Год крипты

Криптобратья, ликуйте! 2024 год с таким же успехом можно было бы переименовать в год криптовалюты, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США открыла шлюзы для инвестиций в криптовалюту с одобрения спотового торгуемого на бирже биткойн-фонда, в результате чего самая популярная в мире криптовалюта достигла самого высокого уровня за всю историю. уже с апреля 2022. И это даже не конец января! Утверждение ETF, которое было горячей темой в течение многих лет и недавно набрало обороты после таких проектов, как Blackrock и имел На пороге Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в поисках одобрения сейчас описывается как переломный момент для биткойнов и криптовалют в целом. Оттенки серого постучал снова Но надпись была на стене. Фактически, недавний опрос, проведенный букмекерской платформой Polymarket, показал шансы в пользу того, что биткойн-ETF будет одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам США к 15-му числу. По данным CoinDesk Подавляющее большинство участников рынка (85%) полагали, что ETF может быть одобрен позднее в этом месяце. Между тем, хорошие ребята из Bloomberg (да, Bloomberg!) оценили вероятность более чем в 90%! отчет Однако читатели HackerNoon были гораздо более пессимистичны: только 46% считали, что такое возможно, а еще 31% считали, что это может произойти, но не в этом месяце. Генеральный директор HackerNoon Дэвид Смук был одним из сторонников верующих (в отличие от * *Редакторы HackerNoon). некоторый Теперь, когда ETF одобрен, возникают некоторые вопросы о том, насколько на самом деле ценны биткойны и/или криптовалюты. Большинство скажет вам, что волшебство цифра теперь очевидна, и хотя это может произойти, а может и не произойти, существуют компании, подобные поставщику данных CryptoQuant, который ранее что одобрение ETF спровоцирует распродажу. 100 000 долларов США предупредил На момент публикации не похоже, что биткойн действительно преодолел отметку в 50 000 долларов, но это не повод для ходлеров и бриллиантовых рук беспокоиться, поскольку оптимизм в отношении криптовалют , и все больше и больше людей указывают на чтобы доказать тот факт, что, возможно, криптовалюты наконец-то оправдают свои обещания (какими бы они ни были). сохраняется шквал событий Итак, вполне возможно, что 2024 год станет Годом Крипто™. 👋 Вы читаете «Краткий обзор новостей технологических компаний» от HackerNoon — еженедельный сборник технических новостей, который объединяет собственные данные HackerNoon с интернет-тенденциями, чтобы определить, какие компании растут и падают в общественном сознании. , чтобы получать рассылку новостей на свой почтовый ящик каждый вторник. Подпишитесь здесь полную Microsoft и OpenAI пострадали от исков о нарушении авторских прав Ах. Какой выпуск новостей технологических компаний HackerNoon будет полным без упоминания об искусственном интеллекте? Я имею в виду, что если это не криптовалюта, то это определенно ИИ. Ну, это похоже на и попадают в неприятности из-за того, что наживаются на работе других людей, создавая продукты искусственного интеллекта с использованием контента, доступного в Интернете. Самым важным, если вы пропустили это, было вот это. Газета New York Times подала иск против Microsoft и OpenAI за якобы копирование и использование миллионов ее работ для создания инструментов генеративного искусственного интеллекта, основанных на так называемых моделях большого языка. Майкрософт ОпенАИ иск Но, как ни странно, в то время как NYT сейчас идет по пути иска, она вела переговоры с OpenAI о лицензировании своего контента. По той или иной причине (может, дело в деньгах?) переговоры сорвались, и NYT решила подать иск. Но пока дело рассматривается в суде, сама NYT сообщила, что другие крупные медиаорганизации США уже ведут переговоры с компаниями о лицензировании их работы. Мы говорим о таких компаниях, как Gannett, News Corp и IAC, которые определяют цены и условия лицензирования производимой ими работы для Microsoft и OpenAI для создания или улучшения своих продуктов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Фактически, теперь сообщает, что CNN, Fox и Time также обсуждают условия с создателем ChatGPT. новый отчет Если новостные организации, лицензирующие свой контент, вас беспокоят, важно отметить, что Associated Press уже продает свой контент OpenAI, как и немецкий Аксель Спрингер, но это не значит, что Сэм Альтман просто хочет удержать всех, кто приходит в его офисы. Фактически, только недавно генеральный директор OpenAI попытался обосновать необходимость продолжения использования работ, защищенных авторским правом, для обучения ИИ, утверждая, что в рамках добросовестного использования. По сути, это что Мета Марка Цукерберга планирует сделать, если что-то из этого или Пользователи пытаются подать в суд на компанию за использование их постов для разработки собственного искусственного интеллекта. упал тот же аргумент Фейсбук Инстаграм Но подумайте об этом. Если что-то вроде ChatGPT сможет научиться тому, как репортеры пишут статьи, сможет ли оно затем воспроизводить, казалось бы, правдоподобные истории, чтобы обмануть массы и заставить их совершить то или иное действие? Если в это поверить, будущее выглядит мрачным. Похоже, шутки о том, что ИИ манипулирует людьми, контролируя средства массовой информации и новости, больше не останутся шутками. 🤫 На этой неделе Microsoft заняла 14-е место в рейтинге технологических компаний HackerNoon. Новый год, новые увольнения Похоже, мы переживаем повторение 2023 года. Хотя масштабы сокращения рабочих мест не такие серьезные, как в начале 2023 года, только что объявила, что уволит сотни своих сотрудников из нескольких команд, и черт*!* Google Прошлый год был трудным временем для работы в сфере технологий, поскольку почти каждый крупный технологический гигант объявил о сокращении рабочих мест, от которого пострадали тысячи людей. Разговаривали , , , Google, - что угодно, и они были там. Объяснение заключалось в том, что эти компании наняли слишком много людей во время пандемии COVID-19 и больше не знали, что с ними делать теперь, когда спрос на их продукцию падает (и типа, почему бы и нет сейчас? чтобы люди могли выйти на улицу и потрогать траву!). Мета Майкрософт Амазонка Твиттер/Х Хотя дела у Google могут быть неприятными, у поставщика программного обеспечения для видеоигр Unity Software дела обстоят совершенно отвратительно. около четверти ее рабочей силы (около 1800 человек). Недавно компания вызвала споры после введения системы оплаты для разработчиков, использующих ее программное обеспечение для создания игр; этот шаг не был популярен, что вынудило компанию . отпускание отменить изменения В довершение всего, Amazon тоже нескольких сотен человек в некоторых его подразделениях, что ознаменовало еще одно бурное начало года для технических работ. отпускание На этой неделе Google заняла второе место в рейтинге технологических компаний HackerNoon. Amazon оказался на 11-м месте. В других новостях.. 📰 Apple делится самыми популярными подкастами 2023 года — через Яблоко CES 2024: самые странные заявления о технологиях, гаджетах и искусственном интеллекте из Лас-Вегаса — через TechCrunch Snapchat позволит родителям решать, могут ли их подростки использовать чат-бота с искусственным интеллектом — через Си-Эн-Эн Microsoft обогнала Apple как самую дорогую компанию в мире Рейтер Эксклюзив: даже Билл Гейтс был удивлен ChatGPT — через Аксиос И это завершение! 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