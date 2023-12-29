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    Как форк криптовалюты влияет на ваши монеты?к@obyte

    Как форк криптовалюты влияет на ваши монеты?

    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    Форк возникает, когда кто-то делает идентичную копию уже существующей программы. Давайте выясним, как это работает в мире криптовалют.
    featured image - Как форк криптовалюты влияет на ваши монеты?
    web3 #cryptocurrency-fork #hard-forks
    Obyte HackerNoon profile picture

    @obyte

    Obyte

    A ledger without middlemen

    Credibility

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

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