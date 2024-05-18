Дорогая Америка, я расстаюсь с тобой





Это не ты, это я.





— или, возможно, это и то, и другое.





Еще в 2011 году я приехал сюда полный надежд, вдохновленный блестящими обещаниями американской мечты.





Сидя здесь, в колумбийской кофейне, я размышляю о десятилетии мечтаний, испытаний и откровений, которые привели меня к этому моменту прощания.





Однако наша история началась задолго до 2011 года. Ты помнишь?





Это было в 1993 году, когда я впервые увидел тебя. День, когда мой отец привез нашу семью в Покипси, штат Нью-Йорк, на несколько лет в качестве эмигранта.





Я не говорил на вашем языке, но уже на второй неделе оказался в вашем классе.





Каждое утро я наблюдал, как мои одноклассники начинают день с того, что воют вам дифирамбы, положив руки на сердце. Хотя я еще не мог понять слов, я почувствовал связь.





По мере того как мой словарный запас рос, я познакомился с вашим детством. Я узнал, как ваша собственная история была написана людьми, которые искали утешения на ваших берегах для нового начала.





Эти три года погружения в вашу культуру оставили во мне что-то — желание, которое будет руководить мной следующие 15 лет.





Идея надежды, патриотизма и капитализма по заслугам. Что все возможно, если упорно трудиться.





Эти вещи не были найдены во Франции, и я вернулся к вам в 2011 году, чтобы осуществить свою мечту вместе с вами.





Я много работал. Я преследовал мечту. Я пошел по стопам иммигрантов, которые были до меня, желая добиться успеха.





Мы даже поженились в 2021 году — теперь я был гражданином США.





Я хотел добиться успеха, и я это сделал... но в глубине души я не был счастлив.





Меня поглотила та самая причина, которая привела меня сюда.





Я потерял себя в процессе. Я забыл, почему ты изначально мне так подходил.





Поэтому я решил взять отпуск и не знаю, вернусь ли. Не волнуйтесь, пока мы женаты, вы продолжаете собирать мои налоги, где бы я ни находился.





Я хочу, чтобы вы поняли, что я осознал, и, возможно, это поможет вашим будущим отношениям.





Я следовал детской истории, которую создал много лет назад, и был с вами по неправильным причинам.





Поэтому, уходя, я надеюсь переписать свою историю. История, которая более тесно связана с тем, кто я есть и что делает меня счастливым.





С уважением,





Б.

1. Распаковка влияния детства:

Я хорошо помню два ключевых момента, оба из которых глубоко сформировали мои стремления и стремления.

Реклама Dodge Viper

Сейчас начало 2000-х, я бездельничаю на диване с отцом и братом, просто расслабляюсь и смотрю телевизор.

Внезапно появляется реклама Dodge Viper.









Меня зацепило. Я был загипнотизирован. Я хотел эту машину.





Пойманный моментом, я крикнул: «Однажды я куплю эту машину!»





..Вы бы видели их лица. Они рассмеялись, как будто я рассказал лучшую шутку года.





Для них мысль о том, что у меня будет такая чудовищная машина, была забавной. Они высмеивали меня за то, что я даже думал, что когда-нибудь у меня появится шанс стать его обладателем.





Во-первых, это было больно. Затем это разозлило меня и зажгло во мне огонь.

Первый раз увольняют.

Перенесемся в 2010 год. Я работаю в этом шикарном отеле в центре Лиона, Франция. Я знаю, что это не работа моей мечты, но, эй, я делаю все, что в моих силах, обращаю внимание на детали и знаю, что буду терпеливо подниматься по этой лестнице.





И тут, откуда ни возьмись, мой менеджер Владимир вызывает меня в свой кабинет. Он усаживает меня и закидывает меня этой викториной по математике.





« Сколько будет 2+2/2? » — спросил он?





Я стреляю в ответ « 2 » быстро, как вспышка. Неправильный ответ 😑.





— Видишь ли, именно поэтому мы не можем позволить тебе работать здесь, Бен. Ответ 3. Вы уволены. »





И вот так меня отпустили на месте. Я был слишком ошеломлен, чтобы что-либо сказать.





Оказывается, через несколько дней этот парень признался другому сотруднику, что просто свалил на меня свое плохое настроение после расставания — я был новичком и легкой мишенью.





Чувство несправедливости, которое я почувствовал в тот момент, я никогда раньше не испытывал.





В тот день я сказал себе: « Я отомщу. Это займет столько времени, сколько потребуется, но я куплю этот отель только для того, чтобы уволить его. »





Эти два случая продиктовали мой дальнейший профессиональный путь, даже не подозревая об этом. Как я обнаружил много лет спустя, они не были отброшены назад; это были подставы.





В конечном итоге я стал бы владельцем недвижимости. Хотя это был не этот конкретный отель, а многоквартирные дома. А эти модные машины? Их тоже есть, но не Viper — к сожалению, их перестали производить в 2017 году.

Нас движет бегство.

Одно из моих любимых хобби — изучать величайших предпринимателей в истории. Делая это последовательно, вы обнаружите закономерности: обычно они от чего-то убегали. Это то, что движет нами глубоко вниз.





Уолт Дисней , Опра Уинфри , Илон Маск и даже Дж. К. Роулинг начали свой путь, движимый необходимостью изменить обстоятельства или преодолеть трудности.





Изначально речь идет о побеге, о том, чтобы что-то доказать, о том, чтобы выбраться из-под ног.





И во многом мое собственное путешествие отражало эту закономерность.

2. Моя американская мечта: десятилетие в ускоренном темпе вперед

В 2011 году я приехал в Лос-Анджелес, полный амбиций. Я работал на различных концертах — от продажи билетов на автобусные туры до работы барменом — прежде чем заняться недвижимостью во Флориде.





Там я обнаружил и реализовал свою страсть к инвестированию, в конечном итоге возглавив собственную успешную фирму.





Однако быстрый рост принес с собой проблемы — недовольных клиентов, чрезмерные требования и, в конечном итоге, личное и профессиональное выгорание.





Оглядываясь назад на эти сумасшедшие десять лет, я вижу теперь, что я был настолько сосредоточен на том, чтобы доказать всем, что они неправы, и побеждать во всем, что потерял из виду то, что мне действительно нравилось делать.





Это было больше для того, чтобы показать им, что я могу это сделать, а не для того, чтобы следовать своим собственным мечтам.





Это привело к моменту переоценки: действительно ли я стремился к тому, что имело для меня значение?

3. 14-летний мальчик за рулем.

Мне нужна была смена. Мне нужно было путешествовать, менять свое окружение и ломать стереотипы мышления. Мне нужна была перспектива.

Так я и сделал. Панама, Доминиканская Республика, Мексика, Нуку-Хива , Колумбия.





Забавный факт: именно в Панаме (первая поездка) было заложено семя моего первого информационного бюллетеня « Иллюзия застревания ».





В любом случае, вернемся к истории. Моя реализация:





Все это время я гонялся за деньгами. Деньги были моей единственной мотивацией.





Почему? Потому что я хотел убежать от того, что у меня ничего нет. Я все еще хотел доказать брату и отцу, что могу заработать достаточно денег, чтобы купить эту чертову машину.





У руля своей компании стоял не я, а я сам, 14-летний.





Это не я приобрел эти многоквартирные дома, это мальчик, которого несправедливо уволили в 2010 году.





И знаете, что происходит, когда вы гоняетесь за вещами по неправильным причинам?





В конечном итоге вы получаете результаты, которые не цените.





Деньги, которые я получил? Я потратил их — на машины, дома, впечатления, образ жизни.





Можете ли вы догадаться, что произошло, как только я их получил? Я был недоволен. Мне сразу же понадобился дом побольше, машина получше, более экстравагантные и захватывающие впечатления.





Наконец я села по душам со своим 14-летним «я», осознав, как эти ранние страхи и мотивации просочились в мою взрослую жизнь.





Мне нужно было понять, от чего я убегаю , и выяснить, к чему я действительно хочу бежать .

4. Один поможет вам начать, другой подтолкнет вас в правильном направлении.

Бегство от чего-то похоже на бег от тигра: вас наполняет прилив энергии. Эти детские воспоминания сильно и быстро толкают вас.





Но такой бег не длится вечно. В конце концов, вы понимаете, что что-то не так. Первоначальная искра угасает, и вы начинаете спрашивать: «За чем я на самом деле гонюсь?»





Именно тогда вам нужно развернуться и начать бежать к чему-то — чему-то важному, чему-то, что приживется.





Найти свою настоящую страсть, то, чем вы призваны заниматься , — вот путь, который стоит пройти.





Для меня все сводится к тому, чтобы думать, писать, делиться и вдохновлять — помогать другим найти выход из тернистых дорог, по которым я когда-то шел.





Если вам интересны вопросы, которые помогли мне пройти через мой собственный лабиринт, я собрал их для вас в шпаргалку.





«Тебе легко говорить, ты молодой»





Хорошо. Нет. Во-первых, мне 37. И чтобы показать вам, что никогда не поздно изменить свой путь и найти дело своей жизни, просто посмотрите на эти примеры:





Рэй Крок присоединился к McDonald's, когда ему было 52 года, и превратил его в самую успешную корпорацию быстрого питания в мире. Что он делал до этого? Он был продавцом миксеров для молочных коктейлей.





Полковник Харланд Сандерс начал продавать свою концепцию KFC по франшизе в возрасте 62 лет, используя свой первый чек социального страхования для финансирования бизнеса.

Дело в том, что еще не поздно.

6. Это похоже на шаг назад… Но так ли это?

Если через десять или два десятилетия вы обнаружите, что вами двигали неправильные мотивы… Приближение к своим истинным увлечениям часто означает сделать шаг назад.





Это может повлиять на ваши финансы, круг общения или даже на вашу карьеру.





Но, как сказал покойный Стив Джобс: «Невозможно соединить точки, глядя вперед; их можно соединить, только глядя назад».





Последние 10 лет научили меня бесценным навыкам, которые необходимы в этом новом путешествии:





SEO

Продажи

Маркетинг

Копирайтинг

Редактирование видео

Создание веб-сайта

Как нанять и уволить

Управление сотрудниками

Создание интересных рассылок





Если подумать, это не совсем шаг назад. Я рассматриваю это скорее как шаг в сторону.





Переход на другой путь, который может привести вас туда, куда вы хотите, гораздо быстрее.

Последние мысли

Я действительно расстаюсь с Америкой? Не совсем.





Я расстаюсь с идеями, которые привели меня туда.





Я дистанцируюсь от идентичности, которая была сформирована больше моим прошлым, а не моими истинными стремлениями.





Если вы когда-либо чувствовали, что находитесь на пути, проложенном кем-то другим — будь то обществом, вашим прошлым «я» или ожиданиями других — я призываю вас остановиться и задуматься.





Знайте, что никогда не поздно изменить направление. Ваш прошлый опыт не поймал вас в ловушку; они подготовили тебя.





Каждый навык, который вы развили, и каждый урок, который вы усвоили, могут помочь проложить новый, более настоящий путь вперед.





Это все на сегодня.

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Чтобы вам было еще проще понять, движетесь ли вы в правильном направлении, я создал Пособие по стратегии моделирования «Истинное направление», которое поможет вам:





Ответьте на 9 вопросов, чтобы определить свое истинное направление — определите, что действительно важно.

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Хочу это?





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Я надеюсь, что сегодняшний выпуск окажется ценным.





Эта книга разработана, чтобы помочь вам легко определить свои основные увлечения и цели и согласовать их с ними. За то, чтобы найти и следовать своему истинному пути.





Стратегически ваш,





Бен.





PS Если это сообщение находит отклик у вас, я буду рад услышать ваше мнение. Свяжитесь с LinkedIn , поделитесь своей историей или просто поздоровайтесь. Независимо от того, пересматриваете ли вы направление своей жизни или просто ставите под сомнение свои мотивы, я здесь, чтобы поговорить и поделиться идеями из моего собственного путешествия.