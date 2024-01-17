ETF с шляпой

Изображение предоставлено пользователю X , я добавил текст. @CryptoTubeYT Любые мнения, выраженные ниже, являются личным мнением автора и не должны служить основой для принятия инвестиционных решений, а также не могут быть истолкованы как рекомендация или совет по участию в инвестиционных сделках. Последние мгновения жизни являются самыми дорогими с точки зрения здравоохранения. Мы готовы тратить бесконечные деньги на любое лечение, рекламируемое, чтобы предотвратить неизбежное. Точно так же элиты, отвечающие за Pax Americana, и ее вассалы готовы сделать все возможное, чтобы сохранить нынешний мировой порядок, потому что они получили наибольшую выгоду от его существования. Но с 2008 года, когда сомнительные ипотечные кредиты, выданные бедным американцам, вызвали глобальный экономический кризис, настолько серьезный, что он напоминал Великую депрессию 1930-х годов, Pax Americana находится на смертном одре. Какое лекарство прописывали средневековые парикмахеры-неокейнсианцы, слепо возглавляемые Беном Бернанке? То самое элементарное лекарство, которое всегда прописывают умирающей империи… денежный принтер брррр. Империя и ее европейские, китайские и японские вассалы, стратегические конкуренты и союзники печатали деньги, чтобы решить различные симптомы одной и той же гнили. Гниль — это глобальная экономическая и политическая архитектура, которая крайне несбалансирована. Америка, возглавляемая Федеральной резервной системой (ФРС), печатала деньги и покупала государственные облигации и ипотечные кредиты США. Европа, возглавляемая Европейским центральным банком (ЕЦБ), печатала деньги и покупала государственные облигации стран-членов ЕС, чтобы сохранить несовершенный валютный – но не финансовый – союз. Китай, возглавляемый Народным банком Китая (НБК), потребовал от банковской системы выдачи кредитов промышленным фирмам, которые строят жилые дома, сталелитейные заводы и другие крупные инфраструктурные проекты. Китай построил так много бесполезных мощностей, что создал инициативу «Пояс и путь» для экспорта этой продукции в развивающиеся страны, которые отчаянно нуждались в капиталовложениях. Япония, возглавляемая Банком Японии (BOJ), продолжала печатать деньги в своем стремлении создать иллюзорную инфляцию, которая исчезла после краха недвижимости 1989 года. Результатом этой бессмысленной печати денег стало ускорение отношения мирового долга к ВВП. Процентные ставки во всем мире достигли самого низкого уровня за 5000 лет. Корпоративные и государственные облигации на сумму почти 20 триллионов долларов имели отрицательную доходность на пике своего развития. Поскольку проценты являются компенсацией временной стоимости денег, и если проценты отрицательны, говорим ли мы, что время больше не имеет ценности? Спасибо Даниэль ДиМартино Бут из за эту диаграмму. Как вы можете видеть, в ответ на глобальный финансовый кризис 2008 года (GFC) ставки были подняты до своего 5000-летнего минимума. Quill Intelligence Это индекс Bloomberg общего объема глобального долга с отрицательной доходностью. Из нуля до GFC 2008 года он достиг максимума в 17,76 триллиона долларов в 2020 году. Это стало возможным благодаря центральным банкам во всем мире, снизившим ставки до 0% и ниже. Большая часть населения мира не владеет достаточным количеством финансовых активов, чтобы извлечь выгоду из этого глобального обесценивания бумажных денег. Инфляция на различные товары в разных местах возникла по всему миру. Помните Арабскую весну 2011 года? Помните, когда тост с авокадо стоил менее 20 долларов в каждом крупном мировом финансовом центре? Помните, когда семья со средним доходом могла позволить себе дом по медианному уровню цен, не прибегая к подачкам из банка мамы и папы? Единственным выходом было иметь немного золота. Но золотом невозможно владеть физически. Это тяжело и трудно спрятать от хищных правительств в больших количествах. В результате люди просто съели свой скромный пирог, чтобы элиты могли продолжать веселиться в Давосе, как в 2007 году. Но, как лотос, цветущий в пруду с навозом, лорд Сатоши опубликовал официальный документ о Биткойне, погрязая в морально, политическом и экономическом банкротстве империи. В официальном документе впервые в истории человечества изложена система, с помощью которой люди смогут использовать подключенные к Интернету машины и криптографические доказательства для отделения денег от государства в глобальном масштабе. Я говорю «глобально масштабируемый», потому что Биткойн невесом. Независимо от того, храните ли вы 1 сатоши или 1 миллион биткойнов, вес будет одинаковым. Кроме того, вы можете защитить свой биткойн, используя только свой разум, запомнив мнемоническую фразу, которая разблокирует ваш биткойн-кошелек. Биткойн предлагает каждому полностью завершенную финансовую систему с подключенным к Интернету устройством, не привязанным к древнему режиму. У людей наконец-то появился способ избежать глобального праздника девальвации бумажных денег. Однако Биткойн был слишком незрелым, чтобы предложить верующим надежный спасательный клапан после Великого финансового кризиса 2008 года. Биткойн и крипторынки в целом должны были увеличить число пользователей и доказать, что они могут пережить серьезный кризис. Мы, верные, получили свое суровое испытание в 2022 году. ФРС, а за ней и большинство центральных банков мира, приступили к ужесточению финансовых условий самыми быстрыми темпами с 1980-х годов. Банковская система и долговые рынки Pax Americana не смогли противостоять натиску ФРС. В марте 2023 года три банка США (Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature Bank) обанкротились с разницей в две недели. Банковская система США была и остается неплатежеспособной, если их долг Казначейства США и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, были переоценены по рыночным ценам. В результате министр финансов США Бад Гурл Йеллен создала Программу срочного банковского финансирования (BTFP) как скрытный способ спасти всю банковскую систему США. Криптовалюта не была застрахована от потрясений, вызванных высокими и растущими процентными ставками. Централизованные кредиторы, такие как BlockFi, Celsius и Genesis, обанкротились, поскольку кредиты торговым фирмам с чрезмерным кредитным плечом, таким как Three Arrows Capital, были распрощаны, птичка. Terra Luna, стейблкоин, привязанный к доллару США, также обанкротился из-за падения цены Luna, ее токена управления, который поддерживал выпущенные стейблкоины UST. Это событие уничтожило стоимость фугази на сумму более 40 миллиардов долларов за два дня. Затем начали приходить в упадок централизованные биржи, крупнейшей из которых была FTX. FTX, которой управляет «правильный» белый мальчик из Pax Americana Сэм Бэнкман-Фрид, украл деньги клиентов на сумму более 10 миллиардов долларов, и его авантюра была раскрыта, когда цены на криптоактивы резко упали. Что случилось с проектами Bitcoin, Ethereum и DeFi, такими как Uniswap, Compound, Aave, GMX, dYdX и т. д.? Они пошатнулись? Позвонили ли они домой и получили помощь от центрального банка криптовалюты? Точно нет. Позиции с чрезмерным кредитным плечом были ликвидированы. Цены упали. Люди потеряли много денег. Централизованные компании прекратили свое существование. Но блоки Биткойнов по-прежнему производились в среднем каждые 10 минут. Платформы DeFi не обанкротились сами по себе. Короче говоря, никакой помощи не было, потому что криптовалюту спасти невозможно. И мы выдержали удары, но продолжали ехать. Из пепла в 2023 году стало ясно, что Pax Americana и ее вассалы не могут продолжать ужесточать денежно-кредитную политику. Поступить так означало бы обанкротить всю систему, поскольку кредитное плечо и долговая нагрузка слишком велики. Любопытная вещь произошла, когда доходность долгосрочных казначейских облигаций США начала стремительно расти. Биткойн и криптовалюта выросли, в то время как цены на облигации упали. Биткойн (белый) и доходность 10-летних казначейских облигаций США (желтый) Как вы можете видеть на графике выше, Биткойн вел себя, как и все другие долгосрочные активы, когда процентные ставки росли… и падали. После BTFP отношения изменились. Биткойн вырос вместе с доходностью. Рост доходности, особенно повышающийся в медвежьей манере, указывает на то, что инвесторы не верят в «систему». В ответ они сбрасывают самые безопасные государственные облигации империи – облигации Казначейства США. Этот капитал в основном перешел в акции компаний «Великолепной семерки» технологий искусственного интеллекта (Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Nvidia) и в небольшой степени в криптовалюты. Спустя почти 15 лет Биткойн, наконец, показал свое истинное лицо как «деньги народа», а не просто еще один рискованный производный актив империи. Это создало очень проблемную проблему для TradFi. Капитал должен оставаться внутри системы, чтобы раздуть огромную кучу непроизводительного долга. Биткойн находится вне системы и теперь демонстрирует корреляцию с облигациями от нулевой до слегка отрицательной (помните, что цены на облигации падают, когда доходность растет). Глобальная финансовая система рухнет, если линчеватели облигаций выразят свое недовольство государственными облигациями, продавая их и покупая биткойны и другие криптовалюты. Она рухнет, потому что неизбежные потери, которые несет система, наконец-то признаны, и крупным финансовым фирмам и правительствам придется радикально сократить свои размеры. Чтобы избежать подобных расплат, элита должна финансиализировать Биткойн, создав высоколиквидный биржевой фонд (ETF). Это тот же трюк, который они проделали на рынке золота, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила в 2004 году ETF, такие как SPDR GLD, которые предположительно хранят золотые слитки в хранилищах по всему миру. Если весь капитал, желающий избежать взрыва на мировых рынках государственных облигаций, купит биткойн-ETF, управляемый крупными фирмами TradFi, такими как Blackrock, тогда капитал по-прежнему будет в безопасности внутри системы. Когда стало очевидно, что для защиты мировых рынков облигаций ФРС и все другие крупные центральные банки должны снова перейти к печати денег, Blackrock официально подала заявку на создание биткойн-ETF в июне 2023 года. Blackrock последовала за длинной чередой фирм, которые хотели получить одобрение на создание спотового биткойн-ETF в США. Однако в 2023 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США наконец-то, похоже, восприимчива к такому заявлению. Я представляю следующее, чтобы подчеркнуть странность текущих событий, связанных с процессом утверждения ETF. Близнецы Уинклвосс подали заявку на создание спотового биткойн-ETF в 2013 году, но SEC отклоняла им заявку более десяти лет. Blackrock подает заявку и в течение шести месяцев получает одобрение. Вещи, которые заставляют вас сказать «хмммм». Как я писал в своем последнем эссе « », спотовый биткойн-ETF — это торговый продукт. Вы покупаете его за фиатные деньги, чтобы заработать больше фиатных денег. Это не Биткойн. Это не путь к финансовой свободе. Это не выходит за рамки системы TradFi. Если вы хотите сбежать, вы должны купить Биткойн, вывести его с биржи и взять на хранение. Выражение Я написал эту длинную преамбулу, чтобы объяснить: «Почему именно сейчас?» Почему спотовый биткойн-ETF наконец получил одобрение в этот критический момент для империи и ее финансовой системы? Я надеюсь, что вы сможете оценить масштабы этого развития. Мировой рынок облигаций оценивается в 133 триллиона долларов; Представьте себе приток средств в биткойн-ETF, если цены на облигации продолжат падать, даже несмотря на то, что ФРС, возможно, начнет снижать ставки в марте. Цены на облигации могут продолжить падение, если инфляция достигнет дна и возобновит рост. Просто помните, что война приводит к инфляции, и империи определенно находится в состоянии войны. периферия Кроме того, не забывайте, что Китай запустит точную копию ETF, зарегистрированного в США, на финансовых рынках Гонконга, чтобы привлечь потоки внутри Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона. Pax Americana лидирует, а ее враги последуют за ней. В оставшейся части этого эссе будет обсуждаться влияние на рынок спотового биткойн-ETF. Я сосредоточусь только на ETF Blackrock, потому что Blackrock — крупнейший управляющий активами в мире. У них лучшая в мире платформа распространения ETF. Они могут продавать продукты семейным офисам, розничным финансовым консультационным фирмам, пенсионным и пенсионным планам, суверенным фондам благосостояния и даже центральным банкам. Все остальные фирмы будут стараться изо всех сил, но Blackrock ETF будет безоговорочным победителем в отношении активов под управлением (AUM). Независимо от того, верен этот прогноз или нет, следующие стратегии будут работать, если объемы ETF любого эмитента велики. В этом эссе будет рассмотрено следующее и то, как внутренняя работа ETF создаст удивительные торговые возможности для тех, кто может торговать на рынках TradFi и криптовалютах: Процесс создания и погашения Спотовый биржевой арбитраж и анализ временных рядов торговли Производные инструменты ETF, такие как котируемые опционы Эффект от сделок финансирования ETF Разобравшись со всем этим, давайте заработаем немного денег! Деньги все решают Это решено. Деньги в (создание) и из (искупление) могут происходить только с использованием наличных денег. Самым опасным аспектом этого ETF будет разрешение простым людям покупать ETF за фиатные деньги и выбирать выкуп ETF в натуральной форме за биткойны. Целью этого продукта является хранение фиатных денег, а не предоставление простого способа купить физический биткойн с помощью вашего пенсионного счета. Создание Чтобы создать акции ETF, уполномоченные участники (AP) должны отправлять в фонд стоимость корзины создания, которая представляет собой определенное количество акций ETF, в определенное время каждый день. AP — это крупные торговые фирмы TradFi. Многие из головоногих моллюсков-вампиров TradFi подписались в качестве координаторов по различным вопросам ETF. В проекте примут участие такие фирмы, чьи руководители призвали правительство запретить криптовалюту, например Джейми Даймон, генеральный директор JP Morgan. Цвет меня удивил ;). Пример: Каждая акция ETF стоит 0,001 BTC. Корзина создания составляет 10 000 акций; в 16:00 по восточному стандартному времени эти биткойны будут стоить 1 000 000 долларов. AP должен перевести эту сумму денег в фонд. Затем фонд поручит своим торговым партнерам приобрести 10 биткойнов. После покупки биткойнов фонд кредитует AP акциями ETF. 1 корзина = 0,001 BTC * 10 000 акций = 10 BTC 10 BTC * 100 000 долларов США BTC/USD = 1 000 000 долларов США Искупление Чтобы выкупить паи ETF, AP должен отправить акции ETF в фонд до 16:00 по восточному стандартному времени. Затем фонд поручит своим торговым партнерам продать 10 биткойнов. Как только биткойн будет продан, фонд перечислит AP кредит в размере 1 000 000 долларов США. 1 корзина = 0,001 BTC * 10 000 акций = 10 BTC 10 BTC * 100 000 долларов США BTC/USD = 1 000 000 долларов США Нам, трейдерам, важно знать, где следует торговать биткойнами. Конечно, контрагенты, которые помогают фонду покупать и продавать биткойны, могут торговать на любой площадке, которая им нравится, но чтобы уменьшить проскальзывание, они должны соответствовать стоимости чистых активов фонда (NAV). Чистая стоимость фонда основана на цене BTC/USD на 16:00 по восточному стандартному времени CF Benchmark. Тест CF Benchmark получает цены с 15:00 до 16:00 по восточному времени от Bitstamp, Coinbase, itBit, Kraken, Gemini и LMAX. Любой трейдер, желающий идеально соответствовать NAV, принимая на себя минимальный риск исполнения, просто будет торговать напрямую на всех этих биржах. Биткойн — это глобальный рынок, и ценообразование происходит в основном на Binance (полагаю, базируется в Абу-Даби). Еще одна крупная азиатская биржа, исключенная из бенчмарка CF, — OKX. Впервые за долгое время рынки биткойнов получат предсказуемую и долгосрочную арбитражную возможность. Будем надеяться, что потоки миллиардов долларов будут сосредоточены в течение часа на биржах, которые менее ликвидны и следуют по ценам своим более крупным восточным конкурентам. Я ожидаю, что появятся хорошие возможности для спотового арбитража. Очевидно, что если ETF будет чрезвычайно успешным, открытие цен может переместиться с Востока на Запад. Но не забывайте о Гонконге и его подражателях ETF. Гонконг разрешит торговать листинговым ETF только на регулируемых биржах Гонконга. Binance и OKX могут обслуживать этот рынок. Но для обслуживания этого потока, идущего на юг Китая, будут созданы новые биржи. Что бы ни происходило в Нью-Йорке и Гонконге, ни один из городов не позволит управляющим фондами торговать биткойнами по лучшей цене, но они могут торговать только на «избранных» биржах. Такое неестественное положение дел лишь способствует увеличению неэффективности рынка, от которой мы, как арбитражеры, можем получить прибыль. Вот простой пример арбитража: Дни среднего дневного объема (ADV) = (Балансовый вес CF биржи * Ежедневный рынок на момент закрытия (MOC) в номинальном долларе США) / ADV эталонной биржи CF в долларах США Выберите наименее ликвидную биржу из эталонного показателя CF, то есть биржу с самым высоким значением ADV в днях. Если давление будет со стороны покупателей, цена Биткойна на бирже CF Benchmark будет выше, чем на Binance. Если давление окажется на стороне продаж, цена Биткойна на бирже CF Benchmark будет ниже, чем на Binance. Затем вы продаете Биткойн на дорогой бирже и покупаете его на дешевой бирже. Вы можете оценить направление потока создания/погашения по премии или дисконтировать сделки ETF к его внутридневной стоимости чистых активов (INAV). Если ETF имеет премию, будет поток создания. AP продает коротко ETF дорого и создает его по цене NAV дешевле. Если ETF находится на дисконте, будет поток погашения. AP покупает ETF по дешевке на вторичном рынке и выкупает его по NAV, то есть по более высокой цене. Чтобы совершить эту сделку нейтрально с точки зрения цены, вам необходимо разместить доллары и биткойны как на биржах CF Benchmark, так и на Binance. Однако, будучи нейтральным к риску арбитражным трейдером, ваш биткойн необходимо захеджировать. Для этого купите Биткойн за доллары США и закоротите . Разместите часть биткойн-маржи на BitMEX, а оставшиеся биткойны можно будет распределить на соответствующих биржах. контракт BitMEX Bitcoin/USD Bitcoin Margin Inverse Perpetual Swap Contract Опционы ETF Чтобы действительно запустить казино ETF, нам нужны деривативы с кредитным плечом. Рынок опционов нулевого дня (0DTE) в США взорвался. Опционы со сроком действия один день сродни лотерейным билетам, особенно если вы приобретаете их за деньги (ОТМ). Опционы 0DTE в настоящее время являются наиболее торгуемым опционным инструментом в США. Да, Мофосы любят азартные игры. После того, как ETF будет зарегистрирован в течение некоторого времени, перечисленные опционы начнут появляться на биржах США. Теперь начинается настоящее веселье. В TradFi сложно получить 100-кратное кредитное плечо. У них нет таких мест, как BitMEX, которые утоляли бы зуд. Но OTM-опционы с коротким сроком действия имеют очень низкие премии, что создает высокий уровень заемного капитала или кредитного плеча. Чтобы понять почему, пожалуйста, освежите свои теоретические знания в области ценообразования опционов, например, изучив книгу Блэка-Шоулза. Трейдеры Degen с брокерскими счетами, которые могут торговать на опционных биржах США, теперь будут иметь ликвидный способ делать ставки с высоким кредитным плечом на цену Биткойна. Базой этих опционов будет ETF. Вот простой пример. ETF = 0,001 BTC за акцию BTC/USD = 100 000 долларов США. Цена акции ETF = 100 долларов США. Вы полагаете, что к концу недели цена Биткойна вырастет на 25%, поэтому покупаете опцион колл со страйком на сумму 125 долларов. Вариант — OTM, поскольку текущая цена ETF на 25% ниже текущей цены исполнения. Волатильность высока, но не чрезвычайно высока, поэтому премия относительно невелика — 1 доллар. Максимум, что вы можете потерять, — это 1 доллар, и если опцион очень быстро принесет прибыль (более 125 долларов), вы можете заработать гораздо больше с точки зрения изменения премии по опциону, чем те 25%, которые вы бы получили, если бы вы просто купили и сами продали акции ETF. Это очень грубое объяснение механизма переключения передач. Деградации на рынках капитала США представляют собой серьезную группу. С этими новыми опционными продуктами ETF с высокой долей заемных средств они собираются напортачить с подразумеваемой волатильностью и долгосрочной структурой Биткойна. Форвардный арбитраж Колл – Пут = Длинный форвард Поскольку цены на опционы ETF растут из-за покупателей лотерейных билетов, форвардные опционы «при деньгах» (ATM) будут расти в цене. Возможность, которую это представляет, открыта для арбитража между участниками Bitcoin/USD на таких биржах, как BitMEX, и форвардными банкоматами, полученными на основе цен опционов ETF. Базис фьючерса = Цена фьючерса – Спотовая цена Я ожидаю, что форвардный базис ETF ATM будет торговаться дороже, чем фьючерсный базис BitMEX. Вот как вы этим торгуете. Откройте короткую позицию по банкоматному форварду ETF, продав колл ATM и купив пут ATM. Открывайте длинную позицию по фьючерсному контракту BitMEX на биткойн/доллар США с фиксированным сроком действия и аналогичной датой истечения. Подождите, пока цены сойдутся перед истечением срока. Это не будет идеальный арбитраж, поскольку BitMEX и ETF используют разные биржевые цены для построения спотовой индексной цены Биткойна. Волатильность (Vol) Арбитраж В значительной степени, когда вы торгуете опционами, вы торгуете объемами. Типы трейдеров опционов ETF и их предпочтения в отношении сроков погашения и страйков отличаются от тех, кто в настоящее время торгует опционами на биткойны на криптовалютных биржах за пределами США. Я прогнозирую, что объем торговли опционами ETF будет доминировать в глобальных потоках опционов на биткойны. Поскольку два пула трейдеров, базирующихся в США и не использующих доллары США, не могут взаимодействовать на одних и тех же биржах, появятся арбитражные возможности. Возможности прямого арбитража будут существовать там, где опционы с одинаковым сроком погашения и страйком торгуются по разным ценам. Также появятся более общие возможности арбитража по волатильности, когда части поверхности волатильности опционов ETF значительно отличаются от поверхности волатильности биткойнов за пределами США. Требуется немного больше опыта в торговле, чтобы обнаружить и извлечь выгоду из этих возможностей, но я знаю, что будет много французских дегенератов, облизывающих губы, чтобы убраться с этих рынков. MOC-потоки Поскольку ETF приведет к росту объемов деривативов ETF, зарегистрированных в США, публикация индекса CF Benchmark в 16:00 станет очень важной. Производный инструмент получает свою стоимость от базового актива. Учитывая, что вскоре будут миллиарды условных опционов и фьючерсов, срок действия которых истекает ежедневно по сравнению с ценой закрытия ETF, соответствие NAV имеет важное значение. Это создаст статистически значимое торговое поведение примерно в 16:00 по восточному стандартному времени по сравнению с остальной частью торгового дня. Те из вас, кто хорошо разбирается в наборах данных и имеет хороших торговых ботов, заработают огромные деньги, занимаясь арбитражем на неэффективности рынка. Финансирование ETF (создание для кредитования) Централизованные кредитные платформы, такие как Blockfi, Celsius и Genesis, были очень популярны среди биткойн-ходлеров, которые хотели брать кредиты под залог своих биткойнов. Увы, мечта о сквозной биткойн-экономике пока не реализована. Верующим по-прежнему нужны указы, чтобы платить за самое необходимое для жизни, используя грязные указы. Все централизованные кредиторы, о которых я только что упомянул, обанкротились вместе со многими другими. Брать кредиты под залог в биткойнах сложнее и дороже. TradFi очень привык кредитовать под ликвидные ETF. Получение бумажных кредитов в больших размерах по конкурентоспособным ценам теперь станет возможным, если вы заложите акции Bitcoin ETF. Проблема для тех, кто верит в финансовую свободу, заключается в сохранении контроля над биткойнами и использовании этого более дешевого капитала. Решением этой проблемы является обмен биткойнов на ETF. Вот как это будет работать. Партнеры, которые могут брать займы на межбанковском рынке, создадут акции ETF и хеджируют ценовой риск биткойн/доллар США. Это бизнес, основанный на создании и предоставлении кредитов. Говоря языком «дельта-один», это стоимость репо акций ETF. Вот поток: Займите доллары США на межбанковском рынке и создайте наличные акции ETF. Продайте колл-опцион ATM и купите пут-опцион ATM на ETF, чтобы создать короткий синтетический форвард. Создание единиц ETF создает положительный перенос, поскольку форвардный базис > межбанковская ставка доллара США. Предоставляйте в долг акции ETF в обмен на залог в биткойнах. Давайте пригласим Чада и поговорим о том, что ему нужно делать со своим биткойном. Чад — ходлер с 10 BTC, которому необходимо оплатить счет AMEX в долларах США. Эти бутылки шампанского в клубе чертовски дороги. Чад пристает к своему парню Джерому, скользкому французу из SocGen, который раньше был куклой в главном финансовом офисе среднего звена, некоторое время занимался агрессивной торговлей фьючерсами, но вернулся на работу (во Франции никого нельзя увольнять), и теперь он управление отделом криптотрейдинга. Чад просит Джерома обменять BTC на ETF на 30 дней. Джером цитирует его -0,1%. Это означает, что Чад обменяет 10 BTC на 10 000 акций ETF, предполагая, что каждая акция стоит 0,001 BTC, и через 30 дней Чад получит обратно 9,99 BTC. В течение 30 дней, когда Чад владеет 10 000 акций ETF, а не 10 BTC, он обязуется использовать свои акции ETF для того, чтобы занять доллары у своего биржевого брокера TradFi по очень низкой ставке. Все довольны. Чад может продолжать играть в клубе, не продавая свои биткойны. И Джером распределяет финансирование. Бизнес финансирования ETF станет чрезвычайно важным и повлияет на процентные ставки биткойнов. Я выделю привлекательные сделки по финансированию ETF, физических биткойнов и деривативов на биткойны по мере развития этого рынка. Ваш размер - мой размер Чтобы эти торговые возможности длились долго и позволяли арбитражерам реализовывать их в достаточном размере, комплекс Bitcoin Spot ETF должен торговать акциями на миллиарды долларов каждый день. В пятницу, 12 января, дневной общий объем достиг 3,1 миллиарда долларов. Это очень обнадеживает, и по мере того, как различные управляющие фондами начнут активировать свою обширную глобальную дистрибьюторскую сеть, объемы торговли будут только увеличиваться. Благодаря ликвидному способу торговли финансовой версией Биткойна в системе TradFi управляющие капиталом смогут избежать ужасной прибыли, которую сейчас приносят облигации в этой глобальной инфляционной среде. Мы находимся на ранних стадиях этого перехода в период устойчивой глобальной инфляции. Шума много, но со временем менеджерам, которые изучают корреляцию акций и облигаций, станет очевидно, что ситуация изменилась. Облигации перестают выполнять свою работу в портфеле при нулевой границе процентных ставок и тем более при постоянной инфляции. Рынок постепенно это осознает, и стремительный уход с рынка облигаций стоимостью более 100 триллионов долларов разрушит страны. Затем эти менеджеры должны найти другой класс активов, который не имеет значимой корреляции с акциями или какими-либо классами активов TradFi. Биткойн достигает этого. С помощью ETF управляющий капиталом может импортировать свойства Биткойна, снижающие волатильность, но повышающие доходность, без необходимости иметь дело с хранением. Управляющему также не нужно обновлять свой мандат, поскольку он уже имеет разрешение инвестировать в ETF, зарегистрированные на бирже в США или Гонконге. Единственное препятствие для добавления биткойн-риска в фонд — это простой и быстрый звонок в брокерскую контору. С точки зрения долгосрочных тенденций, комплекс крипто-ETF будет собирать активы только по мере сохранения инфляции. Инфляция сохранится, потому что мы находимся в процессе свертывания глобальной экономической и военной системы, сложившейся после Второй мировой войны. К сожалению, война неизбежна. Собака-верховник никогда не уходит спокойно в ночь, поскольку ее кусают снизу. Наконец, война всегда приводит к инфляции, поскольку мы, люди, тратим энергию на разрушение мира, а затем восстанавливаем его, сжигая еще больше энергии. Я надеюсь, что это развеет любые опасения тех, кто беспокоится о том, что объемов торговли ETF будет недостаточно для создания сочных долгосрочных арбитражных сценариев. Другие верные последователи лорда Сатохси могут задаться вопросом, ознаменовала ли дата листинга ETF вершину этого бычьего цикла. Не расстраивайтесь из-за тусклых ценовых показателей Биткойна с тех пор, как ETF начали торговаться на прошлой неделе. Центральные банки и правительства по всему миру создают причины, по которым принтер денег должен выйти из строя. Как только нарратив будет готов и кризис позволит политикам и бюрократам использовать страх перед крахом финансовой системы, чтобы запугать общественность и заставить ее принять более разрушительное обесценивание бумажных денег, деньги хлынут из центральных банков, и мы вступим в новый этап роста. на бычьем рынке криптовалют. Хотя я не ожидал такого рода ценового движения, я не проигнорировал этот результат. Это только подтверждает мой выбор не добавлять какой-либо криптовалютный риск в свой портфель до середины марта, когда обновление BTFP и решения ФРС по ставке останутся позади. Просто помните, что финансиализация актива TradFi обычно приводит, по крайней мере на начальном этапе, к росту цены базового актива в бумажном выражении. Финансовые свойства Биткойна, добавляемые к Pax Americana, а впоследствии и к китайским финансовым рынкам, в среднесрочной перспективе не будут отличаться. Бычий рынок только начинается. 2024 год будет нестабильным с точки зрения ценового движения, но я все же ожидаю, что к концу года мы достигнем исторического максимума или превысим его рыночную капитализацию Биткойна и всего криптокомплекса. Во имя Лорда Сатоши, Ятзи!!!