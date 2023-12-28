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    В Web3 главное — сообщество, а не контентк@emmanuelaj
    628 чтения

    В Web3 главное — сообщество, а не контент

    2023/12/28
    12m
    к @emmanuelaj 628 чтения
    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    Что такое сообщество Web3 и как его создать? Если вы хотите узнать что-то о его создании, читайте дальше.
    featured image - В Web3 главное — сообщество, а не контент
    web3 #web3 #community-building
    Emmanuel Ajala HackerNoon profile picture

    @emmanuelaj

    Emmanuel Ajala

    Copywriter | SaaS and Web3

    Credibility

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

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