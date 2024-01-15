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    Будущее криптовалют и Web3 – мультичейнк@andreydidovskiy
    368 чтения

    Будущее криптовалют и Web3 – мультичейн

    2024/01/15
    6m
    к @andreydidovskiy 368 чтения
    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    В статье объявляется, что дебаты по поводу сингулярной и многоцепной криптоэкономики решены в пользу многоцепочечного будущего. В нем подчеркивается, что децентрализация, основной принцип криптодвижения, лучше реализуется в системе с несколькими цепочками. Аргументам против мультичейна, таким как техническая и экономическая фрагментация, ослабление безопасности и усложнение развития, противостоят аргументы, поддерживающие экономическую устойчивость, техническую избыточность и здоровую конкуренцию. В статье мир мультичейнов представлен как четырехмерная паутина с развивающимися концепциями цепочек, свертываний и слоев. Несмотря на разные мнения, в статье делается вывод о том, что децентрализация будет преобладать, предлагая инноваторам вместе строить мир с несколькими цепочками.
    featured image - Будущее криптовалют и Web3 – мультичейн
    web3 #future-of-blockchain
    Andrey Didovskiy HackerNoon profile picture

    @andreydidovskiy

    Andrey Didovskiy

    Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.

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    by Andrey Didovskiy @andreydidovskiy.Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.
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