В чью игру ты играешь?





Нам с вами в детстве дали наркотик. Одобрение, признательность, похвала, успех, признание, популярность — называйте это как хотите, но это наркотик, вызывающий зависимость от других людей в ущерб нашим подлинным желаниям.





«Вы становитесь роботом. Вы хотите увидеть, каким роботизированным существованием живут люди? Послушай это. У вас есть робот, который приходит сюда, и я говорю: «Ого, вы так красиво выглядите!», и робот поднимается вверх. Я нажимаю кнопку под названием «Признательность», и все сразу начинается. Затем я нажимаю еще одну кнопку под названием «Критика» — ровно на земле. Тотальный контроль. <…>» — Энтони де Мелло





Это резкая оценка, но правдивая.

Общество

Различные социальные механизмы закладываются в нас на раннем этапе и сохраняются на протяжении всего времени. социальные эмоции такие как стыд, смущение, вина и т. д.

Большинство родителей замешаны в этом, но мы должны проявить сострадание, поскольку они были слишком воспитаны, чтобы подчиняться программам общества . Программное обеспечение — единственный способ заставить множество людей сотрудничать. Может ли общество функционировать без него? Возможно нет.





Мы социальные существа, и исключение из группы воспринимается как угроза выживанию. Будучи детьми, зависимыми от родительской любви, мы учимся соответствовать внешним ожиданиям, чтобы чувствовать себя в безопасности и любимыми, отодвигая на второй план свои собственные желания. Это сохраняется и во взрослом возрасте. Люди достигают социально санкционированных целей, но чувствуют себя нереализованными, чувствуют, что жизнь должна быть хорошей, но чего-то все еще не хватает. Это потому, что в итоге они прожили чужую жизнь. Жизнь, основанная на одобрении стандартов общества, чтобы подтвердить, что с ними все в порядке. Отсутствие золота на конце радуги заставляет некоторых людей заниматься саморазвитием. Другие повторяют одну и ту же программу до бесконечности.





Примечание к этой теме: я слышу, как люди жалуются, что общество не делает X или Y: не поощряет личностный рост, здоровое развитие, финансовую свободу, независимое мышление и т. д. Ни хрена, Шерлок, конечно, это не так. Выживание общества зависит от того, делаете ли вы то, что ему нужно, а не то, что вы хотите. Это не заговор. Вы не будете совать стейк голодной гиене, а потом кричать, когда она съест ваш обед. Если вы хотите перемен, оставьте в покое бедное общество (включая своих родителей) и работайте над собой.





Когда мы не понимаем, что для нас значит подлинная жизнь (позвольте мне противоречить самому себе и сказать, что это практически невозможно, а подлинность — это просто еще один маркетинговый термин, но об этом в другой раз), мы умираем постепенно.





Еще одним огромным недостатком жизни по стандартам общества является то, что мы становимся неспособными любить.





« В результате приема этого препарата вы потеряли способность любить. Ты знаешь почему? Потому что вы больше не можете видеть ни одного человека.

Вы так хорошо осознаете, принимают они вас или нет, одобряют они вас или нет. Вы рассматриваете их как угрозу вашему препарату или как поддержку вашего препарата.

Политик часто вообще не видит людей; он видит голоса. И если вы не представляете ни угрозы, ни поддержки для его получения голосов, он вас даже не замечает. Бизнесмен видит большие деньги; он не видит людей, он видит деловые сделки. Но мы ничем не отличаемся, если находимся под действием этого наркотика… Как можно любить то, чего даже не видишь ?» - Энтони де Мелло

Бизнес

Вот почему поиск богатства кажется трудным, и относительно немногие люди этим занимаются. Потому что это идет против течения. В большинстве обществ быть богатым считается чем-то плохим, что отражено в бесчисленных высказываниях и стереотипах о разлагающей природе богатства. По сути, это истории, которые люди рассказывают себе о том, почему они не могут достичь финансового успеха, хотя на самом деле это социальный механизм, мешающий им добиться этого.

Когда кто-то (подсознательно) чувствует, что он не должен быть богатым, потому что так говорит его племя, он может также не хотеть, чтобы другие добились успеха, что приводит к распространению историй, которые препятствуют стремлению к богатству. Со временем эти нарративы глубоко укореняются, действуя как еще одна форма социального контроля. Обществу не нужно манипулировать, нужны давление со стороны сверстников и общественные ожидания.

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Я наблюдаю, как общество одновременно ненавидит и любит деловых людей. Нам нравятся хорошие истории о переходе из грязи в князи, пока человек воспринимается как симпатичный (например, Майкл Джордан). Но, как правило, никто не хочет, чтобы кто-то из их знакомых стал (намного) богаче его, потому что это поднимает вопрос о статусе. Если два человека начинают свою карьеру в одном социальном классе и один становится намного (относительно) богаче, другой чувствует, что сделал что-то не так. Скорее, с ними что-то не так. В конце концов, у них обоих были схожие обстоятельства, так почему же он не добился того, чего достиг его одноклассник? Тяжелая работа — один из множества возможных ответов, но важно то, почему вообще возникает этот вопрос. Это потому, что общество, особенно капиталистическое, построено на конкуренции посредством сравнения. Не поймите меня неправильно, я люблю соревноваться, но я не любитель сравнений. В большинстве случаев сравнение убивает подлинность и, следовательно, прогресс.





Если я сравню себя с кем-то, кто это сделал, я могу начать чувствовать 💩 и, таким образом, начать принимать мнение общества о том, что «деньги — это корень всех зол».

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Я восхищаюсь деловыми людьми, потому что им удалось действовать в своих интересах, несмотря на предустановленное социальное программное обеспечение (чего я пока не могу сделать, отсюда и восхищение). Вот почему социопаты (не имеющие опыта социальных эмоций) так преуспевают в бизнесе: манипуляция обществом, осуществляемая посредством социальных эмоций, их не беспокоит.





Ответственность пропорциональна свободе: чем больше ответственности, тем больше свободы. По сути, чем больше вы готовы бросить вызов социальным нормам и принять как социальные, так и финансовые риски, тем больше ваше потенциальное вознаграждение. Вот почему сравнительно мало людей решаются заняться бизнесом: трудно противостоять давлению общества.





Как отмечает Навал Равикант:





Статус — это ваше место в социальной иерархии». Общество играет в статусные игры. Они получают статус, нападая на людей, играющих в игры по созданию богатства.

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В какую игру ты играешь?

В чью игру ты играешь?