рискуйте, если оно того не стоит. У вас ограничено время. Лучше пусть это учитывается в другом месте. Время каждого ограничено. Самое главное — сосредоточиться на самом важном. — Рой Беннетт Является ли решение обратимым или необратимым? В информационном бюллетене для своих акционеров Джефф Безос, основатель Amazon.com, описал два типа решений — необратимые (тип 1) и обратимые решения (тип 2). Он сравнивает необратимые решения с «дверями с односторонним движением» и говорит, что такие решения следует принимать методично, осторожно и медленно, с большим обдумыванием и консультациями. ты не можешь вернуться туда, где ты был раньше». Однако он говорит, что большинство решений в организации не такие. Они изменчивы и обратимы. Это двери с двусторонним движением. «Если вы приняли неоптимальное решение второго типа, вам не придется так долго жить с его последствиями. Вы можете снова открыть дверь и пройти обратно. Эти решения могут и должны приниматься быстро отдельными людьми или небольшими группами, имеющими высокие суждения». А как насчет риска, на который вы планируете пойти, — он обратим или необратим? Если риск обратим и стоит того, просто начните его устранять. Принимайте решение, не раздумывайте и двигайтесь быстро. Например: если вы планируете бросить работу, чтобы основать собственную компанию, это определенно сопряжено с некоторым риском. Но риск невелик и к тому же обратим: вы легко сможете найти другую работу, если ваша компания потерпит неудачу или что-то пойдет не так. Однако, если это необратимо, лучше замедлиться и собрать больше информации, потому что, как только необратимое решение будет принято, его уже нельзя будет легко отменить. Затраты на получение информации, необходимой для уменьшения неопределенности, оправдают ваше время и усилия. Например: решение объявить о том, что компания будет на 100% удаленной и сотрудники смогут работать из любой точки мира, не следует воспринимать легкомысленно. Если вы внедрите эту политику, и она не сработает, вернуть ваших сотрудников в офис будет непросто. Однако будьте осторожны с аналитическим параличом. Откладывание риска ради принятия более обоснованного решения не должно приводить к его бесконечному откладыванию. Как только у вас под рукой будет достаточно данных или ваша интуиция подскажет вам, что пора двигаться вперед, самая большая ошибка будет ждать. Как я могу увеличить шансы в свою пользу? Каковы шансы достижения вашей цели по умолчанию? Вас устраивают коэффициенты по умолчанию? Какие изменения вы можете внести или какие шаги вы можете предпринять, чтобы увеличить шансы в свою пользу? Чтобы увеличить шансы в свою пользу, необходимо целенаправленно предпринимать шаги, повышающие вероятность достижения ваших целей. Это предполагает готовность к встрече с неизвестными и проблемами по мере их возникновения. Вам нужно подумать о том, что может увеличить ваши шансы на успех, а что может их снизить. Для этого определите: Что может пойти не так? Что самое худшее, что может случиться? Какова вероятность того, что это произойдет? Каково его влияние? Что можно предотвратить и насколько вы готовы к этому? Какие шаги вы можете предпринять, чтобы уменьшить или полностью избежать этого? Вам не обязательно заранее учитывать каждую возможность. Но наличие плана борьбы с ними, когда они возникнут, может значительно увеличить ваши шансы на успех. Вы также должны относиться к каждой неудаче как к обратной связи. Если вы рискнете и потерпите неудачу, это не конец света. Нельзя отступить и сдаться. Учитесь на своих неудачах и определите, какие изменения вы можете внести, чтобы исправить ситуацию и в следующий раз добиться большего. Когда вы рискуете, вы понимаете, что будут времена, когда вы добьетесь успеха, и будут времена, когда вы потерпите неудачу, и оба одинаково важны. — Эллен ДеДженерес Что находится под моим контролем? Когда вы рискуете, несмотря на все ваши усилия, все может пойти не так, как вы ожидали. Готовность справиться с неизвестностью не гарантирует успеха. Многие внешние факторы, находящиеся вне вашего контроля, могут привести к неожиданному результату. Подумайте обо всем, что может пойти не так, и отнесите это в одну из категорий: Круг влияния: это то, над чем вы можете контролировать и добиться изменений. Круг забот: это вещи, которые вы не можете контролировать, и концентрировать на них свою энергию — пустая трата времени. Проактивные люди сосредотачивают свои усилия в Круге Влияния. Они работают над тем, с чем могут что-то сделать. Природа их энергии положительна, она расширяется и усиливается, что приводит к увеличению их круга влияния - Стивен Кови Он добавляет: «Реактивные люди, с другой стороны, сосредотачивают свои усилия в Круге забот. Они сосредотачиваются на слабостях других людей, проблемах в окружающей среде и обстоятельствах, над которыми они не имеют контроля. Их сосредоточенность приводит к обвинениям и обвинениям, реактивной лексике и усилению чувства виктимизации. Негативная энергия, порождаемая этим фокусом, в сочетании с пренебрежением к областям, с которыми они могли бы что-то сделать, приводит к сужению их круга влияния». Когда вы рискуете, сосредоточьтесь на процессе, а не на результате. Помните, что вы можете только контролировать процесс. Вы не можете контролировать результат. Работа над процессом расширит ваш круг влияния, позволяя вам стратегически ориентироваться в риске, в то время как одержимость результатом приведет только к пустой трате ваших мыслительных циклов, усилению стресса и беспокойства, не создавая никакой ценности. Сделайте все возможное, чтобы добиться успеха, но также будьте морально готовы принять результат, каким бы он ни был. Не волнуйтесь. Не жалуйтесь. Помните, что вы сделали все возможное, и просто двигайтесь дальше. Как я могу пойти на больший риск? Наука о формировании привычек утверждает, что все, что делается неоднократно и последовательно, становится легким и превращается в привычку. Это происходит потому, что наш мозг постоянно ищет способы сэкономить усилия, чтобы позволить нашему разуму чаще замедляться. Это заставляет любую последовательность действий, выполняемых последовательно, превращать в автоматическую рутину, и это лежит в основе формирования привычек. Привычки никогда не исчезают. Они закодированы в структурах нашего мозга, и это для нас огромное преимущество, потому что было бы ужасно, если бы нам приходилось заново учиться водить машину после каждого отпуска. Проблема в том, что ваш мозг не может отличить плохие привычки от хороших, поэтому, если у вас есть плохая привычка, он всегда скрывается там, ожидая правильных сигналов и вознаграждений – Чарльз Дахигг Хотите больше рисковать? Используйте силу формирования привычек. Чем больше вы рискуете, тем лучше будет ваша терпимость к неизвестному и неопределенности. Принятие все большего и большего риска заставит вас делать это чаще. Вы не только научитесь лучше рисковать, но и будете определять, на какой риск пойти и как поступить с результатом, когда он сработает не в вашу пользу. Риск скоро станет вашей второй натурой. Риски, которые раньше приносили страх, неуверенность в себе и тревогу, больше не будут казаться пугающими. Вы будете готовы принимать смелые решения и принимать более рискованные предложения. Развитие способности идти на риск – огромное карьерное преимущество. Не позволяйте страху и неуверенности в себе удерживать вас от реализации вашего истинного потенциала. Начните с малого. Принимайте дополнительные риски. Медленно набирайтесь смелости, чтобы идти на больший и лучший риск. Чтобы прожить безупречную жизнь, вам придется рисковать. Вам придется выйти на новую территорию и подняться на новые горы. Если вы задумали что-то такое же большое, как и вы, это будет страшно. Если вы чувствуете себя совершенно безопасно, вы, вероятно, не достигаете успеха. Чтобы оставить свой след в мире, вам придется встать там, где вы никогда раньше не хотели стоять. И вам придется иметь смелость стремиться к совершенству. — Дебби Форд Краткое содержание Принятие риска не ограничивается несколькими людьми, обладающими особыми талантами и способностями. Любой может нарастить умственную силу, чтобы пойти на риск, проявив смелость, опыт и практику. Когда страх управляет вашим мышлением, вы становитесь не склонными к риску. Избегание рисков обеспечивает вашу безопасность, но также ограничивает ваше обучение и рост. Рисковать без правильных критериев принятия решения глупо. Берите на себя только те риски, которые стоят вашего времени и внимания. Если решение пойти на риск обратимо, принимайте быстрое решение и действуйте быстро, но если оно необратимо, снизьте скорость и будьте более обдуманными. Как только вы решите пойти на риск, заранее определите препятствия, которые могут встать на пути, и примите меры, чтобы увеличить шансы на успех в свою пользу. Если вы не получаете ожидаемого результата, определите, что находится под вашим контролем, и действуйте в соответствии с этим, вместо того, чтобы тратить время и энергию на вещи, находящиеся вне вашего контроля. Используйте силу своего мозга в своих целях. Чем больше вы рискуете, тем легче вашему мозгу будет автоматизировать принятие риска. Эта история ранее была опубликована . Следуйте за мной в или здесь, чтобы увидеть больше историй. здесь LinkedIn