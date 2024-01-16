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    Дегуманизирует ли автоматизация маркетинг?к@deepikapundora

    Дегуманизирует ли автоматизация маркетинг?

    2024/01/16 Новая история
    5m
    к @deepikapundora
    tldt arrow
    RU
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    Слишком долго; Читать

    Личный взгляд на то, как неправильное использование автоматизации дегуманизирует маркетинговое взаимодействие.
    featured image - Дегуманизирует ли автоматизация маркетинг?
    tech-stories #marketing-automation
    Deepika Pundora HackerNoon profile picture

    @deepikapundora

    Deepika Pundora

    Founder @Ukti // Sharing actionable tips on content marketing for SaaS.

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