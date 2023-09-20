Как купить астероид за криптовалюту

Один-единственный астероид может принести триллионы долларов редкоземельных элементов, таких как платина и золото, а также мегатонны важнейших природных ресурсов, таких как вода. Новое поколение стартапов активно работает над тем, чтобы открыть поле инвестиционных возможностей для всех, что позволит им участвовать в ожидаемом буме богатства, полученного из космоса. Эти дальновидные компании используют технологию блокчейна и децентрализованное финансирование для демократизации освоения космоса. Поскольку мы находимся на пороге новой эры космической коммерции, перспективы участия в космической экономике никогда не были более доступными. Нил де Грасс Тайсон считает, что первый в мире триллионер заработает свое состояние на правах на добычу полезных ископаемых на астероидах. Web3 В последние годы освоение космоса претерпело замечательную трансформацию, превратившись из преимущественно проекта государственного правительства во все более частное предприятие и теперь потенциально переходящее в сферу децентрализованного освоения космоса. Соперничество в Холодной войне между Соединенными Штатами и Советским Союзом подпитывало первоначальную космическую гонку, что привело к значительным государственным инвестициям в космические программы. , основанное в 1958 году, стало символом исследования космоса под руководством правительства, кульминацией которого стали исторические высадки Аполлона на Луну в 1960-х и 1970-х годах. Эти миссии были колоссальными по масштабам и требовали огромного государственного финансирования. НАСА Однако по мере развития технологий и снижения стоимости доступа в космос на сцену начали выходить частные компании. Такие компании, как SpaceX, сыграли ключевую роль в переходе к частному освоению космоса. Они представили инновации в конструкции ракет, возможности повторного использования и экономической эффективности, сделав космос более доступным и коммерчески жизнеспособным. Теперь на горизонте появилась концепция децентрализованного освоения космоса. Технология блокчейн предлагает децентрализованные и прозрачные механизмы финансирования, которые могут помочь создать глобальное сообщество сторонников проектов освоения космоса. когда-нибудь может стать общим проектом с открытым исходным кодом, в котором энтузиасты, инвесторы и новаторы со всех уголков мира смогут активно вносить свой вклад и сотрудничать за пределами границ любой страны, правительства или частной корпорации. Исследование космоса Краудфандинг космических исследований открывает многочисленные возможности для сбора средств, недоступные через традиционные финансовые каналы. В таком высокорискованном и высокодоходном секторе, как освоение космоса, обеспечение капитала является серьезной проблемой. Способность DeFi содействовать одноранговому кредитованию и инвестициям открывает новые возможности для стартапов и проектов в области космических исследований. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на институциональных инвесторов или государственные гранты, эти организации могут подключиться к глобальной сети спонсоров, желающих предоставить финансирование децентрализованно. Децентрализованное финансирование Вместо традиционного венчурного капитала или государственных грантов космические компании могут запускать первичные предложения токенов (ITO) для привлечения капитала. Инвесторы покупают токены в ожидании успеха проекта, создавая динамичный рынок для предприятий, связанных с космосом. Такой подход потенциально может снизить финансовые риски, с которыми сталкиваются космические предприниматели, и позволить реализовать более широкий спектр проектов. Одним из практических примеров этого является появление ориентированных на космос ). Эти уникальные цифровые активы представляют собой владение или участие в космических миссиях. Владельцы NFT могут поддерживать проекты, в которые они верят, а в некоторых случаях даже влиять на параметры миссии. Такое прямое взаимодействие между энтузиастами и космическими компаниями знаменует собой значительный отход от традиционного нисходящего подхода к осуществлению космических миссий. NFT (невзаимозаменяемых токенов вошло в историю в прошлом году, используя смарт-контракт для случайного выбора одного из членов своего холдинга NFT для путешествия в космос на борту космического корабля New Shepard компании Blue Origin. Победитель, Виктор Эсфанья, никогда раньше не покупал NFT и является лишь вторым бразильским астронавтом в истории. Криптокосмическое агентство https://www.youtube.com/watch?v=2so1WEJJWrk&embedable=true , разработанная Artemis Music Entertainment Inc., представляет собой платформу, посвященную исследованию пересечения искусства, музыки и развлечений с безграничными возможностями исследования космоса. В июле 2021 года Artemis Space Network достигла исторической вехи, отправив первую музыку и изображения NFT на Международную космическую станцию. В передаче прозвучали «Лунный свет» Дебюсси и новаторская работа NFT « », созданная художником Микой Джонсоном. Что делает это достижение еще более необычным, так это траектория цифровых исходных файлов NFT, которые были отправлены в космос из Хьюстона, штат Техас, прежде чем пересечь созвездие спутников и достичь коммерческих серверов на борту МКС. После аутентификации на орбите Земли эти файлы вернулись на нашу планету, где были переданы обратно в центр управления полетами и впоследствии отчеканены как аутентифицированные NFT. Эта замечательная одиссея преодолела расстояние примерно в 125 000 миль, включая полную орбиту вокруг Земли. Artemis Space Network Почему не я Спутники и технология блокчейн Естественно возникает вопрос: должен ли один человек обладать такой огромной властью? В мире, где спутники становятся все более незаменимыми для современной инфраструктуры, обеспечение распределенного контроля становится важным. Именно в этом контексте технологии Web3 становятся потенциальным решением для децентрализации и демократизации управления этими критически важными активами. В прошлом году судьба российско-украинской войны на короткое время зависела от контроля Илона Маска над жизненно важным спутником Starlink. Уже есть пионеры блокчейна, активно решающие проблему спутников как общественной инфраструктуры. Эти инициативы направлены на то, чтобы контроль над такими критически важными активами не концентрировался в руках нескольких человек, а распределялся между более широким и разнообразным сообществом. Поскольку мир продолжает полагаться на спутники для выполнения множества важнейших функций, эти организации Web3 внедряют инновационные решения для обеспечения прозрачности, справедливости и доступности спутниковых технологий. — это криптовалютная спутниковая компания, которая запустила сеть спутников в космос, чтобы обеспечить глобальный доступ к блокчейну Биткойн, гарантируя, что он останется доступным даже в отдаленных или ограниченных регионах. Инновационный шаг Blockstream повышает устойчивость экосистемы блокчейна за счет снижения зависимости от традиционной интернет-инфраструктуры и предоставления доступа совершенно новому кругу потенциальных пользователей. Blockstream находится в авангарде космических технологий и инноваций Defi. Один из их флагманских продуктов, , представляет собой прорыв в технологии личных финансов, предоставляя людям возможность быть собственным банком. Tethys — это безопасный портативный терминал, предназначенный для проведения глобальных финансовых транзакций и управления активами пользователей независимо, конфиденциально и безопасно, и все это осуществляется через спутниковую сеть SpaceChain. Примечательно, что Tethys работает без необходимости подключения к Интернету, имея прямую связь со спутниками. Это также обеспечивает защиту от атак вредоносного программного обеспечения. Spacechain Tethys Компании финансового сектора также начали осознавать революционный потенциал спутникового сектора блокчейна. Торговля была осуществлена посредством использования смарт-контрактов в сети блокчейнов, созданной между спутниками, вращающимися вокруг Земли. Успех этой космической сети блокчейнов демонстрирует потенциал децентрализованного потока данных между спутниками и открывает путь для будущих разработок, включая одноранговые спутниковые рынки. JP Morgan достиг революционной вехи, осуществив первую в мире токенизированную передачу ценностей под руководством банка в космосе. Ведущие игроки и продукты в индустрии космических исследований Web3 Чтобы поближе познакомиться с реальными разработками, происходящими в космической индустрии Web3, давайте углубимся в выборку некоторых из лучших продуктов и предприятий, создаваемых на передовых рубежах децентрализованного освоения космоса. Криптосат Cryptosat — новаторская компания, работающая на переднем крае космических технологий и инноваций в области блокчейна. В партнерстве с Dfns Labs компания Cryptosat представила первый в отрасли «Космический кошелек». Эта инновационная концепция использует преимущества безопасности, присущие космосу, путем развертывания спутников в качестве со-подписантов в , эффективно защищая конфиденциальные и дорогостоящие транзакции от атак с использованием физического доступа. Распределяя приватные ключи между несколькими подписантами, причем один из них находится на спутнике Cryptosat на низкой околоземной орбите, космический кошелек защищен даже от могущественных государственных субъектов. Цель Cryptosat — обеспечить беспрецедентный уровень безопасности для будущей цифровой экономики. схема пороговой подписи TrueSat TruSat — это экспериментальная система с открытым исходным кодом и открытыми датчиками, предназначенная для создания надежной регистрации спутниковых орбит с упором на стандарты космической устойчивости. Космическая устойчивость направлена на сохранение использования космического пространства и его социально-экономических выгод для нынешнего и будущих поколений, в частности, путем решения проблемы орбитального мусора. Используя блокчейн Ethereum и собственный программный движок , они могут проверять точное местоположение спутников в небе и создавать безопасную и неизменяемую запись этих данных, тем самым защищая долгосрочную жизнеспособность освоения космоса. для будущих поколений. Proof of Satellite Коперниковское пространство Copernic Space создала торговую площадку, на которой пользователи могут покупать, продавать и управлять инвестициями в космические активы. Будь то владение материальными активами в космосе или прямое участие в финансировании амбициозных космических проектов, Copernic Space упрощает для аутсайдеров отрасли доступ к этим редким космическим активам и торговлю ими. В целях практической демонстрации того, на что способна их платформа, Copernic Space в партнерстве с Lady Rocket Foundation и Saving The Survivors выпустила , направленный на сохранение борющихся популяций носорогов в Южной Африке посредством использования спутниковых изображений и передовые системы отслеживания. NFT «Спутниковый носорог» Программа исследований АМИ Программа AMi Exploration — это десятилетняя инициатива, направленная на прибыльную добычу полезных ископаемых на астероидах с целью вернуть на Землю драгоценные металлы стоимостью 1 миллиард долларов к 2031 году. Их первая миссия в 2027 году направлена на возвращение платины на сумму около 34 миллионов долларов с планами увеличивайте полезную нагрузку с каждой последующей миссией. Токены AMiE используются для приобретения этих ценных ресурсов, что позволяет владельцам токенов покупать руду и другие материалы, полученные в результате добычи полезных ископаемых на астероидах. Программа также делает упор на экологически чистые ракетные технологии и обязуется потратить 100 миллионов долларов доходов от добычи полезных ископаемых на глобальные социальные и экологические цели, включая образование, здравоохранение и борьбу с глобальным потеплением. Заключение может произвести революцию в индустрии космических исследований. Модели децентрализованного финансирования, целостность данных и расширенный опыт космического туризма — это лишь некоторые из способов, которыми технология блокчейна меняет отрасль. Поскольку Web3 продолжает развиваться, его влияние на освоение космоса будет только расширяться, открывая новую эру сотрудничества и инноваций в стремлении исследовать космос. Появление технологий Web3