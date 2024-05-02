Шифропанки пишут код: Джулиан Ассанж и WikiLeaks





Это имя наверняка звучит в колоколе — или во всей колокольне. Джулиан Ассанж является типичной фигурой среди шифропанков, олицетворяющей дух бунта и технологических возможностей, которые определяют это движение. Его путь, возникший на пороге цифровой эпохи, переплетается с идеалами личной конфиденциальности, прозрачности и свободы информации. Траектория Ассанжа как выдающегося активиста, журналиста и опытного программиста отражает эволюцию шифропанков с конца 20-го века до цифрового авангарда 21-го века.





Давайте помнить это были сформированы шифропанки активистами в области конфиденциальности и либертарианства, создающими новые программные инструменты для защиты наших цифровых прав. Это движение набрало силу в 1990-х годах, чему способствовала обеспокоенность по поводу усиления наблюдения и контроля в цифровых коммуникациях и транзакциях с целью противодействия этим тенденциям.





Что касается Ассанжа, то его в первую очередь признают основателем широко популярной WikiLeaks: платформы, предназначенной для публикации секретных документов от частных лиц, правительств и корпораций с целью разоблачения их проступков и преступлений перед всем миром. Однако это не единственное, над чем он работает.





Он даже опубликовал книга в честь своих собратьев-шифропанков под названием «Шиферпанки: свобода и будущее Интернета» (2012). Здесь обсуждается информационная безопасность вместе с несколькими экспертами, но это только верхушка айсберга.

До WikiLeaks

Ассанж родился в Квинсленде (Австралия) в июле 1971 года. Он с юных лет культивировал страсть к хактивизму, демонстрируя замечательные навыки хакерства и программирования с 16 лет. Он был заметной фигурой в группе молодых хакеров, известной как «Интернационал». Subversive», посвященный выдающимся взломам с целью получения важной информации от компаний. Эта эпоха даже приобрела свой собственный фильм в 2012 году, в результате чего австралийские власти предъявили ему обвинение в 31 хакерском преступлении. По крайней мере, его наконец отпустили со штрафом.

Помимо хакерства, он начал программировать и создавать новые криптографические инструменты в 1994 году, вероятно, после того, как присоединился к списку рассылки шифропанков . Среди его выдающихся творений была Rubberhose — программа шифрования, предназначенная для защиты данных с помощью методов шифрования. Хотя Rubberhose больше не поддерживается активно, его внимание к безопасности данных вдохновило на разработку современных инструментов шифрования и широкое внедрение более надежных методов цифровой безопасности.





Кроме того, Ассанж разработал системы кибервойны, такие как сканер портов Strobe, предназначенный для одновременного выявления уязвимостей в большом количестве компьютеров. Он также модерировал форум AUCRYPTO и к 1996 году запустил веб-сайт, предлагающий советы по компьютерной безопасности тысячам подписчиков.





В 1998 году он стал соучредителем Earthmen Technology, компании, специализирующейся на технологиях обнаружения сетевых вторжений, а также работал консультантом в крупных корпорациях, получая значительный доход. Проект «LEAKS» также начал обретать форму, поскольку в 1999 году он зарегистрировал доменleaks.org .

WikiLeaks

Конечно, это «выдающееся произведение» Ассанжа. Этот бренд, зарегистрированный как некоммерческая организация, финансируемая за счет пожертвований, был основан в 2006 году. Как мы уже упоминали ранее, WikiLeaks это платформа для утечки документов, которая сыграла решающую роль в раскрытии очень важной конфиденциальной информации для общественности.









За прошедшие годы WikiLeaks обнародовал множество важных документов, начиная от нарушений прав человека и заканчивая коррупцией в правительстве и международным шпионажем. Эти разоблачения оказали значительное влияние на политическую сферу и сферу СМИ, вызвав дебаты о прозрачности, подотчетности и праве на информацию.





Среди наиболее заметных разоблачений WikiLeaks — события в Ираке и Афганистане. Журналы войны », разоблачая злоупотребления и военные преступления, совершенные силами армии США в этих странах, а также утечку дипломатических телеграмм США ( Кейблгейт ), которые раскрыли конфиденциальные коммуникации между посольствами по всему миру. Кроме того, WikiLeaks опубликовал информацию о массовой слежке и шпионаже со стороны спецслужб, а также подробности о коррупции в правительстве и корпорациях по всему миру.





Сегодня WikiLeaks все еще существует в сети, но последняя его публикация была в 2021 году, а с ноября 2022 года многочисленные документы в его библиотеке стали недоступны. По словам Ассанжа, в настоящее время они не могут публиковаться из-за ограничений финансирования, установленных США, угрозы потенциальным информаторам и его собственных юридических проблем.

Юридическая сага Ассанжа

Как и следовало ожидать, учитывая его род деятельности, Ассанжу и в зрелом возрасте приходилось нелегко с властями. Опубликованные утечки привлекли к нему внимание международной общественности и вызвали гнев правительств во всем мире, особенно в Соединенных Штатах.





После этого Ассанж столкнулся с целым рядом юридических проблем. В 2010 году Швеция выдала ему европейский ордер на арест по обвинению в сексуальном насилии. Он отверг обвинения, назвав их « клеветническая кампания «чтобы нанести ущерб его репутации и получить повод привлечь его к ответственности за работу на WikiLeaks, в которой у Швеции есть вся категория .





Эта ситуация побудила Ассанжа в июне 2012 года попросить убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции. Это заявление о предоставлении убежища, защитив Ассанжа от немедленного судебного преследования, спровоцировало затяжное дипломатическое противостояние между Эквадором, Великобританией и Швецией, обострив международные отношения и вызвав дебаты о правах Ассанжа и пределах дипломатического иммунитета.









Его длительное пребывание привело к ухудшению условий и усилению напряженности в отношениях с властями Эквадора, кульминацией чего стало то, что Эквадор лишил его статуса убежища в апреле 2019 года. Впоследствии британские власти арестовали Ассанжа за нарушение условий освобождения под залог, связанных с запросом Швеции об экстрадиции, что ознаменовало значительную эскалацию его юридических затруднений. .





Ситуация еще больше обострилась, когда в 2019 году Соединенные Штаты предъявили Ассанжу серию обвинений, обвиняя его в многочисленных нарушениях, включая шпионаж, за его роль в публикации секретных материалов. Это вызвало ожесточенную битву за экстрадицию, в которой команда защиты и сторонники Ассанжа яростно выступали против его высылки в США, ссылаясь на опасения по поводу свободы прессы и последствий для журналистских расследований.

Что дальше?

В январе 2021 года британский суд отклоненный запрос об экстрадиции в США, ссылаясь на опасения по поводу психического здоровья Ассанжа и риска самоубийства в случае его содержания под стражей в США. Однако правительство США обжаловало это решение, что продлило правовую неопределенность Ассанжа.





Он находится в тюрьме с апреля 2019 года. В настоящее время он содержится в тюрьме строгого режима HM Prison Belmarsh в Лондоне, Англия. Ассанж был заключен в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог в Великобритании в связи с запросом Швеции об экстрадиции, а также ему грозила экстрадиция в Соединенные Штаты по обвинению в шпионаже и других преступлениях, связанных с его работой с WikiLeaks.





В конце марта 2024 года Ассанж был предоставлен временная отсрочка по его делу об экстрадиции в США, при этом два судьи разрешат ему подавать апелляцию только в том случае, если администрация Байдена не предоставит гарантий. Это решение было принято на фоне опасений по поводу обращения с ним и возможного вынесения смертного приговора. По состоянию на май 2024 года правительство США пытается предоставить такие гарантии, но четкого решения по этому поводу не будет до следующей судебной аудиенции 20 мая. Amnesty International, правительство Австралии и другие организации призвали США сделать это. отказаться от дела, сославшись на свободу слова, нестабильное психическое здоровье Ассанжа и риск несоразмерного наказания. Однако его будущее неопределенно.

Обайт за свободу слова

Из-за своей борьбы за свободу прессы, защиту частной жизни и прозрачность со стороны крупных игроков Ассанж теперь платит огромную цену. Однако мы не можем просто так отказаться от своих прав, и крайне важно продолжать бороться за них. Особенно, используя доступные инструменты, которые позволяют нам сохранять конфиденциальность и избегать авторитарных партий.





Обайт , как децентрализованная платформа, предлагает значительный потенциал для обеспечения конфиденциальности и свободы слова — двух фундаментальных ценностей, которые Джулиан Ассанж стремился продвигать на протяжении всей своей карьеры. Ориентируясь на децентрализацию и безопасность данных, Obyte позволяет пользователям общаться и совершать транзакции безопасно и конфиденциально, не полагаясь на централизованных посредников, которые могут подвергать цензуре или контролировать их деятельность — даже на криптомайнеров.









Это обеспечивает более высокую степень автономии и свободы для отдельных лиц, одновременно защищая их конфиденциальность от потенциальных нарушений со стороны третьих лиц или государственных органов. Более того, архитектура Obyte позволяет создавать децентрализованные приложения ( децентрализованные приложения ), который можно использовать для облегчения безопасного общения и обмена информацией без ущерба для контроля и свободы пользователей.





В мире, где онлайн-наблюдение и цензура становятся все более насущными проблемами, такие платформы, как Obyte, представляют собой многообещающую альтернативу, доступную каждому. Предоставляя безопасную и децентрализованную цифровую среду, Obyte соответствует видению Джулиана Ассанжа о предоставлении людям возможности осуществлять свое право на свободное выражение мнений и содействии прозрачности и подотчетности в обществе.









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