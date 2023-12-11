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    Демистификация токеномической модели ZKFairк@lumoz
    13,072 чтения

    Демистификация токеномической модели ZKFair

    2023/12/11
    3m
    к @lumoz 13,072 чтения
    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    ZKFair, управляемая сообществом сеть xZK L2, официально запустила свою тестовую сеть, пригласив к участию более 30 000 пользователей. Проект направлен на решение проблем в экосистеме ZK L2, представляя модель честного запуска со 100% участием сообщества. Инновационное распространение токенов включает в себя раздачу комиссий за газ и раздачу сообществ, конкретные детали которых будут объявлены до запуска основной сети 20 декабря. ZKFair поощряет участие пользователей и стремится переопределить будущее экосистемы ZK. Следуйте их официальному аккаунту в Твиттере для получения более подробной информации.
    featured image - Демистификация токеномической модели ZKFair
    tech-stories #zkfair #tokenomics #lumos
    Lumoz (formerly Opside) HackerNoon profile picture

    @lumoz

    Lumoz (formerly Opside)

    Lumoz(formerly Opside), a decentralized ZK-RaaS (ZK-Rollup-as-a-Service) network featuring ZKP mining.

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    by Lumoz (formerly Opside) @lumoz.Lumoz(formerly Opside), a decentralized ZK-RaaS (ZK-Rollup-as-a-Service) network featuring ZKP mining.
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