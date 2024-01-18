И награда Web3 достаётся...

С момента создания The Naked Collector в 2021 году я был одним из ведущих специалистов в области потребительских исследований Web3 и, в частности, исследований моды Web3. Мой привлек лояльных последователей от таких гигантов отрасли, как H&M, Гарвардская школа бизнеса, Adidas, JP Morgan и Coinbase. частный информационный бюллетень Сегодня я рад представить загадочный мир моды Web3 и корпоративных (Web2) NFT более широкой аудитории. Как признанный авторитет в этой нише, я имел уникальную привилегию наблюдать и формировать новые тенденции, что идеально подходит для вручения этих наград. Награды отражают инновационный дух и преобразующий потенциал Web3. Они служат признанием выдающегося вклада и новаторских достижений в этой быстро развивающейся области. Лучшая история успеха в Web3: Pudgy Penguins В апреле 2022 года Pudgy Penguins признали мертвым проектом. Однако под новым руководством Луки Нетца бренд претерпел значительные инновации и рост. Лучше всего это возрождение иллюстрируется появлением игрушек Pudgy Penguin Toys, которые сейчас хранятся в 2000 магазинах Walmart. Эти игрушки не только доставляют физическое удовольствие, но и открывают уникальные особенности NFT, включая одежду, с которой пользователи могут взаимодействовать и торговать в Интернете. Ключом к их успеху является стратегическое использование NFT в качестве интеллектуальной собственности (ИС) для получения дохода. Pudgy Penguins с мая до конца года, демонстрируя прибыльное пересечение физических продуктов и цифровых активов. Что отличает их от других, так это их подход к участию в сообществе; Pudgy Toys лицензированы непосредственно сообществом, что является новаторским шагом на рынке. ожидает, что продажи игрушек достигнут примерно 10 миллионов долларов В 2023 году бренд расширил свое портфолио, запустив Pudgy Toys и модную линию IGLOO. Заглядывая в будущее, к 2024 году, Pudgy Penguins собирается пополнить ряды BAYC, Azuki и RTFKT, запустив собственную метавселенную «Pudgy World». Лучшая история успеха Web2* (мода): PUMA Коллекции Puma NFT оставались в основном незамеченными, но заняли 4-е место по объему среди NFT брендов Web2 (после DraftKings, Nike и Porsche). Примечательно, что хотя выручка PUMA на рынке традиционной спортивной одежды достигла лишь 35% выручки Adidas, ее объем продаж NFT в 2023 году впечатляюще превысил аналогичный показатель Adidas на 450%. Более того, гонорары PUMA за Web3 достигли 73% от показателей Adidas. Примечательным аспектом успеха NFT PUMA является его способность привлекать новых участников в пространство цифровых активов. Примерно 33% покупателей NFT были новичками (кошельки с менее чем 10 транзакциями), по сравнению со средним показателем в 18% как для Web3 fashion, так и для других коллекций NFT бренда Web2. Эта статистика подчеркивает роль PUMA в расширении охвата и привлекательности NFT за пределами традиционного рынка. Лучшая история успеха Web2 (не мода): DraftKings DraftKings стала лидером в сфере Web2, не связанной с модой, благодаря своим фэнтезийным играм с поддержкой NFT, включая Reignmakers Football, UFC и PGA Tour. NFT отчеканены на блокчейне Polygon, а игры DraftKings накопили самый большой объем NFT в 2023 году среди всех брендов Web2. По данным CryptoSlam, с февраля (по состоянию на декабрь 2023 года) коллекции накопили общий объем $251 409 713. Это достижение ставит их на 25-е место среди самых продаваемых коллекций NFT за все время менее чем за год с более чем 120 000 держателями. Примечательно, что коллекция также получила самые высокие гонорары среди брендов Web2 — 25 миллионов долларов. Ключевая стратегия DraftKings нацелена на обычных пользователей, особенно на тех, кто не принадлежит к пространству Web3. Торгуя на блокчейне Polygon и упрощая процесс (например, разрешая оплату NFT с помощью кредитных карт и сводя к минимуму сложности Web3, такие как плата за газ и криптовалюты), они сделали свою платформу более доступной. Кроме того, собственная торговая площадка DraftKings облегчает эти сделки, за которые компания получает комиссию за торговую площадку в размере 10%. Учитывая прогнозируемый рост рынка онлайн-ставок на спорт в США (который, по оценкам, к 2025 году достигнет $12,5 млрд в год по сравнению с $6,8 млрд в 2022 году (Stifel Research)), а также присущую NFT пригодность для фэнтези-спорта, ожидается, что объем DraftKings продолжит расти. его восходящая траектория. Бренд Web2 с наибольшим количеством владельцев (пользователей): Reddit По данным Polygon Analytics, по состоянию на декабрь 2023 года у Reddit было больше всего владельцев NFT (24,9 млн). Для сравнения ниже представлена ситуация с держателями в октябре 2023 года из . The Naked Collector Fashion in Web3 Industry Report Самое большое разочарование: RTFKT Несмотря на то, что RTFKT находится в авангарде слияния Web3 с технологиями моды и получил известность благодаря поддержке знаменитостей, RTFKT стал самым большим разочарованием года, в первую очередь из-за возложенных на него высоких ожиданий. В то время как собственная коллекция идентификаторов dotSWOOSH компании Nike чеканила 376 000 владельцев, производительность RTFKT снизилась. Хотя RTFKT продолжала доминировать в чартах модной одежды второй год подряд, на рынке наблюдалось значительное снижение стоимости ее коллекций. Минимальная цена Clone X, например, упала с 8,5 тысяч долларов в феврале 2023 года (и рекордного максимума в 67 тысяч долларов в апреле 2022 года) до чуть более 3 тысяч долларов к декабрю 2023 года. Больше всего пострадали владельцы вторичных коллекций, таких как CryptoKicks. , EVO X Vials, MNLTH, Trillium Lace Engines и Loot Pods, в первую очередь из-за их возможности выкупа — разработка, которая застала многих врасплох. некоторые из которых потеряли почти всю ценность, Спад RTFKT можно частично объяснить задержками в производственных процессах. Однако более важным фактором было несоответствие между ожиданиями держателей и реализацией проекта, усугубленное недостаточным общением (с точки зрения многих держателей). Минимальная цена, отражающая текущие и прогнозируемые настроения, предполагает, что, если RTFKT успешно продвинет свою технологию Wear to Earn и экосистему метавселенной, это может положительно повлиять как на минимальные цены, так и на общее настроение вокруг проекта. Также появились проблески потенциала RTFKT для массового внедрения, о чем свидетельствует Леброн Джеймс в кроссовках RTFKT x Nike Air Force 1 - Genesis и диджей Халед в толстовке Nike x RTFKT AR. Останутся ли здесь те же держатели, которые с самого начала поддерживали RTFKT, это другой вопрос. Самая неожиданная разработка бренда Web2: Maison Margiela Maison Margiela ознаменовала свой выход в пространство Web3 уникальным и неожиданным шагом, запустив 24 октября свой первый игровой опыт чеканки монет. Участникам была предоставлена возможность собрать 24 цифровых жетона с четкими номерами, пронумерованными от 0 до 23. В этом инновационном начинании использовались «жетоны Polygon Soul-Bound», которые не подлежат передаче и позволяли каждому участнику чеканить только по одному каждого типа. В работе не было газа, что подчеркивало доступность и простоту использования. Соревнование, задуманное как быстрое и справедливое, должно было завершиться после того, как будут отчеканены все 100 номеров. Несмотря на интригующий подход к геймификации FOMO (страх упустить выгоду), опыт чеканки получил некоторые негативные отзывы, особенно относительно его предполагаемой сложности. Самый большой модный тренд: Phygitals одной из наиболее значимых тенденций в сфере модных NFT в этом году стал рост «фигиталов» — физических предметов моды, связанных с NFT через встроенные чипы NFC или RFID. Эта тенденция согласуется с растущим распространением информации о RWA (реальных активах) в более широком криптопространстве, что указывает на продолжающееся расширение в будущем. Как и прогнозировалось в 2022 году, В 2023 году что подчеркнуло их растущую популярность. Ожидается, что следующая эволюция этой тенденции будет включать интеграцию реальных данных, таких как ESG и спортивные данные, через оракулы. Другие ожидаемые события включают в себя обеспечение залогом дорогостоящих товаров, таких как роскошные часы, а также внедрение привилегий при переходе от физического к цифровому виду, примером которых является такая концепция, как «носить, чтобы зарабатывать». phygitals стали самой популярной категорией выпускаемой продукции среди модных брендов Web2, (Из отчета The Naked Collector Fashion in Web3 Industry Report) Наибольшее среднее значение Прибыль в 2023 году (коллекция модной одежды Web2): Nike/RTFKT CloneX Mintvial (1751 доллар США) Наибольшее среднее значение Окупаемость инвестиций в 2023 году (коллекция модной одежды Web3): ребенок по имени Beast (684 доллара США) Коллекция «A Kid Called Beast» (AKCB) стала выдающейся в секторе моды Web3 2023 года. В этой коллекции представлены 9999 уникальных 3D-персонажей, готовых к дополненной реальности, размещенных на блокчейне Ethereum. Каждый персонаж принадлежит к одному из 20 различных «звериных существ», символизирующих различные черты личности и подчеркивающих ориентацию коллекции на моду и культурное представление. Инновационный подход AKCB к распространению, получивший распространение на таких платформах, как OpenSea, и его сильная идентичность как бренда Web3 сыграли решающую роль в формировании сильного сообщества вокруг этих цифровых предметов коллекционирования. Вторичный том в 2023 году (Web2 против Web3 Fashion) Мы видим, что бренды Web2 доминировали по объему модных NFT в 2023 году. Это доминирование было очевидно не только в абсолютном объеме транзакций, но и в среднем объеме на коллекцию. Проанализированные данные включали 46 коллекций NFT Web2 и 31 Web3, что представляет разницу в количестве коллекций на 11%. Однако разница в объемах была гораздо более значительной: объем продаж брендов Web2 был на 106% выше, чем у их аналогов в Web3. Эта существенная разница подчеркивает преобладающее влияние организаций Web2 в модном пространстве NFT. Вторичный объем в 2023 г. (все бренды Web2) Что касается объема брендов Web2 в 2023 году (включая немодные NFT), DraftKings и Nike/RTFKT установили явное преимущество над своими конкурентами. Их выступление заметно затмило даже широко разрекламированную коллекцию Starbucks. Важно признать, что и DraftKings, и Nike/RTFKT выиграли от наличия значительного количества коллекций, и этот фактор, вероятно, способствовал их доминирующему положению на рынке. Основной объем бренда (Web2 Fashion) Nike лидирует не только по вторичному объему, но и по первичному (или монетному) объему. Второй том Phygital Fashion в 2023 году (Web2 и Web3 Fashion) Nike/RTFKT также является лидером по вторичному объему физической NFT: три их коллекции входят в пятерку лучших. Наиболее примечательной является их Clone X Forging SZN 1, на которой было выковано 45,4 тыс. предметов, что делает ее крупнейшей на сегодняшний день коллекцией изображений как по объему, так и по размеру. Кроме того, их сотрудничество с RIMOWA по созданию коллекции физического багажа заняло третье место по объему. Инновационные кроссовки cIRL, оснащенные функцией Wear to Earn, заняли четвертое место. 10KTF, собственный бренд Web3, также вошел в пятерку лучших благодаря своим цифровым цифровым дисплеям Kagami, связанным с их родительской коллекцией PFP. Тем временем, Materializer от PUMA, NFT, представляющий физическую пару обуви, которую можно будет претендовать в 2023 году, возглавил список. Самые высокие гонорары в 2023 году (все бренды Web2): DraftKings (25,1 млн долларов США) У DraftKings были самые высокие гонорары в Web2, несмотря на то, что они были вторыми по объему, главным образом из-за их 10%-ной комиссии за торговлю. Самые высокие гонорары в 2023 году (Web3 Fashion): «Ребенок по имени Зверь» (1,8 миллиона долларов) Хотите узнать больше? Перейдите на , чтобы узнать, как получить доступ к полному отчету, включая информацию о пользователях Web3. https://thenakedcollector.substack.com/p/2023-recap-2023-2024-data-based-web3 Отказ от ответственности Данные в этом отчете были сгенерированы мной непосредственно с помощью SQL-запросов на платформе Flipside Crypto. Этот отчет предназначен только для информационных целей. Информация актуальна на дату публикации и может быть изменена без предварительного уведомления. Издатель не несет ответственности за любые действия, предпринятые на основании предоставленной информации. Приглашаем вас поделиться этим отчетом с другими! Единственная просьба — при любом распространении или воспроизведении этого материала указывать автора работы, The Naked Collector. При публикации в цифровом формате, пожалуйста, отметьте «Обнаженный коллекционер» или сделайте ссылку на эту работу, правильно указав автора. Этот отчет способствует уважительному обмену информацией и признает тяжелую работу и опыт, вложенные в создание этого отчета. Благодарим вас за сотрудничество и понимание. Также опубликовано . здесь