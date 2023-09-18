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    Обучение AR и VR: использование возможностейк@pavelorlov
    1,389 чтения

    Обучение AR и VR: использование возможностей

    2023/09/18
    9m
    к @pavelorlov 1,389 чтения
    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    Технологии дополненной и виртуальной реальности открывают путь к новаторским методологиям обучения в различных секторах. В этой статье рассматривается преобразующий потенциал AR и VR в формировании персонализированного и адаптивного опыта обучения.

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    futurism #augmented-reality #vr #ar
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    @pavelorlov

    Pavel Orlov

    Co-founder of Innowise Group. 20+ years' experience driving business growth through innovative technologies.

    Credibility

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    by Pavel Orlov @pavelorlov.Co-founder of Innowise Group. 20+ years' experience driving business growth through innovative technologies.
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