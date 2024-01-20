Вот что вам не говорят о запуске на Product Hunt

Большинство любимых проектов остаются неизвестными, без пользователей, без аудитории и не приносят создателю никакой пользы, кроме несбывшихся надежд и траты личного времени в выходные и вечера. Основная причина – необходимость большего маркетинга и продвижения продукции. Я экспериментировал на себе и своем продукте. Четыре недели я сосредоточился на продвижении продукта и хочу поделиться результатами. Введение У меня был план продвигать свой продукт за четыре недели, превратив его практически из ничего в публикацию на ProductHunt (PH). Идея была в том, чтобы быстро создать простейший MVP продукта, отказаться от программирования, перестать бесконечно «шлифовать код» в своем проекте, разрабатывать и добавлять функции, которые якобы нужны пользователям, постоянно что-то улучшать, а вместо этого сосредоточиться на маркетинге и продвижении. Я следовал своему плану четыре недели и хочу поделиться результатами продвижения и своими мыслями. Я расскажу о процессе запуска на PH, поделюсь результатами в цифрах и наглядности, а также обсужу свои выводы и то, что можно улучшить в процессе продвижения. Каков был план? Позвольте мне напомнить вам о моем плане предоставить контекст: Первая неделя: напишите и опубликуйте две ежедневные статьи на различных новостных платформах. Делитесь короткими постами о каждой статье в социальных сетях. Отвечайте на комментарии. Вторая неделя: Монетизируйте продукт. Опубликуйте итоги первой недели отдельной статьей на ресурсах и в социальных сетях. Третья неделя: подготовка к запуску на PH и связанных платформах. Подготовьте комплексный документ, содержащий все необходимые медиа-документы, тексты и переводы на английский язык. Собирайте и просматривайте контакты знакомых и людей из цифрового сообщества. Четвертая неделя: запуск на PH. Активно публикуйте везде статьи и посты о запуске PH. С момента запуска до окончания голосования участвуйте в социальных сетях, преимущественно в X (Twitter), и привлекайте внимание пользователей к запуску. Это один из самых сложных дней, поскольку необходимо бодрствовать более 24 часов — продолжительности голосования за «Товары дня». Вы можете просмотреть полный план . здесь Какие цели были поставлены в самом начале? Цитата из статьи с четырехнедельным планом. Ничего страшного не произойдет, если в итоге результаты не будут утешительными. Мы получим бесценный опыт и системный подход, который можно будет повторять неоднократно. У нас будет скелет системы и процесс, на основе которого мы позже сможем наращивать мышечную массу. Мы поймем наши ошибки, поскольку пользователи оставляют отзывы и делятся своим мнением. Это не значит, что у нас будет 0 пользователей; минимум, что мы получим, — это 1000 новых бета-тестеров и пользователей. Стоит ли тратить месяц на упорный труд ради такого опыта и обучения? Я думаю, оно того стоит. Выбор товара для продвижения Для запуска я выбрал простой и удобный продукт. Это , который позволяет вам отслеживать ваши домены и следить за любыми другими доменами. Бот отправляет уведомление в Telegram за несколько дней до окончания срока регистрации домена. бот Telegram Процесс продвижения и запуска Честно говоря, для меня как для разработчика это было серьезным испытанием. Каждый день я испытывал усталость, дискомфорт и трудности. Мне пришлось приложить много усилий и заставить себя делать то, что мне нужно по плану, а именно маркетинг и продвижение. Сопротивление Мой разум сопротивлялся на каждом шагу. Мне очень хотелось вернуться в свою комфортную среду — писать код, наслаждаться процессом разработки, заниматься техническими задачами, планировать дополнительные функции или проверять логи и исправлять ошибки. По сути, делаю все ненужное, что, как мне казалось, будет способствовать продвижению моего продукта. В конце концов, это было бы настолько здорово, что каждый захотел бы этим поделиться. В этом суть плана — переключить мышление с разработки на продвижение, подумать о маркетинге и рекламе, выработать привычку и научиться чему-то новому. Каждый день мне приходилось делать следующее: Пишите статьи и посты для социальных сетей. Отвечайте на комментарии и вопросы. Рассказывайте и придумывайте истории о моем продукте. Подумайте, как представить мой продукт аудитории и пользователям. Исследуйте новые ресурсы и платформы. Читайте посты, статьи и книги по маркетингу и продвижению. Дополнительная мотивация Я понял, что это в каком-то смысле похоже на тренировку — мозг не хочет работать и тратить на это энергию; он хочет отдохнуть и заняться привычными делами. Понимая это, я иногда прибегал к уловкам и временной мотивации. Я читаю посты и истории предпринимателей на X или IndieHackers. Это сработало хорошо. В этом процессе вы начинаете находить полезные статьи и знакомиться с новыми интересными людьми, которые делятся своим опытом. Читаешь их посты и поражаешься, насколько сильны эти люди. Насколько легко они запускают свои проекты, и вы будете поражены прибылью от 12 000 до 100 000 долларов в месяц на их проектах. Это мотивирует и предоставляет ресурсы для движения вперед, преодолевая дискомфорт и моральную боль. Мифы и запуск Product Hunt Я прочитал все возможные руководства и статьи, которые нашел в Интернете о запуске на PH. Говорят, что нужно: Готовьтесь к запуску от 3 до 6 месяцев. Похоже, это проявление распространенного среди начинающих основателей стартапов недуга, называемого прокрастинацией. Тратить полгода на составление документов, обманывая себя, что делаем что-то полезное, что будет продвигать наш продукт. В конце концов, через месяц вектор сместится на что-то другое, и мы не запустимся. Запускаем с помощью лаунчера. Лаунчер — это известный и авторитетный основатель стартапа или предприниматель с огромным количеством подписчиков. Хотя это может помочь, если у вас много подписчиков на PH. Я решил запустить самостоятельно. Запуск только по вторникам. Во вторник обычно наблюдается повышенная активность на PH. Люди, просматривающие новые продукты, могут быть более активными и готовыми к участию. Я запускал в понедельник и в отпуске, и да, у меня было меньше освещения, чем у проектов в другие дни, но и конкуренция была ниже. Соберите контакты нескольких сотен человек и отправьте каждому личное сообщение в день запуска для получения поддержки. Думаю, когда люди читают такие гайды, они сразу впадают в панику и отказываются от идеи запуска на РН. Я решил обратиться всего к 50 близким людям, с которыми общаюсь. Другим я рекомендовал поддержку LinkedIn и алгоритмов XX, которые хорошо работают с пост-охватом. Как только вы опубликуете публикацию с ключевыми словами и хэштегами, люди, заинтересованные в ней, увидят вашу публикацию в своей ленте и начнут с ней взаимодействовать. Итак, в день запуска я решил провести 24 часа на X, общаясь с пользователями, отслеживая новые публикации и комментируя, чтобы привлечь внимание к моему профилю, публикациям и запуску PH. Затем я попросил людей поддержать меня на PH, и это сработало. Люди были заинтересованы в продукте; Я получил отзывы пользователей. Публикуйте на всех связанных и подобных платформах. Лучше сосредоточиться на попадании в Топ-3 голосования. После этого другие связанные платформы автоматически добавят вас в свои каталоги. Результаты запуска Процесс продолжается, и с каждым днем все упомянутые выше показатели растут. Он работает как снежный ком, продолжая катиться и увеличиваться в размерах. В самом начале было сложно начинать с нуля — не было ни ресурсов, ни сообщества и подписчиков в социальных сетях, ни понимания того, как это работает, ни понимания той решающей роли, которую играет сообщество в запуске проекта. Какие выводы я сделал? Через месяц активной работы по продвижению продукта, следуя плану, я добился увеличения количества новых пользователей на 50% по сравнению с общим количеством, приобретенным за год. Я был очень разочарован в себе, потому что целый год работал над техническим долгом и функциями программирования вместо того, чтобы сосредоточиться на маркетинге и продвижении продукта. Я даже не представляю, каких результатов можно добиться, посвятив маркетингу целый год, а не один месяц. Я пересмотрел свой подход и планирую выделить около 20% своего времени на разработку, а остальное посвятить маркетингу, налаживанию связей, развитию социальных сетей и увеличению продаж. Самое главное, я провел эту маркетинговую кампанию с нулевым бюджетом. 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