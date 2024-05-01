Как получить потенциальных клиентов из LinkedIn?

Как маркетолог, вы должны знать о различных платформах, которые являются идеальным местом для привлечения потенциальных клиентов для вашего бизнеса. Возможно, вы уже использовали Instagram, Facebook и Twitter. Единственная платформа, о которой вы, возможно, не знали, — это LinkedIn.





Если вам еще предстоит максимально эффективно использовать эту платформу или вы только начали изучать возможности привлечения потенциальных клиентов, которые она предлагает, сейчас самое время начать работу с LinkedIn.





Скорее всего, ваши конкуренты уже используют его, и никогда не поздно наверстать упущенное, используя расширенные возможности. Инструменты лидогенерации LinkedIn находить потенциальных клиентов и конвертировать их в клиентов. Итак, вот руководство о том, как получить потенциальных клиентов B2B из LinkedIn.

Как создать стратегию лидогенерации в LinkedIn?

Привлечение потенциальных клиентов в LinkedIn может показаться немного утомительным. Но на самом деле это требует небольших усилий и времени; вы можете стать экспертом в лидогенерации LinkedIn.





Маркетологи, которые хотят сделать следующий шаг, могут использовать LinkedIn для привлечения потенциальных клиентов:

Оптимизируйте свою страницу в LinkedIn

Вы можете ожидать, что ваш веб-сайт будет привлекать потенциальных клиентов, если он правильно спроектирован, установлены цели Smart SEO , он предоставляет правильную информацию, а его контент полезен и актуален.





Аналогично, если ваш профиль LinkedIn оптимизирован, ваши клиенты будут покупать у вас. Теперь вам, должно быть, интересно: как оптимизировать свой профиль в LinkedIn, чтобы он был достаточно привлекательным для привлечения потенциальных клиентов?





Начните с того, что задайте себе следующие вопросы, которые оправдают ожидания вашей аудитории:





Какую информацию ваша аудитория ожидает увидеть, когда впервые зайдет в ваш профиль?

Какие фразы или ключевые слова может искать ваша аудитория, чтобы оценить ваш продукт или услугу?





Используйте эти вопросы, чтобы решить, что разместить в своем профиле, чтобы привлечь аудиторию к вашему бренду. Обязательно добавьте броский заголовок и краткое изложение. Также не забудьте добавить визуальные эффекты. Подсчитано, что профили с визуальными эффектами просматриваются с большей вероятностью по сравнению с другими. Итак, выберите высококачественные изображения, описывающие продукты или услуги вашего бренда.

Пост-высококачественный контент на вашей странице в LinkedIn

Чтобы обеспечить широкое присутствие вашего профиля в LinkedIn в Интернете, рассмотрите возможность публикации высококачественного контента. Размещение контента на вашей странице может помочь вам позиционировать себя как знающий источник, который заслужит доверие потенциальных клиентов.





Когда вы станете ценным источником информации, вы вскоре начнете общаться с профессионалами-единомышленниками, которые идеально соответствуют вашему идеальному профилю клиента. Если вы публикуете сообщения регулярно, ваш профиль будет отображаться в ленте потенциальных клиентов, а знакомство облегчит построение дальнейших разговоров.





Если вы считаете, что ваши друзья в LinkedIn — профессионалы в своей отрасли, загружаемый вами контент откроет вам новую аудиторию. Когда ваши контакты оценят «Нравится» созданную вами публикацию, она может появиться в ленте нового лида. Этот лид увидит, что вашему общему соединению понравилась ваша публикация, что подтвердит вашу надежность и авторитет и, возможно, побудит его сделать запрос на подключение.





Чтобы убедиться, что вы создаете контент, который может захотеть увидеть ваша аудитория, следите за аналитикой вашей страницы, которая больше всего импонирует, и публикуйте контент соответственно.

Изучите просмотры вашего профиля LinkedIn

Скорее всего, вы будете получать только 1-2 посещения профиля каждый день, и вы, скорее всего, проигнорируете их. Не делайте этого. Каждый просмотр профиля очень ценен, так как это может быть потенциальная возможность, которую вы упустили. Это также может быть ценный потенциальный клиент, который обратится к вам. Они могут быть потенциальным клиентом, который имеет большее значение, чем случайное имя в вашем холодном списке адресов электронной почты.





Есть простое решение этой проблемы, если вы игнорируете посещения своего профиля. Просто выберите «Кто просматривал ваш профиль» на панели управления своей страницы и прокрутите список до имен, которые проявили интерес к вашему профилю.





Отправьте сообщение каждому из них, и вполне возможно, что некоторые из них станут вашими потенциальными клиентами и заинтересуются вашим продуктом или услугой.

Будьте частью групп

Вы, должно быть, задаетесь вопросом, как получить потенциальных клиентов из LinkedIn. Что ж, группы LinkedIn — лучший способ сделать это. Существуют тысячи групп LinkedIn, которые имеют отношение к вам и вашему бренду. Профессионалы используют такие группы, чтобы получить представление о своей отрасли, а также для взаимодействия с другими участниками.





Самое приятное то, что эти группы по умолчанию являются частными, поэтому вы можете рассчитывать на высококачественную лидогенерацию в LinkedIn. Вы также можете создать свою собственную группу с самого начала, но это может оказаться трудным и трудоемким делом.





Лучший способ получить от таких групп максимум пользы — найти актуальную, готовую. Это группы, которые содержат вашу личность покупателя и тесно связаны с отраслью, в которой вы работаете. Маленькие группы ограничивают ваш потенциал потенциальных клиентов, а большие группы приводят к тому, что ваше сообщение теряется. Лучше всего стремиться к обоим.





Чтобы высказать свое мнение, используйте опцию «Обсуждение» в верхней части сайта группы и оставляйте вопросы, комментарии или утверждения. Ваши сообщения должны быть адресованы каждой группе, и вы должны знать, кому вы пишете, чтобы они могли составить лучшее мнение о вашей организации.

Используйте инструменты автоматизации LinkedIn

Существует множество лучших инструментов автоматизации LinkedIn, таких как Dripify и Octopus CRM, которые маркетологи могут использовать для улучшения стратегии LinkedIn. Эти инструменты позволяют автоматизировать вашу деятельность в LinkedIn и привлекать потенциальных клиентов для вашего бренда. Это позволяет вам автоматизировать запросы сообщений, планировать сообщения, а также отслеживать ваши ответы. Это сэкономит вам много времени, автоматизируя все ваши трудоемкие действия в LinkedIn, в то время как вы сможете сосредоточиться на других важных задачах по привлечению потенциальных клиентов.





С помощью инструментов автоматизации вы можете автоматизировать практически все в LinkedIn с помощью одного командного центра и панели управления. Вы можете разработать кампании по привлечению потенциальных клиентов в LinkedIn, которые могут принести замечательные результаты. Кроме того, вы можете следить за эффективностью этих кампаний и отслеживать общий прогресс в привлечении потенциальных клиентов в LinkedIn.

Развивайте связи

Привлечение потенциальных клиентов — это только первый шаг к появлению значимых перспектив. Вы не можете ожидать, что каждый потенциальный клиент будет непосредственно впечатлен вашей презентацией продукта; некоторые из них тоже нуждаются в заботе.





Первый шаг к перемещению лида в воронку продаж — прямой разговор с контактом. Отправьте индивидуальный запрос на подключение и завершите его запоминающимся сообщением InMail, призывающим ответить.





Не существует секретного рецепта, как стать идеальным началом разговора, но персонализация работает лучше всего. Постарайтесь завязать разговор о чем-то общем, что у вас обоих есть. Ожидайте, что этот процесс займет некоторое время. Вот некоторые вопросы, которые вы можете задать руководителю:





С какими проблемами они сталкиваются в своем бизнесе?

Каковы долгосрочные и ближайшие приоритеты?





Наконец, когда лид начнет задавать вопросы о вашем продукте, пришло время рассказать им и превратить лида в клиента.

Давай и получай рефералов

Одна из лучших маркетинговых стратегий LinkedIn — давать и получать рефералов. Вам следует представляться каждому новому лидеру по мере расширения вашей сети связей первой степени. Поделитесь своей электронной визиткой, если это возможно. Первое замечание растопит лед, создаст перспективу сотрудничества и уменьшит неловкость, связанную с просьбой передать их кому-то другому позже.





Просмотрите отношения с недавними клиентами, чтобы выяснить, какие из них могут быть полезны для вашей компании. Если вы достаточно уверены в своих отношениях, отправьте им список людей и спросите, не против ли они кратко представить вас каждому из них. В худшем случае они откажутся.





Команда продаж знает, как и у кого просить рекомендации. Они могут превзойти конкурентов, связаться с лицами, принимающими решения, за один звонок и установить связи, которые могут привести к продажам.

Начните использовать LinkedIn для привлечения потенциальных клиентов прямо сейчас!

Лиды подобны золоту для продавцов и маркетологов. LinkedIn — лучший способ привлечь потенциальных клиентов для брендов, которые вскоре могут быть преобразованы в ценных клиентов.





Но даже несмотря на то, что лидогенерация в LinkedIn может быть прибыльной, на это требуется время.





Вполне вероятно, что вы проведете месяцы, не увидев никаких результатов, если не будете использовать правильную тактику для ориентации на соответствующую аудиторию. Вы должны следовать своей стратегии привлечения потенциальных клиентов и потратить время на поиск ценных связей в LinkedIn, используя советы, приведенные в этом руководстве.





Оптимизируйте свой профиль, заводите содержательные беседы или делитесь высококачественным контентом. Даже в этом случае не каждая перспектива превратится в продажу, но у вас будет отличный шанс конвертировать тех потенциальных клиентов, которые заинтересованы в покупке у вас!**