Обучение AR и VR: использование возможностей

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Технологии дополненной и виртуальной реальности открывают путь к новаторским методологиям обучения в различных секторах. В этой статье рассматривается преобразующий потенциал AR и VR в формировании персонализированного и адаптивного опыта обучения.