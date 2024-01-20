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    Вот что вам не говорят о запуске на Product Huntк@adrob

    Вот что вам не говорят о запуске на Product Hunt

    2024/01/20 Новая история
    6m
    к @adrob
    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    Самая большая ошибка — отложить запуск вашего продукта. Разработчики занимаются программированием вместо того, чтобы сосредоточиться на маркетинге и продвижении продукта.
    featured image - Вот что вам не говорят о запуске на Product Hunt
    media #startup-marketing #hackernoon-bn
    Aleksandr Drobushevskiy HackerNoon profile picture

    @adrob

    Aleksandr Drobushevskiy

    I'm a solo entrepreneur. I want to create a project worth $30,000, sell it, and start a new project worth $300,000.

    Credibility

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    Aleksandr Drobushevskiy HackerNoon profile picture
    by Aleksandr Drobushevskiy @adrob.I'm a solo entrepreneur. I want to create a project worth $30,000, sell it, and start a new project worth $300,000.
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