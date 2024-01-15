Будущее криптовалют и Web3 – мультичейн
Слишком долго; ЧитатьВ статье объявляется, что дебаты по поводу сингулярной и многоцепной криптоэкономики решены в пользу многоцепочечного будущего. В нем подчеркивается, что децентрализация, основной принцип криптодвижения, лучше реализуется в системе с несколькими цепочками. Аргументам против мультичейна, таким как техническая и экономическая фрагментация, ослабление безопасности и усложнение развития, противостоят аргументы, поддерживающие экономическую устойчивость, техническую избыточность и здоровую конкуренцию. В статье мир мультичейнов представлен как четырехмерная паутина с развивающимися концепциями цепочек, свертываний и слоев. Несмотря на разные мнения, в статье делается вывод о том, что децентрализация будет преобладать, предлагая инноваторам вместе строить мир с несколькими цепочками.