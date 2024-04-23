Шифропанки пишут код: Фил Циммерман и PGP

Криптография может использоваться не только для децентрализованных и частных денег, но и для частных коммуникаций. Активисты, известные как шифропанки, слишком хорошо это знали, и именно поэтому из этот список рассылки началось в 90-е годы. Множество бесплатных и полезных криптографических инструментов — наследие шифропанков, в том числе созданный Филом Циммерманом — выдающимся шифропанком и по сей день.





Родился 12 февраля 1954 года в Камдене, штат Нью-Джерси. Циммерманн изучал информатику в Атлантическом университете Флориды, где получил степень в 1978 году. Его карьера началась с должностей в области разработки программного обеспечения в различных компаниях, в том числе в атомной энергетической компании System Simulation Corporation, где он работал над системами криптографической безопасности.





Однако самое интересное то, что он также был антиядерным активистом. Это известено что он был арестован за участие в антиядерном протесте в Неваде вместе с такими известными фигурами, как Карл Саган и Мартин Шин. Эта приверженность активизму подчеркнула убеждения Циммермана, укрепив его позиции в антиядерном движении.





В условиях меняющегося геополитического ландшафта начала 1990-х годов Циммерманн сосредоточил внимание на криптографии, осознав ее потенциал для защиты частных коммуникаций во все более взаимосвязанном мире. Именно в этот период он присоединился к шифропанкам и создал свой «выдающийся опус».

Довольно хорошая конфиденциальность (PGP)

Эту вещь даже Сатоши Накамото использовал для защиты своей электронной почты, и она до сих пор широко используется в качестве стандарта для конфиденциального общения. PGP — это программа шифрования, разработанная в 1991 году и предназначенная для защиты сообщений электронной почты . Мотивация Циммермана создать PGP коренилась в его опасениях по поводу правительственной слежки и потребности в доступных криптографических инструментах для защиты частной жизни. По его собственным словам :





"Это личное. Это личное. И это никого не касается, кроме тебя. Возможно, вы планируете политическую кампанию, обсуждаете налоги или у вас тайный роман. Или вы можете общаться с политическим диссидентом в репрессивной стране. Что бы это ни было, вы не хотите, чтобы ваша личная электронная почта (электронная почта) или конфиденциальные документы были прочитаны кем-либо еще (...) PGP дает людям возможность взять свою конфиденциальность в свои руки. В этом возросла социальная потребность. Вот почему я это написал».





Что касается внутренних функций, PGP использует пару криптографических ключей для каждого пользователя — открытый ключ и закрытый ключ. Открытый ключ, который распространяется свободно, используется другими для шифрования сообщений, предназначенных пользователю. При этом для расшифровки этих сообщений используется закрытый ключ, который пользователь сохраняет в тайне.





Когда кто-то хочет отправить зашифрованное сообщение пользователю PGP, он получает открытый ключ получателя. Используя этот ключ, они шифруют сообщение, гарантируя, что только предполагаемый получатель, обладающий соответствующим секретным ключом, сможет его расшифровать и прочитать. Этот процесс обеспечивает конфиденциальность сообщения.





Кроме того, PGP поддерживает цифровые подписи, позволяя пользователям проверять подлинность и целостность электронных писем. Хешируя сообщение и шифруя его своим закрытым ключом, отправители создают цифровые подписи, которые получатели могут проверить с помощью открытого ключа отправителя.

После ПГП

В то время правительство США считало криптографические инструменты оружием, и именно поэтому власти расследовали Циммермана за бесплатное распространение PGP. К счастью, в 1996 году дело было закрыто без предъявления обвинений, и шифропанк основал компанию PGP Inc. вместе с новой версией PGP. Компания, отвечавшая за поддержку программного обеспечения, в конечном итоге была продана Symantec в 2010 году.





После успеха PGP Циммерманн также участвовал в различных проектах, направленных на повышение цифровой безопасности и конфиденциальности. В 2012 году вместе с Майком Янке и Джоном Калласом он стал соучредителем Silent Circle, сосредоточившись на разработке безопасного оборудования и программных решений на основе подписки. Кроме того, Циммерманн сотрудничал с другими ключевыми фигурами из Silent Circle и Lavabit (сервис зашифрованной веб-почты) для создания в 2013 году Dark Mail Alliance с целью создания нового протокола для улучшения шифрования электронной почты и устранения ограничений PGP.





Помимо своих криптографических усилий, Циммерман распространил свое влияние на платформы социальных сетей, выступая за этические и ориентированные на конфиденциальность альтернативы основным платформам, таким как Facebook. Его участие в социальной сети Окуна , ранее известная как Openbook, стремилась предоставить пользователям платформу, в которой конфиденциальность и демократические ценности отдаются приоритету моделям, ориентированным на прибыль.





Вклад Циммермана получил широкое признание: его новаторская работа в области криптографии и защиты цифровых прав отмечена многочисленными наградами. От введения в залы славы до престижных наград, таких как премия Луи Брандейса от Privacy International и премия Норберта Винера за социальную и профессиональную ответственность, наследие Циммермана продолжает находить отклик в сфере технологий и защиты прав человека.

В мире наблюдения

Есть такой закон, который называется «закон Циммермана». его слова о технологиях и слежке: «Естественный поток технологий имеет тенденцию двигаться в направлении упрощения слежки (…) способность компьютеров отслеживать нас удваивается каждые восемнадцать месяцев». Если период точный или нет на самом деле, это не имеет значения, потому что сегодня масса наблюдения и цензура стали обычным явлением для правительств во всем мире.





PGP может помочь нам защитить нашу конфиденциальность и цифровые права, но это не единственный доступный для этого инструмент. Обайт , например, также может помочь с частным общением и децентрализованными, быстрыми и безопасными финансовыми транзакциями по всему миру. Построенный на основе структуры направленного ациклического графа (DAG), Obyte обеспечивает глобальные транзакции без необходимости в майнерах или каких-либо других посредниках. Эта структура позволяет Obyte повысить свою децентрализацию и предлагает своим пользователям высокий уровень контроля.









Помимо своих финансовых особенностей, где токенизация любого актива Также возможно, Obyte интегрирует функции частной связи непосредственно в свою платформу. Пользователи могут использовать встроенную систему обмена сообщениями Obite. в кошельке для безопасного и конфиденциального общения благодаря сквозному шифрованию, аналогичному PGP.





Эта функция повышает конфиденциальность пользователей, позволяя им свободно общаться без участия компании или правительства, обеспечивая тем самым комплексное решение как для финансовых транзакций, так и для обмена личными сообщениями. В результате мы можем сказать, что Obyte предоставляет пользователям универсальную платформу для безопасного и конфиденциального взаимодействия по всему миру.





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