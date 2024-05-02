Шифропанки пишут код: Джулиан Ассанж и WikiLeaks

Это имя наверняка звучит в колоколе — или во всей колокольне. Джулиан Ассанж является типичной фигурой среди шифропанков, олицетворяющей дух бунта и технологических возможностей, которые определяют это движение. Его путь, возникший на пороге цифровой эпохи, переплетается с идеалами личной конфиденциальности, прозрачности и свободы информации. Траектория Ассанжа как выдающегося активиста, журналиста и опытного программиста отражает эволюцию шифропанков с конца 20-го века до цифрового авангарда 21-го века.
Давайте помнить это
Что касается Ассанжа, то его в первую очередь признают основателем широко популярной WikiLeaks: платформы, предназначенной для публикации секретных документов от частных лиц, правительств и корпораций с целью разоблачения их проступков и преступлений перед всем миром. Однако это не единственное, над чем он работает.
Он даже опубликовал
Ассанж родился в Квинсленде (Австралия) в июле 1971 года. Он с юных лет культивировал страсть к хактивизму, демонстрируя замечательные навыки хакерства и программирования с 16 лет. Он был заметной фигурой в группе молодых хакеров, известной как «Интернационал». Subversive», посвященный выдающимся взломам с целью получения важной информации от компаний. Эта эпоха даже приобрела
Помимо хакерства, он начал программировать и создавать новые криптографические инструменты в 1994 году, вероятно, после того, как присоединился к списку рассылки шифропанков . Среди его выдающихся творений была Rubberhose — программа шифрования, предназначенная для защиты данных с помощью методов шифрования. Хотя Rubberhose больше не поддерживается активно, его внимание к безопасности данных вдохновило на разработку современных инструментов шифрования и широкое внедрение более надежных методов цифровой безопасности.
Кроме того, Ассанж разработал системы кибервойны, такие как сканер портов Strobe, предназначенный для одновременного выявления уязвимостей в большом количестве компьютеров. Он также модерировал форум AUCRYPTO и к 1996 году запустил веб-сайт, предлагающий советы по компьютерной безопасности тысячам подписчиков.
В 1998 году он стал соучредителем Earthmen Technology, компании, специализирующейся на технологиях обнаружения сетевых вторжений, а также работал консультантом в крупных корпорациях, получая значительный доход. Проект «LEAKS» также начал обретать форму, поскольку в 1999 году он зарегистрировал доменleaks.org .
Конечно, это «выдающееся произведение» Ассанжа. Этот бренд, зарегистрированный как некоммерческая организация, финансируемая за счет пожертвований, был основан в 2006 году. Как мы уже упоминали ранее,
За прошедшие годы WikiLeaks обнародовал множество важных документов, начиная от нарушений прав человека и заканчивая коррупцией в правительстве и международным шпионажем. Эти разоблачения оказали значительное влияние на политическую сферу и сферу СМИ, вызвав дебаты о прозрачности, подотчетности и праве на информацию.
Среди наиболее заметных разоблачений WikiLeaks — события в Ираке и Афганистане.
Сегодня WikiLeaks все еще существует в сети, но последняя его публикация была в 2021 году, а с ноября 2022 года многочисленные документы в его библиотеке стали недоступны. По словам Ассанжа, в настоящее время они не могут публиковаться из-за ограничений финансирования, установленных США, угрозы потенциальным информаторам и его собственных юридических проблем.
Как и следовало ожидать, учитывая его род деятельности, Ассанжу и в зрелом возрасте приходилось нелегко с властями. Опубликованные утечки привлекли к нему внимание международной общественности и вызвали гнев правительств во всем мире, особенно в Соединенных Штатах.
После этого Ассанж столкнулся с целым рядом юридических проблем. В 2010 году Швеция выдала ему европейский ордер на арест по обвинению в сексуальном насилии. Он отверг обвинения, назвав их «
Эта ситуация побудила Ассанжа в июне 2012 года попросить убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции. Это заявление о предоставлении убежища, защитив Ассанжа от немедленного судебного преследования, спровоцировало затяжное дипломатическое противостояние между Эквадором, Великобританией и Швецией, обострив международные отношения и вызвав дебаты о правах Ассанжа и пределах дипломатического иммунитета.
Его длительное пребывание привело к ухудшению условий и усилению напряженности в отношениях с властями Эквадора, кульминацией чего стало то, что Эквадор лишил его статуса убежища в апреле 2019 года. Впоследствии британские власти арестовали Ассанжа за нарушение условий освобождения под залог, связанных с запросом Швеции об экстрадиции, что ознаменовало значительную эскалацию его юридических затруднений. .
Ситуация еще больше обострилась, когда в 2019 году Соединенные Штаты предъявили Ассанжу серию обвинений, обвиняя его в многочисленных нарушениях, включая шпионаж, за его роль в публикации секретных материалов. Это вызвало ожесточенную битву за экстрадицию, в которой команда защиты и сторонники Ассанжа яростно выступали против его высылки в США, ссылаясь на опасения по поводу свободы прессы и последствий для журналистских расследований.
В январе 2021 года британский суд
Он находится в тюрьме с апреля 2019 года. В настоящее время он содержится в тюрьме строгого режима HM Prison Belmarsh в Лондоне, Англия. Ассанж был заключен в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог в Великобритании в связи с запросом Швеции об экстрадиции, а также ему грозила экстрадиция в Соединенные Штаты по обвинению в шпионаже и других преступлениях, связанных с его работой с WikiLeaks.
В конце марта 2024 года Ассанж
Из-за своей борьбы за свободу прессы, защиту частной жизни и прозрачность со стороны крупных игроков Ассанж теперь платит огромную цену. Однако мы не можем просто так отказаться от своих прав, и крайне важно продолжать бороться за них. Особенно, используя доступные инструменты, которые позволяют нам сохранять конфиденциальность и избегать авторитарных партий.
Это обеспечивает более высокую степень автономии и свободы для отдельных лиц, одновременно защищая их конфиденциальность от потенциальных нарушений со стороны третьих лиц или государственных органов. Более того, архитектура Obyte позволяет создавать децентрализованные приложения (
В мире, где онлайн-наблюдение и цензура становятся все более насущными проблемами, такие платформы, как Obyte, представляют собой многообещающую альтернативу, доступную каждому. Предоставляя безопасную и децентрализованную цифровую среду, Obyte соответствует видению Джулиана Ассанжа о предоставлении людям возможности осуществлять свое право на свободное выражение мнений и содействии прозрачности и подотчетности в обществе.
Узнайте больше из серии «Шифропанки пишут код»:
Рекомендованное векторное изображение Гарри Киллиана /
Фото Cancillería de Ecuador /