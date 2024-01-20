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    Что случилось с правилами ИИ?к@horosin

    Что случилось с правилами ИИ?

    2024/01/20 Новая история
    8m
    к @horosin
    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    Делясь своими мыслями на Неделе национальной дипломатии Ягеллонского университета, я обнаружил, что дипломаты очень интересуются регулированием ИИ. Мы обсудили такие темы, как публичная дипломатия, кибербезопасность и влияние искусственного интеллекта на бизнес. Размышляя об эволюции ИИ, моделях регулирования в США, Китае и ЕС, а также о моем опыте управления стартапами, становится ясно, что использование потенциала ИИ требует умных стратегий. В Польше наблюдается несколько пассивная позиция в отношении правил ИИ, но возможности существуют. Чтобы максимизировать преимущества ИИ, крайне важно обеспечить финансирование, оставаться в курсе событий и найти правильный баланс между персонализацией и автоматизацией. Подводя итог, можно сказать, что принятие обоснованных решений в отношении ИИ является ключом к сбалансированному и многообещающему будущему.
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    tech-stories #global-ai-regulations
    Karol Horosin HackerNoon profile picture

    @horosin

    Karol Horosin

    Full stack engineer and manager. I write about startups, dev and cloud. Join free newsletter: horosin.com/newsletter

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    by Karol Horosin @horosin.Full stack engineer and manager. I write about startups, dev and cloud. Join free newsletter: horosin.com/newsletter
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