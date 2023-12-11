Демистификация токеномической модели ZKFair
Слишком долго; ЧитатьZKFair, управляемая сообществом сеть xZK L2, официально запустила свою тестовую сеть, пригласив к участию более 30 000 пользователей. Проект направлен на решение проблем в экосистеме ZK L2, представляя модель честного запуска со 100% участием сообщества. Инновационное распространение токенов включает в себя раздачу комиссий за газ и раздачу сообществ, конкретные детали которых будут объявлены до запуска основной сети 20 декабря. ZKFair поощряет участие пользователей и стремится переопределить будущее экосистемы ZK. Следуйте их официальному аккаунту в Твиттере для получения более подробной информации.