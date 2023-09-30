Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Использование Git Hooks с MySQLк@yuridanilov
    3,766 чтения

    Использование Git Hooks с MySQL

    2023/09/30
    7m
    к @yuridanilov 3,766 чтения
    tldt arrow
    RU
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    Слишком долго; Читать

    Создать тестовую БД Создать git-перехватчик после получения Выполнение SQL-скриптов при нажатии

    People Mentioned

    Mention Thumbnail
    featured image - Использование Git Hooks с MySQL
    Using Git Hooks with MySQL via HackerNoon AI Image Generator
    programming #mysql #git-hooks #devops #sql
    Yuri Danilov HackerNoon profile picture

    @yuridanilov

    Yuri Danilov

    Software Developer

    Credibility

    react to story with heart
    Brave-G

    ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ

    Article Thumbnail
    Оптимизация компилятора: повышение производительности кода с минимальными изменениями!
    Published at Nov 30, 2023 by durganshu #programming
    Article Thumbnail
    Ассоциация авиакомпаний проводит испытания «первого путешествия с использованием цифровой идентификации»
    Published at Nov 29, 2023 by thesociable #digital-identity
    Article Thumbnail
    Автоматизация прав, разрешений и уровней доступа в Azure DevOps
    Published at Nov 29, 2023 by socialdiscoverygroup #devops
    Article Thumbnail
    Lumoz запустит тестовую сеть StableNet 1 декабря с уникальной моделью распределения платы за газ L2
    Published at Nov 29, 2023 by lumoz #lumoz-stablenet-launch
    L O A D I N G
    . . . comments & more!