Если вы не можете их победить, купите их!

Будучи отодвинутым на далекое второе место соперником Нвидиа , АМД объявила о приобретении компании Nod.ai на прошлой неделе, что, как она надеется, поможет Team Red догнать конкурентов в области искусственного интеллекта.





Динамика рынка искусственного интеллекта в настоящее время однобокая: Nvidia контролирует 80% мирового рынка чипов, лучше всего подходящих для запуска приложений искусственного интеллекта; и хотя аппаратное обеспечение Team Green может быть отличным, оно не лишено немалой доли критиков, которые называют чрезмерно высокую цену предложений Nvidia потенциальным препятствием для расширения.





Например, OpenAI, которая использует свой инструмент генеративного искусственного интеллекта с использованием графических процессоров Nvidia, тратит миллиарды долларов на запуск ChatGPT, и если количество запросов к чат-боту вырастет хотя бы до десятой доли масштаба поиска Google, компания, поддерживаемая Microsoft, Первоначально для поддержания работоспособности потребуется графических процессоров примерно на 48,1 миллиарда долларов и чипов на сумму около 16 миллиардов долларов в год.





Это трудная задача, и AMD это знает. Вот почему полупроводниковая компания из Санта-Клары, штат Калифорния, стремится конкурировать с Nvidia, разрабатывая аппаратное и программное обеспечение для искусственного интеллекта, которое будет дешевле и работает не хуже конкурентов. Эта стратегия будет очень похожа на ту, которую Team Red использовала под руководством генерального директора Лизы Су, чтобы захватить рынок потребительских ПК, заставив врасплох таких компаний, как Intel и Nvidia, предлагая мощные графические карты и процессоры по ценам, которые было легче проглотить. потребители.





AMD приобретение Nod.ai дает возможность аппаратному обеспечению компании, поскольку последняя разработала технологию, которая позволяет компаниям развертывать модели искусственного интеллекта, настроенные для чипов AMD.





Хотя компания может быть далека от достижения тот же успех Как и Nvidia, похоже, она готовится превзойти компанию стоимостью в триллион долларов по ценообразованию, как только у нее будет достаточно хорошее аппаратное и программное обеспечение для этого. Выход AMD на рынок будет означать, что она сможет удовлетворить спрос где другие не могут и помочь организациям диверсифицировать свои поставки за пределы Nvidia, которая, возможно, не сможет производить достаточно своей продукции, чтобы поставлять ее всем.





Однако AMD — не единственная технологическая компания, стремящаяся расширить свое влияние в индустрии искусственного интеллекта за счет приобретений.





А Недавний доклад Из Reuters подробно описаны попытки Майкрософт дорогая OpenAI, чтобы инвестировать в компанию по производству чипов и разработать тот тип процессора, который ей нужен для поддержки ее усилий и продуктов в области искусственного интеллекта. На первый взгляд, это имеет смысл для генерального директора Сэма Альтмана; зачем платить Nvidia миллиарды долларов, если можно просто купить компанию, которая сделает это за вас? Но приобрести компанию, производящую полупроводники, не так просто, как кажется, учитывая правила и затраты, необходимые для того, чтобы воплотить это в жизнь.





Итак, будут ли новые приобретения в этом секторе? Посмотрим.





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— Шехарьяр Хан, редактор Business Tech @ HackerNoon